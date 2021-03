Une nouvelle vague d’infections à Covid-19 déferle à travers l’Europe, menaçant une nouvelle série de restrictions pour faire face à la hausse des hospitalisations et des décès, car les problèmes d’approvisionnement en vaccins et les déploiements cahoteux entravent les campagnes de vaccination.

Les infections à coronavirus augmentent dans la région depuis trois semaines consécutives, et plus de personnes meurent maintenant de la maladie en Europe qu’il y a un an, a averti l’Organisation mondiale de la santé cette semaine.

Le point focal de la résurgence se trouve dans les pays d’Europe centrale, des Balkans et de la Baltique, où les taux de maladie et d’hospitalisation étaient «désormais parmi les plus élevés au monde», a déclaré le directeur régional de l’organisation, Hans Kluge.

Il y a des signes que de nouvelles variantes plus infectieuses sont à l’origine de la hausse, la variante très contagieuse apparue pour la première fois en Grande-Bretagne représentant désormais 60% des cas dans la Pologne durement touchée et en augmentation, a annoncé vendredi le gouvernement polonais. C’est arrivé alors que le pays aux 38 millions d’habitants a signalé 27278 nouveaux cas de coronavirus en une journée, un record pour 2021.

Les infections sont au pire ou proches du pire qu’elles aient jamais été dans des pays comme la Norvège, la Finlande, l’Estonie, la Moldavie, la Bulgarie et la Hongrie.

La variante très contagieuse B.1.1.7 qui est apparue pour la première fois en Grande-Bretagne et a contribué à la vague de Noël en Irlande est en train de devenir la souche «prédominante» dans la région, a averti l’OMS.

Néanmoins, l’Irlande fait partie des pays qui ont réussi à réduire les infections malgré le caractère infectieux de la souche, avec le Portugal et le Royaume-Uni.

«Nous voyons les chiffres commencer à remonter. Tout le monde commence à mettre un espoir légitime dans les vaccins », a déclaré le Dr Mike Ryan, chef des urgences de l’OMS. «Mais ce n’est pas le moment de lâcher prise, ce n’est pas le moment de se détendre, ou beaucoup d’entre nous vont à nouveau être de nouveau confinés.»

Restrictions

Avec l’augmentation des infections, plusieurs gouvernements prolongent à contrecœur les verrouillages ou sont confrontés à la perspective d’imposer de nouvelles restrictions.

«Le nombre croissant de cas peut signifier que nous ne pouvons pas prendre de nouvelles mesures d’ouverture dans les semaines à venir. Au contraire, nous pourrions même devoir faire marche arrière », a déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn aux journalistes, étouffant les espoirs d’assouplissement des restrictions.

Une promesse du président français Emmanuel Macron plus tôt cette année de sortir de la pandémie sans un nouveau verrouillage national craque désormais sous la pression d’une nouvelle flambée d’infections et d’un débordement des unités de soins intensifs dans certaines parties de la France, tandis que l’Italie se prépare à rester à la maison. commandes à domicile pour le week-end de Pâques.

Le Premier ministre français Jean Castex est vacciné avec le vaccin AstraZeneca à l’hôpital d’Instruction des Armées Begin à Saint-Mandé, Paris, vendredi. Photographie: Thomas Coex / Getty Images



Aux Pays-Bas, où un couvre-feu du soir est en place, les autorités se demandent si les restrictions devraient être étendues ou assouplies après la plus forte augmentation des infections depuis janvier cette semaine, en plus d’une augmentation du taux d’hospitalisation.

Pendant ce temps, en Ukraine, le Premier ministre Denys Shmygal a déclaré aux autorités locales de ne pas attendre les ordres nationaux mais de resserrer les limites pour répondre à la hausse des cas après qu’un nombre record de 4 887 personnes ont été hospitalisées mardi pour Covid-19.

«La situation avec le coronavirus est décevante, il y a beaucoup d’hospitalisations et de cas graves. De nouvelles tensions se propagent rapidement et entraînent des conséquences plus désastreuses », a-t-il déclaré lors d’une réunion gouvernementale télévisée.

«Un gouvernement local a le droit d’augmenter les restrictions, et par conséquent, j’exhorte les autorités locales à ne pas attendre d’instructions, mais à prendre les décisions nécessaires – si vous constatez une augmentation du nombre de malades, du nombre d’hospitalisés – introduire des restrictions. »

Vaccins

Le taux de déploiement de la vaccination dans l’UE a été gravement affecté par de fortes pénuries de livraisons de la multinationale anglo-suédoise AstraZeneca, qui ne devrait fournir que 30 millions de doses au lieu des 90 millions qui lui avaient été confiés entre janvier et mars.

Les dirigeants nationaux devraient discuter de l’opportunité de subordonner les exportations de vaccins de l’UE vers les pays tiers à la question de savoir si les destinataires autorisent également le retour des piquants et des ingrédients.

Le bloc a exporté plus de 40% des vaccins fabriqués localement depuis février, ce qui en fait le premier producteur mondial alors même que les approvisionnements étaient serrés chez lui, la plus grande partie allant au Royaume-Uni et une partie aux États-Unis, qui a bloqué les exportations en l’autre direction.

Les taux de vaccination à travers le continent varient en fonction de l’organisation locale et des décisions nationales lors du processus d’achat de l’UE l’année dernière pour refuser les doses de Pfizer et de Moderna en faveur de jabs AstraZeneca moins chers.

La Bulgarie et la Lettonie ont administré suffisamment de coups pour ne couvrir qu’environ cinq personnes sur 100 dans leur population, selon les chiffres rassemblés par Our World in Data, tandis que l’Estonie, la Lituanie et le Danemark sont à trois fois ce taux.

La petite population de Malte de 500000 habitants et l’achat de jabs supplémentaires que d’autres pays de l’UE avaient diminué en ont fait un leader du bloc, à 30 doses pour 100 contre 40 au Royaume-Uni.

Près d’une douzaine de pays ont repris l’administration du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca vendredi après s’être arrêté pour un examen par l’Agence européenne des médicaments des cas de coagulation sanguine qui a conclu que le vaccin était sûr et efficace. Cependant, le Danemark et la Suède ont tous deux déclaré qu’ils avaient besoin de plus de temps pour prendre une décision, tandis que le régulateur médical français a choisi de restreindre le vaccin pour les personnes âgées de plus de 55 ans.

«Nous faisons des progrès», a déclaré la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.