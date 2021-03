Une année de verrouillages – Comment la pandémie a changé Westminster

Jack Blanchard retourne à Westminster à l’occasion de l’anniversaire du premier verrouillage du coronavirus pour entendre comment la pandémie a changé la politique britannique pour de bon.

Les invités de la finale de cette saison incluent le chef des Communes Jacob Rees-Mogg, qui discute des avantages et des inconvénients d’un parlement plus numérique, et parle de sa vie à la maison pendant le verrouillage. Le Lord Speaker Norman Fowler déplore la fermeture de son bar préféré de la Chambre des Lords; Le rédacteur politique d’ITV, Robert Peston, s’interroge sur les joies – et les frustrations – des conférences de presse sur les coronavirus; et le célèbre chef Vivek Singh explique le défi de gérer son légendaire restaurant de Westminster, le Cinnamon Club, pendant la pandémie. Et une sélection de membres du personnel de la Chambre des communes – des greffiers qui comptent les votes aux nettoyeurs qui époussettent la chambre – racontent comment la pandémie a affecté leur propre vie.