Les dommages à la réputation d’AstraZeneca sont énormes et peut-être durables

Comme si son nom n’était pas déjà assez tracé dans la boue, le vaccin AstraZeneca se trouve désormais au centre d’un problème potentiel de sécurité.

En plus des controverses antérieures sur l’approvisionnement, son adéquation aux personnes âgées et son efficacité, l’administration du vaccin a été suspendue en Irlande et dans plusieurs autres pays après un petit nombre d’événements graves de coagulation sanguine en Norvège.

L’ironie est que les critiques et les doutes concernant le vaccin d’AstraZeneca sont pour la plupart injustifiés. Mais cela ne diminuera pas la résistance des consommateurs auxquels il était déjà confronté, qui sera amplifiée suite à la décision de suspendre son utilisation dans l’attente d’une enquête de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

La première accusation portée contre le vaccin l’année dernière était qu’il était moins efficace que d’autres. Cela n’a pas aidé que, en raison d’une erreur commise au cours de l’essai AstraZeneca lorsque des volontaires ont reçu une demi-dose, une première série de résultats prêtait à confusion.

Différents essais pour différents vaccins sont réalisés de différentes manières et il n’est pas juste de les comparer directement. Dans tous les cas, AstraZeneca a continué à montrer une efficacité incroyablement élevée dans des essais réels.

Ensuite, l’Irlande et d’autres pays ont eu peur de l’utiliser chez les personnes âgées – correctement – en raison du manque de données provenant d’essais. Encore une fois, les preuves du monde réel – ce qui compte le plus – ont montré plus tard son efficacité dans cette cohorte d’âge. Par conséquent, nos régulateurs ont inversé leur position à ce sujet la semaine dernière.

Corrélation, pas causalité

La dernière controverse est survenue après que des patients en Norvège ont subi de graves événements de coagulation sanguine après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. La corrélation n’est pas la causalité; ce n’est pas parce qu’un événement s’est produit après l’autre que le second a été causé par le premier.

Ce qui a alarmé les régulateurs irlandais était le fait que les patients affectés en Norvège souffraient de coagulation grave, certains dans le cerveau, et étaient âgés de moins de 65 ans.

L’exemple norvégien a divisé les pays et les scientifiques. Le fait que les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et l’Italie ont suivi l’Irlande pour suspendre les vaccinations semblerait justifier la décision de nos régulateurs; mais le Royaume-Uni et le Canada continuent d’administrer le vaccin.

Certains scientifiques irlandais ont approuvé la décision du Comité consultatif national de l’immunisation; L’éminent scientifique, le professeur Luke O’Neill, l’a décrit comme dérangeant et inutile.

At-il un point? Seuls deux rapports non graves de coagulation ont été faits en Irlande. AstraZeneca dit qu’il y a eu 15 cas de thrombose veineuse profonde et 22 événements d’embolie pulmonaire rapportés parmi plus de 17 millions de personnes vaccinées, sans preuve d’un lien de causalité. Aurait-il été préférable d’attendre une réponse collective de l’EMA plutôt que de s’inspirer d’un seul régulateur national?

Culture du contentieux

La culture du contentieux irlandaise aurait-elle pu jouer un rôle dans «l’abondance de prudence» dont font preuve les régulateurs ici? Ils ont peut-être été conscients des allégations formulées dans de récentes affaires judiciaires concernant le vaccin contre la grippe porcine selon lesquelles une attention insuffisante avait été accordée aux rapports internationaux d’effets indésirables lors de cette campagne en 2009.

Développé à Oxford, le vaccin AstraZeneca a été qualifié de vaccin britannique par le gouvernement de Boris Johnson, désireux de remporter des succès dans le monde post-Brexit. En conséquence, il y a une teinte politique dans une grande partie du discours sur l’autorisation et les approvisionnements.

Les volte-face de la société sur les livraisons en Irlande ont naturellement frustré le HSE et le gouvernement. Mais avec son prix un dixième de certains rivaux, il est aussi proche d’un «vaccin populaire» que nous l’avons fait dans cette pandémie.

L’EMA se prononcera sur le problème de la coagulation cette semaine, mais quelle que soit sa décision, les dommages à la réputation du vaccin AstraZeneca sont massifs et probablement durables. Les syndicats de la santé ont déjà exprimé une préférence pour d’autres vaccins en raison des controverses mentionnées ci-dessus. Dire aux gens d’être à l’affût des taches bleues sur leur peau après avoir reçu le vaccin n’aidera pas.

Et pourtant, pour de nombreux groupes, le risque de tomber malade à cause de Covid-19 semble être bien plus grand que la menace de coagulation sanguine de ce vaccin, d’après ce que nous savons jusqu’à présent. Une fraction des 30 000 personnes qui étaient censées en souffrir cette semaine contracteront la maladie, et certaines pourraient même souffrir d’une maladie grave. Où le principe de précaution est-il appliqué ici?