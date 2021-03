La Gardaí enquête sur les menaces proférées contre le maire de la ville de Galway

Gardaí enquête sur les menaces proférées contre le maire de la ville de Galway Mike Cubbard et sa famille.

Cllr Cubbard, un conseiller indépendant, a déclaré vendredi qu’il se retirait de la politique pendant une courte période en raison des abus.

Il a déclaré que les menaces avaient été de brûler sa famille hors de leur maison et de «dormir avec un œil ouvert».

Il a été contacté jeudi par un haut responsable de la Garde, qui l’a informé que les gardaí prenaient les menaces au sérieux et qu’un détective avait été chargé d’enquêter sur l’affaire.

Un porte-parole de la garda a refusé de commenter des personnes nommées, mais a confirmé que «les gardaí enquêtaient sur une menace présumée qui aurait été faite contre un homme dans la ville de Galway en novembre 2020».

Cllr Cubbard a déclaré que les menaces avaient commencé «presque innocemment» il y a un an et demi lorsque quelqu’un a écrit «Cubbard» sur le centre communautaire.

Il a dit qu’un individu lui avait dit plus tard qu’il brûlerait sa femme et ses jeunes enfants hors de leur maison et qu’ils devraient dormir avec un œil ouvert.

La semaine dernière, un voisin qui travaille pour le conseil du comté de Galway s’est réveillé et a découvert que quelqu’un avait écrit «bâtards HSE. Nous allons vous épuiser. Nous allons chercher Cubbard »dans sa camionnette de conseil, a déclaré Cllr Cubbard.

Cllr Cubbard a déclaré qu’il allait «prendre une semaine ou deux pour me vider la tête» à la suite des abus avant de reprendre ses fonctions de maire.

«Ma femme et mes trois enfants sont à la maison. C’est une chose d’essayer un politicien, mais quand on commence à y faire entrer la famille, c’est un autre niveau.

Cllr Cubbard a déclaré qu’il ne savait pas ce qui avait provoqué les menaces. «Je n’ai jamais hésité à la critique. Je n’ai aucun problème avec qui que ce soit qui irait à ce niveau pour y faire entrer votre famille. «

«Je dois avant tout protéger ma famille. Chaque fois que la lumière s’éteint dans le jardin de devant, ma femme saute pour voir de qui il s’agit.

Il a dit qu’il n’était pas le seul politicien local à subir des abus.

«Il y a des gens qui souffrent en silence. J’ai parlé hier à une conseillère qui a été victime d’abus horribles au cours de la dernière décennie en politique. Elle ne devrait pas avoir à faire ça.