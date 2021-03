Qu’est-ce que Stripe et pourquoi l’État y investit-il 50 millions de dollars?

Qui sont Stripe?

Fondée en 2010 par les frères irlandais Patrick et John Collison, Stripe est une société de paiement en ligne qui vient d’être évaluée à 95 milliards de dollars (80 millions d’euros), ce qui en fait la société privée la plus précieuse de la Silicon Valley.

Que fait l’entreprise?

La société a connu un succès précoce en proposant un moyen simple pour les start-ups d’accepter les paiements en ligne avec seulement quelques lignes de code. Depuis, elle a développé une gamme de produits qui facilitent la tâche des entreprises qui font des affaires en ligne.

La technologie de Stripe gère désormais des centaines de milliards de dollars de transactions chaque année pour ses clients, ce qui comprend de nombreuses marques bien connues.

Qui est l’Irlande Strategic Investment Fund?

Le Fonds d’investissement stratégique irlandais (Isif), qui est géré par l’Agence nationale de gestion du trésor, est le fonds souverain de l’État. Son mandat est d’investir sur une base commerciale de manière à soutenir l’activité économique et l’emploi localement.

Pourquoi soutient-il Stripe?

L’entreprise vient d’investir 50 millions de dollars (42 millions d’euros) dans Stripe. En plus d’être un investissement potentiellement intelligent compte tenu de la vitesse de croissance de l’entreprise, Stripe a également promis de créer plus de 1000 emplois localement. Elle emploie actuellement environ 2 500 personnes dans le monde, dont 300 à Dublin.

Stripe crée-t-il uniquement des emplois grâce à l’investissement d’Isif?

Bien que ce soit sans aucun doute un facteur, les frères Collison considèrent Dublin comme une plaque tournante importante pour l’entreprise. Elle a mis en place un centre international d’ingénierie – son premier en dehors des États-Unis – à Dublin pour tirer parti de la force de la ville pour attirer les talents technologiques.

Combien vaut la participation d’Isif dans Stripe?

Isif a payé 50 millions de dollars en échange d’une participation de moins de 1%.

D’où viennent exactement les frères Collison?

Ils sont nés à Limerick mais ont grandi à proximité à Dromineer, Co Tipperary

Comment ont-ils attiré l’attention pour la première fois?

Les frères ont commencé à fleurir avec Patrick remportant le concours Young Scientist en 2005 à l’âge de 16 ans. Les frères et sœurs sont devenus millionnaires trois ans plus tard lorsque leur première société Auctomatic a été acquise pour plus de 3 millions d’euros.

Que s’est-il passé après ça?

Ils ont fondé Stripe deux ans plus tard, qui est devenue une licorne technologique – c’est une entreprise privée d’une valeur de plus d’un milliard de dollars en 2014. John a été nommé le plus jeune milliardaire autodidacte du monde deux ans plus tard à l’âge de 27 ans, lorsque Stripe était évalué à 9 milliards de dollars.

Combien valent-ils maintenant?

Le magazine Forbes a estimé que les frères Collison valaient 3,2 milliards de dollars chacun plus tôt cette année, les plaçant au 616e rang sur sa riche liste, qui compte près de 2100. Cependant, à la suite du nouveau cycle de financement, il est probable qu’ils valent bien plus de fois maintenant.

Continuent-ils à grandir?

Et puis certains. Stripe se développait déjà rapidement avant la crise de Covid-19. Depuis lors, il a connu une forte augmentation des affaires alors que de plus en plus d’entreprises se précipitent pour renforcer leur présence en ligne.

Quoi ensuite?

Les Collisons affirment que leur objectif est de «faire croître le PIB d’Internet». Ils affirment qu’ils ne font que commencer parce que si beaucoup plus d’entre nous font maintenant des achats en ligne, cela ne représente encore qu’une fraction des dépenses globales.