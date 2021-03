Les dirigeants de l’UE envisagent d’interdire l’exportation de vaccins alors que la colère du déploiement s’intensifie, confirme McGuinness

La commissaire aux services financiers de l’UE, Maireád McGuinness, a déclaré que les dirigeants de l’UE examineraient jeudi l’opportunité d’imposer des interdictions d’exportation de vaccins contre le coronavirus vers des pays extérieurs au bloc, avertissant que la récente flambée des cas de Covid-19 était très préoccupante.

«Les citoyens européens sont de plus en plus en colère et bouleversés par le fait que le déploiement du vaccin ne s’est pas produit aussi rapidement que nous l’avions prévu», a-t-elle déclaré au Andrew Marr Show de la BBC.

«L’UE et le Royaume-Uni ont tous deux des contrats avec AstraZeneca et je crois comprendre que la société fournit le Royaume-Uni mais pas l’Union européenne.

«Nous fournissons au Royaume-Uni d’autres vaccins, je pense donc que ce n’est qu’une question d’ouverture et de transparence.»

Mme McGuinness a également averti que, malgré le début des programmes de vaccination dans le monde, la pandémie de Covid-19 devrait durer bien au-delà de cette année.

Ses commentaires interviennent après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ait averti qu’AstraZeneca pourrait faire face à des interdictions d’exportation vers des pays extérieurs à l’UE si l’entreprise n’accélérait pas la livraison contractuelle de vaccins au bloc.

La lenteur du déploiement du vaccin dans de nombreux pays européens devenant politiquement tendue, dans le contexte de progrès plus rapides de la vaccination au Royaume-Uni et aux États-Unis, Mme McGuinness a défendu la réponse de la commission à la pandémie.

Nationalisme vaccinal

Mme McGuinness a déclaré que l’UE avait été accusée de «nationalisme des vaccins», mais a déclaré que son approche était internationaliste et a cité les exportations de vaccins de l’UE vers 31 pays, dont le Royaume-Uni.

«Franchement, aucun de nous n’a eu un grand Covid. Je pense que nous devrions tous lever la main et dire que nous n’étions pas préparés à cette pandémie mondiale, nous n’avons pas fait de notre mieux au début, mais nous faisons de notre mieux maintenant pour protéger nos citoyens. C’est exactement là que l’Europe se concentre. »

Elle a déclaré que l’accent devrait maintenant être mis sur la préparation des «et si», comme une autre variante possible de la maladie, tout en augmentant la production de vaccins à l’échelle mondiale, car le monde allait devoir vivre avec Covid, et d’éventuelles nouvelles variantes de cela, bien plus longtemps que cette année.

«Toutes les choses que nous tenions pour acquises comme un repas à l’extérieur, les vacances d’été, voir la famille, ont été détruites à cause d’un virus invisible. Et nous n’étions pas prêts pour cela à l’échelle mondiale, pas seulement en Europe. »

Elle a déclaré que les pays avaient appris une dure leçon. «Nous devons investir dans la santé publique, les chaînes d’approvisionnement pharmaceutique.»

En réponse à la menace d’une éventuelle interdiction d’exportation, le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a averti dimanche que toute tentative de bloquer les exportations de vaccins contre le coronavirus vers le Royaume-Uni serait «contre-productive».

« La chose adulte serait pour la Commission européenne et certains des dirigeants européens de ne pas se livrer à la rhétorique mais de reconnaître les obligations que nous avons tous », a-t-il déclaré à The Andrew Marr Show.

«Nous nous tiendrons tous les uns les autres à nos contrats. Faire un vaccin, c’est comme faire un gâteau. Nous avons tous des ingrédients différents et la Commission européenne le sait. »

‘Interdire les exportations planifiées’

Samedi, Mme von der Leyen a déclaré: «Nous avons la possibilité d’interdire les exportations prévues. C’est le message adressé à AstraZeneca: vous remplissez d’abord votre contrat avec l’Europe, avant de commencer à livrer dans d’autres pays. »

Mme von der Leyen a déclaré que le contrat entre l’UE et AstraZeneca stipulait clairement le nombre de vaccins que l’UE devrait recevoir des usines d’AstraZeneca à l’intérieur de l’UE et au Royaume-Uni.

Mme von der Leyen a déclaré que, malgré cela, «nous n’avons rien reçu des Britanniques pendant que nous leur livrons des vaccins». Elle a déclaré que la commission avait envoyé un «rappel formel» à AstraZeneca sur cette question.

«Je ne peux pas expliquer aux citoyens européens pourquoi nous exportons des millions de doses de vaccins vers des pays qui produisent eux-mêmes des vaccins et ne nous renvoient rien», a-t-elle déclaré.

L’avertissement de Mme von der Leyen est intervenu alors que l’UE s’efforçait d’accélérer le déploiement de sa vaccination contre Covid-19 à un moment où de nombreux États membres sont confrontés à une troisième vague de coronavirus, poussant certains pays à introduire de nouvelles restrictions.

Depuis le 1er février, 41 millions de doses du vaccin AstraZeneca ont été envoyées de l’UE à 33 pays, dont la plus grande partie a été envoyée au Royaume-Uni, tandis que certaines ont été envoyées aux États-Unis, qui ont une interdiction d’exportation des vaccins Covid.

L’interdiction d’exportation des États-Unis suscite des inquiétudes quant à l’accès de l’UE au vaccin à dose unique Johnson & Johnson, qui doit être livré à partir d’avril.

Le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca est l’un des trois actuellement approuvés pour une utilisation dans l’UE.

Cependant, son utilisation a été éclipsée par plusieurs problèmes, notamment des problèmes d’accouchement récurrents et une interdiction temporaire de son utilisation pendant plusieurs jours dans de nombreux pays de l’UE au début de la semaine, après des rapports de caillots sanguins chez certains receveurs du vaccin.

La plupart des pays de l’UE qui avaient suspendu son utilisation, y compris la République, ont repris vendredi l’administration des vaccins AstraZeneca.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca, qui est moins cher et plus facile à stocker que les deux autres vaccins approuvés, est considéré comme essentiel pour mettre fin à la pandémie.

Selon les derniers chiffres de livraison, AstraZeneca devrait livrer 30 millions de doses à l’UE d’ici la fin du mois de mars, contre 90 millions initialement attendus. Soixante-dix millions de doses devraient désormais être délivrées entre avril et juin, au lieu des 180 millions de doses initialement prévues.