En marge: les petits partis espèrent le succès des élections aux Pays-Bas

Même selon les normes néerlandaises, les élections générales de cette semaine sont fragmentées, avec 41 partis, un record, se sont inscrits pour y prendre part.

Le Conseil électoral a ramené ce nombre à 37 (et le nombre de candidats à 1 579), dont 15 devraient remporter au moins un des 150 sièges du Parlement. Les autres partis n’ont pas respecté les règles, n’ont pas payé les frais requis, n’ont pas obtenu suffisamment de soutien dans toutes les circonscriptions électorales ou ont décidé de se retirer.

Les sondages montrent que le parti de centre-droit VVD du Premier ministre sortant Mark Rutte se dirige vers une première place à l’élection, qui se déroule sur trois jours en raison de la pandémie et atteint son apogée mercredi.

Voici quelques-unes des autres parties les plus intéressantes qui participent:

Volt

Un parti paneuropéen actif dans tous les pays de l’UE et militant pour un rôle plus important du bloc dans la résolution de problèmes transfrontaliers tels que le changement climatique et les migrations.

« Volt a été créé après le Brexit », a déclaré le meilleur candidat du parti, Laurens Dassen. «Surtout à une époque où nous avons tellement besoin les uns des autres, la politique est restée nationale. Nous voulons changer cela et amener la politique au niveau européen. »

Volt est en passe de remporter jusqu’à trois sièges et cible les jeunes électeurs. «Les jeunes ont grandi sans Gulden, sans frontières, avec le climat comme la plus grande menace. Abordons cela avec 450 millions de personnes. Les gens ont besoin de ce son européen », a déclaré Dassen.

Volt a déjà participé à plusieurs élections locales et régionales à travers l’Europe, et plus de 10 de ses délégués ont été élus. En 2019, Damian Boeselager a été élu premier député Volt du Parlement européen.

JA21

JA1 a été fondée en décembre 2020 par Joost Eerdmans, un fonctionnaire de Rotterdam de longue date et ancien allié du politicien anti-immigrés Pim Fortuyn (qui a été assassiné juste avant une élection en 2002), et Annabel Nanninga, conseillère municipale d’Amsterdam pour Thierry Baudet’s Forum d’extrême droite pour la démocratie (FvD). Tous deux ont quitté le FvD pour une récente dispute contre l’antisémitisme et ont emmené la plupart des députés et sénateurs du parti avec eux.

Cela signifie que le parti est dans la position inhabituelle d’avoir déjà six sièges à la chambre haute du parlement et trois députés européens, bien qu’il n’ait pas un seul siège à la chambre basse du parlement.

Le parti est favorable à moins de migration, moins de dépenses sur les questions climatiques et moins d’UE, selon son programme électoral. Le parti vote pour gagner un ou deux sièges.

DENK

DENK (qui signifie «égal» ou «équilibré» en turc et «penser» en néerlandais) a été fondé en 2015 par deux anciens députés du Parti travailliste d’origine turque qui ont été expulsés après avoir refusé de soutenir la politique d’intégration de leur parti.

Le parti a maintenant trois sièges au parlement et vote pour en perdre un ou deux.

Lutter contre les inégalités et la discrimination est l’objectif principal de DENK, mais le chef du parti Farid Azarkan a également déclaré qu’il souhaitait s’attaquer à des problèmes tels que le logement et les soins de santé.

En mars 2020, DENK a été condamné par des collègues pour avoir diffusé des vidéos de députés d’origine turque d’autres partis et les avoir qualifiés de «traîtres» à la communauté turco-néerlandaise. Certains critiques dans les médias néerlandais ont qualifié le parti de «bras long d’Erdoğan» pour son soutien perçu à la ligne du parti du gouvernement turc et du parti au pouvoir pour la justice et le développement de Recep Tayyip Erdoğan.

BIJ1

Anciennement connu sous le nom d’article1, BIJ1 se concentre sur la lutte contre le racisme et la discrimination. Le parti a été formé par l’ex-animatrice de télévision Sylvana Simons qui a brièvement rejoint le DENK, mais est partie en se disant déçue de la façon dont le parti a réagi aux menaces et aux commentaires racistes qui lui ont été adressés après qu’elle ait décidé de se lancer en politique.

Étroitement aligné avec le mouvement Black Lives Matter, Simons a été élu conseiller à Amsterdam mais a démissionné en novembre pour se concentrer sur la campagne nationale. BIJ1 vise à intégrer «le programme le plus à gauche, le plus vert et le plus inclusif» dans la politique nationale.

Les derniers sondages d’opinion montrent que son parti devrait remporter un siège.

50 Plus

Le parti, qui défend les intérêts des retraités, a été secoué par des divisions et des rivalités au cours de l’année écoulée, et l’ancien chef Henk Krol se présente maintenant au Parlement en tant qu’indépendant.

Plus récemment, la chef de campagne du parti, Liane den Haan, a appelé un autre candidat de premier plan à se retirer des élections en raison d’un désaccord sur la position du parti sur l’âge de la retraite. Le parti a longtemps demandé que l’âge de la retraite soit ramené à 65 ans, mais Den Haan a récemment déclaré qu’elle souhaitait s’en tenir à la limite de 67 ans convenue dans la dernière réforme des retraites.

Le parti dispose désormais de trois sièges et pourrait les perdre tous, selon les derniers sondages.

Le meilleur du reste

Le cadre politique fragmenté signifie qu’un grand nombre de partis encore plus petits tentent d’obtenir une place au parlement. Le Parti de la célébration dit qu’il défendra les intérêts des industries de l’hôtellerie et du divertissement qui ont été touchées par la pandémie de coronavirus, tandis que le Parti des pirates est une main relativement ancienne et figure sur le bulletin de vote lors des élections parlementaires depuis 2010 – mais n’a jamais gagné un siège.

Splinter est un nouveau parti fondé par la députée Femke Merel van Kooten, qui a changé de parti trois fois au cours des deux dernières années. Il y a aussi le BoerBurgerBeweging (Mouvement des agriculteurs et des citoyens) qui veut représenter le secteur agricole et les zones rurales.