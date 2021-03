Covid-19: neuf décès et 525 nouveaux cas confirmés dans l’État

Neuf autres décès liés à Covid-19 et 525 nouveaux cas de virus ont été signalés samedi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique.

Sept de ces décès sont survenus en mars et deux en février. L’âge médian des personnes décédées était de 76 ans et la tranche d’âge était de 64 à 95 ans.

Cela porte à 4 585 le nombre total de décès de Covid-19 dans la pandémie.

Les 525 nouveaux cas de la maladie portent le nombre total de cas confirmés à 229 831.

Parmi les nouveaux cas, 266 se trouvaient à Dublin, 33 à Meath, 29 à Wexford, 25 à Offaly, 24 à Donegal et les 148 cas restants étaient répartis dans 19 autres comtés.

Nphet a déclaré dans un communiqué que 68% des nouveaux cas étaient âgés de moins de 45 ans et que l’âge médian était de 34 ans.

Samedi à 8 heures du matin, 328 étaient hospitalisés avec Covid-19, dont 83 aux soins intensifs.

Au 17 mars, 639 586 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées dans l’État, 468 328 personnes recevant une première dose et 171 258 la seconde.

Auparavant, le directeur général du Health Service Executive (HSE), Paul Reid, avait déclaré qu’il était espéré que les 30 000 personnes touchées par la pause dans l’utilisation du vaccin AstraZeneca recevront leur dose cette semaine ou la semaine suivante.

«Nous visons tout au long de cette semaine à en atteindre le plus possible. Si cela a lieu la semaine prochaine, nous continuerons aussi », a-t-il dit, ajoutant que chaque patient devra être contacté et ses rendez-vous reportés.

M. Reid a également donné l’assurance que le vaccin AstraZeneca est sûr et très efficace, et il a déclaré que personne ne se verrait offrir le choix de la marque de vaccin qui lui était proposée.

«Je peux tout à fait comprendre que les gens peuvent avoir des questions. . . Nous les rassurerons sur l’innocuité du programme de vaccination et sur son efficacité », a-t-il déclaré samedi à RTÉ avec l’émission radiophonique Katie Hannon.

Dimanche dernier, le gouvernement a suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca suite aux rapports de la Norvège faisant état d’événements graves de coagulation sanguine chez quatre adultes qui avaient reçu le vaccin.

Jeudi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a conclu que le vaccin n’était pas associé à une augmentation du risque global de caillots sanguins chez ceux qui le reçoivent. Les avantages du vaccin «l’emportent sur les risques d’effets secondaires», a constaté l’EMA.

Cela a été suivi vendredi par le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) qui a donné le feu vert à l’utilisation du vaccin pour tous les adultes de l’État. L’administration du vaccin a repris samedi matin.

Niac a recommandé aux professionnels de la santé de s’informer du fait que des événements de coagulation très rares et compliqués ont été signalés chez un petit nombre de personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca.

Directeur général de HSE, Paul Reid. Photographie de dossier: Leon Farrell / Photocall



M. Reid a souligné les faibles taux d’infection actuellement parmi les cohortes vaccinées, avec seulement 0,2% des résidents des maisons de soins infirmiers testés positifs pour le virus. Les cas parmi les travailleurs de la santé, quant à eux, ont considérablement diminué. Il y a huit semaines, les travailleurs de la santé représentaient 16 pour cent de tous les cas irlandais; maintenant, ils sont inférieurs à 4 pour cent, a-t-il dit.

John Donohue, un patient d’Artane à Dublin, a été l’un des premiers à recevoir le vaccin Oxford-AstraZeneca samedi matin à l’hôpital Beaumont de Dublin, après la reprise de son utilisation.

M. Donohue est vacciné dans le cadre de la cohorte 4, qui comprend des patients de moins de 70 ans, dont la condition sous-jacente les expose à un risque élevé de maladie grave.

Quelque 3 500 vaccins AstraZeneca doivent être administrés ce week-end et pendant la semaine aux patients vulnérables et aux agents de santé de l’hôpital de Beaumont.

Le programme de vaccination Pfizer BioNTech se poursuit également à l’hôpital, a déclaré un porte-parole.

Au Helix Theatre de Dublin, 3 700 autres personnes de plus de 75 ans doivent être vaccinées ce week-end, a déclaré M. Reid.

John Donohue, d’Artane à Dublin, reçoit le coup d’Oxford-AstraZeneca à l’hôpital Beaumont de Dublin samedi matin. Photographie: Hôpital Beaumont



Anticipation

Des préparatifs sont en cours au sein du HSE en prévision d’un million de doses de vaccin Covid-19 attendues chaque mois à partir d’avril, alors que Johnson & Johnson augmente ses approvisionnements, a déclaré samedi M. Reid.

Il a déclaré que le programme de vaccination s’intensifierait à partir d’avril et que sa visibilité accrue devrait améliorer l’humeur et l’esprit des gens.

«C’est à ce moment-là que le public commencera à voir les centres de vaccination dans le public. . C’est là que cela donne un réel coup de pouce à la population », a-t-il déclaré.

Les centres de vaccination fonctionneront 12 heures par jour et une campagne de recrutement de vaccinateurs est en cours, a-t-il déclaré. Quelque 10 000 personnes déjà formées à l’administration des injections feront partie du programme, tandis que le HSE a également reçu environ 3 000 candidatures de personnes susceptibles d’être embauchées à temps partiel ou à temps plein.

Il a déclaré que 2300 de ces demandes ont été évaluées et que certains candidats seront contactés ce week-end. Des mises à jour du système informatique seront déployées en avril pour permettre au grand public de réserver les rendez-vous de vaccination.

Le pays sort d’un «trimestre très cahoteux» en termes d’approvisionnement en vaccins, qui a été principalement perturbé par des objectifs manqués d’AstraZeneca.

«Nous avons été rassurés quant à leurs engagements à l’égard de ces prévisions», a-t-il déclaré.

Début mars, le HSE s’est fixé un objectif de 1,1 million de doses à administrer d’ici la fin du mois. Il semble maintenant que cet objectif sera atteint, mais certains lots pourraient l’être au cours des derniers jours, a déclaré M. Reid. Il a déclaré que 95% des vaccins livrés avaient été administrés en une semaine.

Cas

Pendant ce temps, l’Irlande du Nord a signalé samedi 159 autres cas de coronavirus et aucun autre décès de personnes précédemment testées positives.

Vendredi, 10 autres décès et 507 cas de Covid-19 ont été signalés dans la République par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Neuf des décès sont survenus en mars, tandis que la date de l’autre décès fait toujours l’objet d’une enquête.

L’âge médian des personnes décédées était de 75 ans et la tranche d’âge de 45 à 88 ans.

Les chiffres officiels, décalés de quelques jours, montrent que 632 359 doses de vaccin avaient été administrées le mardi 16 mars. Parmi ceux-ci, 46 500 étaient des premières doses, tandis que 168 859 personnes ont reçu deux doses du vaccin.

Samedi matin, il y avait 83 patients atteints de Covid-19 dans des unités de soins intensifs à travers l’État, soit une réduction de quatre par rapport à la veille. Les hospitalisations, quant à elles, ont légèrement baissé à 328 samedi matin, soit une réduction de huit depuis vendredi. – Reporting supplémentaire: PA