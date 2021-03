La politique menace de brouiller la pause du vaccin Oxford / AstraZeneca dans les pays de l’UE

Alors que la plupart des organismes de réglementation des médicaments de confiance, rejoints par l’Organisation mondiale de la santé, continuent d’insister sur le fait que le vaccin Oxford / AstraZeneca est sûr et que ses avantages l’emportent largement sur les risques, sa suspension dans une grande partie de l’Europe semble entrer en conflit avec l’opinion d’experts.

Certains critiques britanniques concluent donc que la suspension doit être politique – sinon, la logique ne tient pas.

Les journaux de droite britanniques se sont précipités sur la déconnexion mardi, qualifiant la décision de pays comme l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie de suspendre les vaccinations comme « honteuse » et « imprudente ».

Mais des critiques sont également venues de certaines voix à Bruxelles. La Commission européenne Sylvain Giraud de la DG Santé tweeté mardi: « A quoi ça sert d’avoir des institutions scientifiques comme [European Medicines Agency] et QUI si les décisions sur les vaccins sont prises pour des raisons politiques? «

« La résistance aux conseils des scientifiques semble maintenant être considérée comme un bon point pour les politiciens », a-t-il ajouté.

C’est la deuxième fois que de nombreux pays de l’UE divergent avec l’Agence européenne des médicaments à propos du vaccin Oxford / AstraZeneca.

Après que l’UE a approuvé le vaccin en janvier, de nombreux pays – dont l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande, les Pays-Bas, la France, la Suède et la Pologne – ont limité son utilisation aux jeunes adultes au motif que les données sur les personnes âgées étaient limitées à l’époque. Ces décisions allaient à l’encontre de l’EMA, qui concluait que le vaccin était sûr et efficace pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

Et maintenant, alors que de nombreux pays de l’UE suspendent temporairement les vaccinations avec le vaccin – y compris les Pays-Bas, l’Irlande, la Slovénie, la Suède, le Portugal, la Lettonie, l’Autriche et la Lituanie – des scientifiques britanniques remettent également en question la logique.

Simon Clarke, microbiologiste à l’Université de Reading, a déclaré qu’il était « imprudent » d’arrêter d’administrer le vaccin.

« J’entends toujours l’expression » abondance de prudence « utilisée en référence aux pays qui interrompent le déploiement du vaccin d’Oxford », a-t-il déclaré au Daily Mail. « Mais est-ce vraiment de la prudence? »

« C’est une histoire très étrange », a déclaré Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College de Londres, s’adressant à BBC Radio 4. « C’est vraiment un argument complètement unilatéral statistiquement que nous devons vacciner, et .. . C’est un désastre pour la vaccination en Europe, qui est déjà sur un terrain légèrement instable dans certains pays. «

L’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni, João Vale de Almeida, a défendu les appels en tant que décisions nationales prises par des gouvernements individuels, par opposition à une décision à l’échelle de l’UE.

« Lorsque des doutes apparaissent … le principe de précaution prévaut », a-t-il déclaré à la BBC.

Pour Openshaw, la décision découle en partie d’un souci d’être blâmé si les décideurs se trompent. Les régulateurs, a-t-il déclaré à la BBC, « ont peur de ne pas prendre cette décision de faire une pause, car ils pourraient en quelque sorte être jugés coupables s’ils ne le faisaient pas. »

Cela dit, tous les régulateurs des médicaments ne se sont pas alignés sur leurs politiciens. En Allemagne et au Danemark, où des cas mortels de caillots sanguins ont été détectés, les autorités de réglementation des médicaments ont clairement indiqué que la suspension était leur avis d’expert, par mesure de précaution, tandis que de nouvelles enquêtes se poursuivent.

Dans une interview accordée au journal allemand Die Welt jeudi matin, Klaus Cichutek, directeur de l’Institut Paul Ehrlich – l’organisme gouvernemental qui a recommandé la suspension – a expliqué que la décision était purement scientifique.

Il y a eu «six cas de thrombose de la veine sinusale chez des femmes âgées d’environ 20 à 50 ans», a-t-il déclaré à Welt. « Deux d’entre eux tragiquement mortels. Il y a un autre cas d’hémorragie cérébrale avec thrombose chez un homme. »

L’analyse de l’institut a révélé que le nombre de ces cas, sur environ 1,5 million de vaccinations, était supérieur à la moyenne dans la population non vaccinée, a-t-il expliqué.

Les premiers entretiens avec des experts ont conclu « qu’il ne peut être exclu que le vaccin soit responsable », a-t-il déclaré. « Cependant, le jugement n’a pas encore été rendu. »

En Italie, cependant, le régulateur des médicaments a mis l’accent sur la sécurité du vaccin et a pointé du doigt les politiciens pour avoir interrompu son programme de vaccination.

« Nous sommes arrivés au point d’une suspension parce que plusieurs pays européens, dont l’Allemagne et la France, ont préféré interrompre les vaccinations … pour les mettre en attente afin d’effectuer des contrôles », a déclaré Nicola Magrini, directeur général de l’autorité italienne des médicaments AIFA. , tel que rapporté par Reuters. « Le choix est politique. »

L’Italie a suivi la décision de l’Allemagne après que le Premier ministre Mario Draghi s’est entretenu au téléphone avec la chancelière allemande Angela Merkel lundi, après quoi il s’est rendu compte que l’Italie « ne pouvait plus attendre », selon la Repubblica.

Dans le même temps, le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, était en pourparlers avec les ministres de la Santé d’Allemagne, de France et d’Espagne, qui ont tous décidé de la suspension préventive en attendant la réponse finale de l’EMA.

Pendant ce temps, la directrice exécutive de l’EMA, Emer Cooke, a rencontré mardi les ministres de la Santé de l’UE pour les mettre au courant de l’analyse de son comité de sécurité des médicaments. L’EMA devrait publier jeudi ses conclusions sur la situation d’AstraZeneca.

Cooke a également comparu lors d’une conférence de presse mardi, notant que l’EMA discute de chaque événement signalé, au cas par cas, pour voir s’il existe une relation de cause à effet entre le vaccin et ce qu’elle a appelé «des événements thromboemboliques très rares». Des lots de vaccins sont actuellement étudiés dans le cadre de l’évaluation, a-t-elle déclaré, ajoutant que des événements sanitaires sont également signalés à partir de nombreux lots.

Lorsqu’on lui a demandé si l’un des événements thromboemboliques était également chronométré autour du vaccin BioNTech / Pfizer, Cooke a déclaré que l’agence examinait «les événements indésirables associés à tous les vaccins».

« Pour le moment, l’objectif actuel … est l’AstraZeneca [vaccine], mais nous avons examiné les taux de base pour tous les vaccins actuellement en circulation « , a-t-elle expliqué. » Il semble que des chiffres similaires arrivent, à travers le monde, mais c’est quelque chose qui devra être évalué par notre comité. «

Quant aux décisions des pays de suspendre le vaccin, elle a déclaré qu’elles avaient été prises « dans le contexte des informations disponibles au niveau national, et c’est la prérogative du pays de le faire ».

Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Boris Johnson a cherché à rassurer le public britannique. Le régulateur britannique des médicaments ne voit « aucune raison d’interrompre le programme de vaccination, pour l’un ou l’autre des vaccins que nous utilisons actuellement », a-t-il déclaré, soulignant que le Royaume-Uni a l’un des régulateurs des médicaments « les plus durs et les plus expérimentés » du monde. monde.