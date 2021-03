Les meurtres d’Antrim incitent à faire de la misogynie un crime de haine

Les membres de l’Assemblée du Nord débattront plus tard dans la journée d’une motion appelant à l’introduction immédiate d’une stratégie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles et faire de la misogynie un crime de haine.

Il fait suite au double meurtre de Karen McClean (50 ans) et Stacey Knell (30 ans) à Newtownabbey, Co Antrim, vendredi.

La police pense que le fils de Mme McClean, Kenneth Flanagan (26 ans), l’a mortellement poignardée, ainsi que Mme Knell, sa petite amie, dans des propriétés séparées à Derrycoole Way et Glenville Road, puis s’est suicidée.

Le service de police d’Irlande du Nord (PSNI) a déclaré que Flanagan avait été retrouvé inconscient à l’intérieur de la maison de Glenville Road et était décédé par la suite. La police ne recherche personne d’autre à propos de leurs meurtres.

L’inspecteur en chef du détective John Caldwell a déclaré lundi qu’il s’agissait d’un «double meurtre vraiment choquant et horrible de deux femmes dans leur propre maison, un endroit où elles auraient dû être en sécurité.

«Les deux femmes étaient mères et cet épouvantable meurtre a laissé les enfants face à une vie sans leur mère», a-t-il déclaré.

La sécurité de la fille

L’ancien partenaire de Mme Knell et le père de son enfant, Sam Lillie, ont déclaré à la BBC qu’il avait contacté la police vendredi au sujet de préoccupations pour la sécurité de sa fille.

Il a dit qu’il pensait que «quelque chose de mauvais allait se passer. . . Je n’ai jamais su que ça aurait été ça.

Le PSNI a confirmé à l’europe-infos.fr qu’un rapport «de préoccupation pour la sécurité d’un enfant» avait été reçu vendredi.

«À la suite de l’examen, il n’y avait aucune preuve de préoccupation immédiate pour la sécurité de l’enfant et l’appelant a reçu des conseils à ce sujet», a déclaré le surintendant en chef Davy Beck.

À l’Assemblée du Nord, lundi, les politiciens ont exprimé leurs sympathies aux familles de Mme McClean et de Mme Knell et se sont engagés à présenter une législation pour protéger les femmes et les filles de la violence.

La ministre de la Justice d’Irlande du Nord, Naomi Long, doit présenter un document à cet effet aux ministres dans les jours à venir.

Le Nord est la seule partie du Royaume-Uni à ne pas avoir de stratégie spécifique pour protéger les femmes et les filles.

‘La violence sexiste’

La vice-première ministre du Nord, Michelle O’Neill du Sinn Féin, a déclaré lundi à l’Assemblée que l’exécutif ne pouvait pas rester immobile «alors que les femmes et les filles continuent de faire du mal et que le faire serait un manquement à toutes nos fonctions. dans la fonction publique.

«Je conviens tout à fait à juste titre que l’exécutif doit prendre des mesures unifiées et déterminées pour s’attaquer au problème critique de la violence sexiste. Il faut que cela progresse de la bonne manière et de toute urgence », a-t-elle déclaré.

La députée du DUP, Paula Bradley, a déclaré que Mme McClean et Mme Knell ne pouvaient pas être autorisées à devenir «encore une autre statistique. . . Nous avons hâte qu’une autre maman, fille, épouse ou petite amie meure. »

S’exprimant avant le débat de mardi, qui a été déposé par le SDLP, le chef adjoint du parti, Nichola Mallon, a déclaré que la société avait un «problème profondément enraciné avec la misogynie et la violence contre les femmes» et que leurs meurtres avaient «apporté la claire insuffisance des systèmes. qui sont conçus pour protéger les femmes dans une mise au point précise ».

Si vous êtes concerné par un problème dans cet article, veuillez contacter Pieta House au 1800 247247 ou les Samaritains en appelant le 116123 (gratuit), ou en envoyant un e-mail à [email protected]