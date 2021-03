Covid-19: État troisième le plus bas pour les hospitalisations dans l’examen mondial

L’Irlande avait le troisième taux le plus bas d’hospitalisations et d’admissions aux unités de soins intensifs (USI) de Covid-19 dans une revue de 18 pays, une étude internationale sur les stratégies de verrouillage.

L’État a également connu l’une des plus fortes réductions des décès liés au virus.

La revue internationale, publiée par l’organisme de surveillance de la santé de l’État, la Health Information and Quality Authority, montre que les principaux indicateurs de maladie grave due au virus étaient en baisse à la mi-mars.

Au cours des sept jours précédant le 14 mars, le taux d’hospitalisations et d’admissions aux soins intensifs a diminué au cours des sept jours précédents de 23,6% et 23,1% respectivement.

Máirín Ryan, directeur général adjoint de Hiqa et directeur de l’évaluation des technologies de la santé, a déclaré que les hospitalisations par million d’habitants n’étaient plus faibles qu’au Danemark et aux Pays-Bas, tandis que les admissions aux USI étaient plus faibles qu’au Danemark et au Royaume-Uni.

«Notre stratégie a réussi à ce jour à limiter la propagation du Covid-19 en Irlande. Mais une réduction supplémentaire du fardeau de Covid-19 sur notre système de santé sera nécessaire si le système doit faire face aux listes d’attente pour les soins non-Covid », a déclaré le Dr Ryan.

Au 14 mars, le taux de mortalité sur une période de 14 jours avait diminué de 25% d’une semaine sur l’autre, à 43,5 par million d’habitants contre 57,9 sept jours plus tôt.

Un petit nombre de pays, dont la Belgique, la République tchèque et l’Italie, ont connu une augmentation du taux de mortalité à 14 jours au cours des sept jours précédents.

Les hospitalisations ont également augmenté en Italie, en République tchèque, en Autriche, en Suède et en Belgique.

Le rapport montre que l’Irlande n’était que l’un des cinq pays à voir une réduction du nombre de cas à 14 jours pour 100 000 habitants au cours de la semaine précédant le 14 mars.

Les taux d’infection en Irlande ont toutefois augmenté depuis la période couverte par le rapport. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens avait augmenté de 9 pour cent à 552 dimanche.

L’examen a révélé que la majorité des régions étaient au niveau de risque le plus élevé, à l’exception d’Israël où le programme de vaccination est beaucoup plus avancé que dans d’autres pays, bien que le rapport indique que la situation est « extrêmement fluide en Europe » et que les restrictions sont « sous constante la revue ».

«Les types de mesures qui ont été appliquées sont généralement cohérents dans les pays que nous avons étudiés, mais varient en détail, y compris l’utilisation des couvre-feux nocturnes, le nombre de personnes autorisées à se réunir et les heures d’ouverture des entreprises d’accueil», a déclaré le Dr Ryan .

Doses uniques

Le rapport évalue les niveaux de vaccination au 12 mars et constate qu’Israël a la plus grande part de sa population entièrement vaccinée avec 47,5% de sa population vaccinée, suivie de la Suisse avec 4,3% et du Danemark avec 4,2%.

L’Irlande avait 3,3% de sa population entièrement vaccinée à cette date.

Au Royaume-Uni, 2,3% seulement de la population avaient été entièrement vaccinés, ce qui reflète la manière dont le pays a largement administré des doses uniques aux groupes prioritaires.

L’examen s’est concentré sur les pays qui connaissaient une résurgence des cas de Covid-19 en octobre et identifiés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique comme étant dans une phase similaire de réponse à la pandémie en Irlande.

Le document a été présenté à l’équipe de santé publique de l’État la semaine dernière.

L’État en est à son troisième verrouillage depuis juste après Noël, lorsqu’une troisième vague d’infections à Covid-19 a entraîné un nombre record de cas, d’hospitalisations et de décès.