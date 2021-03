Une enquête sur un double meurtre commence à la suite du décès de trois personnes à Co Antrim

Le PSNI a lancé une enquête pour double meurtre et soupçon de suicide après la découverte de trois corps à Newtownabby, dans la banlieue nord de Belfast.

La police soupçonne qu’un homme a mortellement poignardé sa mère et sa petite amie à des endroits différents, puis s’est suicidé.

L’alarme a été déclenchée vendredi peu avant 23 heures lorsque la police a reçu un rapport faisant état d’un coup de couteau dans une maison du quartier de Derrycool Way à Newtownabbey.

Lorsque les agents et une équipe d’ambulance sont arrivés, ils ont trouvé une femme qui a été déclarée morte sur les lieux, a expliqué l’inspecteur en chef-détective John Caldwell.

«Alors que les agents menaient des enquêtes supplémentaires, ils se sont rendus dans une propriété résidentielle dans la région de Glenville Road», a-t-il déclaré.

«Un homme inconscient a été localisé dans la propriété. Malgré les premiers soins, l’homme a été déclaré mort. Lors de la fouille de la propriété, une autre femme décédée a été retrouvée », a ajouté l’inspecteur en chef Caldwell.

La police soupçonne que l’homme a assassiné à la fois sa mère et sa petite amie. «Bien que nous ayons lancé une enquête pour meurtre, nous ne cherchons personne d’autre en relation avec ces incidents qui, selon nous, sont liés», a déclaré l’officier.

Il a exhorté quiconque ayant des informations sur les meurtres à les porter à la police. Le membre de l’Assemblée de l’Alliance, John Blair, a déclaré que la nouvelle des meurtres était triste et choquante.

«Mes pensées et mes sympathies vont aux familles concernées par ce qu’elles vivent en ce moment», a déclaré le député de South Antrim.

«Il y a un sentiment de choc dans la communauté élargie de Newtownabbey en entendant cette nouvelle tragique», a-t-il ajouté.

Le député du Sinn Féin pour le nord de Belfast, John Finucane, a déclaré que la communauté était sous le choc du meurtre et que ses premières pensées allaient à «la famille et les amis des femmes qui ont été brutalement tuées la nuit dernière».

«Ces meurtres brutaux soulignent une fois de plus la nécessité de s’opposer à toute violence contre les femmes et la nécessité d’une stratégie de violence contre les femmes et les filles dans le Nord», a-t-il ajouté.

Le maire adjoint du SDLP d’Antrim et du conseil de Newtownabbey, Noreen McClelland, a déclaré que ses pensées et ses prières de ce matin allaient aux amis et à la famille des deux femmes qui ont tué.

«C’est une communauté très unie et je sais qu’elle offrira tout son soutien à ceux qui souffrent de la douleur de perdre un être cher dans des circonstances aussi horribles», a-t-elle déclaré.

«Une fois de plus, il semble que deux femmes ont perdu la vie dans une violente attaque. Combien de femmes doivent encore mourir avant que notre exécutif ne prenne des mesures pour lutter contre la violence sexiste? » a ajouté Mme McClelland.

La police a exhorté toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider l’enquête à contacter le 101 (004428 9065 0222 en dehors du Royaume-Uni) et à citer le numéro de référence 2441 du 19/03/21, ou via Crimestoppers (0800 555 111).