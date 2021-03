Des balles bleues échouées sur les plages de Dublin suscitent des appels à enquête

La découverte de mystérieuses boules bleues échouées le long du littoral de Dublin a suscité des questions sur leur provenance et sur leur menace.

Les petits objets – environ 25 mm de diamètre – semblent être faits d’une substance caoutchouteuse et seraient des boules de taprogge utilisées pour nettoyer les systèmes de refroidissement par eau dans diverses usines de l’industrie lourde, y compris les centrales électriques.

Des sites similaires ont été découverts sur des plages du Royaume-Uni il y a près de dix ans et remontent à la centrale nucléaire de Hartlepool, bien que la source de ceux découverts à Dublin ne soit pas encore connue.

Brian Bolger, résident du nord de Dublin, a déclaré avoir collecté de grandes quantités de balles de Dollymount Strand sur Bull Island au fil des ans, mais qu’il en a remarqué davantage ces derniers temps. Il a soulevé la question auprès du conseil municipal de Dublin et de l’Agence de protection de l’environnement (EPA).

«Nous marchons régulièrement sur Dollymount. De temps en temps, nous faisons un peu [rubbish] ramasser et nous avons remarqué ces balles », dit-il.

«Au début, ils étaient tous bleus [they later discovered orange versions] et nous pensions que c’étaient des entrailles de balles de golf, car il y a deux parcours sur l’île.

Les recherches de M. Bolger l’ont conduit à un reportage du Royaume-Uni en 2013, qui semble montrer les mêmes balles échouées le long de la côte nord du Yorkshire.

Channel 4 a rapporté que la centrale nucléaire de Hartlepool a pris la responsabilité, confirmant que les boules ont été utilisées dans le cadre du processus de nettoyage de l’eau de mer dans ses systèmes de refroidissement.

Un porte-parole a déclaré au programme que, si la plupart sont capturés, certaines des balles non radioactives s’échappent dans la mer et peuvent s’échouer sur les plages.

Enquête

L’EPA en Irlande a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune balle échouée, mais que les images semblaient être des balles tabrogges.

« [These] peut être utilisé dans les systèmes de refroidissement d’un certain nombre d’industries lourdes, y compris les centrales électriques », a déclaré une porte-parole. «Comme ils sont généralement utilisés dans les conduites d’eau de ces installations, il n’y a aucun risque de contamination radioactive.»

Un porte-parole du conseil municipal de Dublin a déclaré qu’il était au courant du problème et qu’il l’examinait.

La conseillère locale du Parti vert, Donna Cooney, a déclaré que, selon un responsable du conseil, les objets avaient été découverts au cours des années précédentes, testés et jugés inoffensifs. Leur origine reste cependant un mystère.

«Pour les voir échoués, nous devons découvrir d’où ils viennent», a-t-elle déclaré.

La coordinatrice internationale de Coastwatch Europe basée en Irlande, Karin Dubsky, a déclaré qu’elle se souvenait des mêmes balles ou de balles similaires découvertes à Dublin il y a plusieurs années.

«Chaque fois que vous avez quelque chose qui est susceptible de provenir d’une source industrielle, vous ne pouvez pas juger par ce que vous avez fait la dernière fois. Chaque autorité locale et l’EPA ont un compteur Geiger et vous diriez, pourquoi ne pas simplement le mettre au-delà du compteur Geiger? » dit-elle, ajoutant qu’une enquête sur la source et la constitution des balles était désormais nécessaire.

Qu’elles constituent une menace ou non, ou soient biodégradables, les balles sont arrivées sur une partie extrêmement sensible de l’Irlande.

Oonagh Duggan de Birdwatch Ireland a décrit Bull Island comme la parcelle de terre la plus protégée du pays – c’est une réserve naturelle nationale avec plusieurs désignations de conservation et est cruciale pour plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs.