HSE prévoit d’administrer jusqu’à 240000 doses de vaccin Covid-19 la semaine prochaine

Le HSE prévoit d’administrer entre 220 000 et 240 000 doses de vaccins Covid-19 la semaine prochaine alors que d’autres centres d’inoculation de masse ouvriront, a déclaré son directeur général Paul Reid.

M. Reid a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que l’organisation était «sur la bonne voie» pour atteindre ses prévisions d’administrer entre 160 000 et 180 000 doses cette semaine.

Il a déclaré que le plan de vaccination de l’État était en cours de refonte pour tenir compte des nouveaux conseils destinés aux femmes enceintes et aux personnes âgées de plus de 50 ans émis par le Comité consultatif national de vaccination (Niac).

«Le nouveau plan de vaccination ne sera finalisé qu’au début de la semaine prochaine. Ce sera un plan qui tiendra compte des divers ajustements que nous devons apporter », a-t-il déclaré. «Nous nous efforcerons de nous assurer qu’aucun vaccin ne sera laissé inutilisé pendant une période quelconque.»

Dans le cadre des plans révisés, les femmes enceintes seront prioritaires pour la vaccination entre la 14e et la 36e semaine de gestation, après consultation de leur médecin.

L’utilisation des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca a également été approuvée pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Jusqu’à présent, AstraZeneca était limité aux personnes âgées de 60 ans et plus.

M. Reid a déclaré qu’il s’attendait à ce que les personnes de la cohorte des 50-59 ans puissent s’inscrire pour les vaccinations via le portail en ligne HSE «très bientôt». La vaccination des personnes dans la soixantaine «progressait bien», avec plus de 87 000 vaccins administrés à cette cohorte la semaine dernière, a-t-il déclaré.

Vaccination de masse

Avec l’ouverture de six autres centres de vaccination de masse, ce qui porte le total à 36, il a déclaré qu’il espérait qu’entre 220 000 et 240 000 vaccins seraient administrés la semaine prochaine, ce qui serait le total hebdomadaire le plus élevé à ce jour.

Les derniers chiffres montrent que 1,04 million de personnes avaient reçu une première dose mardi, avec 1,45 million de coups administrés en tout.

Taosieach Micheál Martin a déclaré mercredi au Dáil que l’objectif reste de faire en sorte que 82% de la population adulte, soit 3,3 millions de personnes, reçoive ou se voie offrir une première dose de vaccin Covid-19 d’ici la fin du mois de juin. Il a déclaré qu’environ 450 000 personnes par semaine pourraient recevoir des vaccins d’ici la mi-juin.

Le HSE s’attend à ce qu’environ 4500 doses puissent être administrées au centre de vaccination de masse de l’Helix à Dublin City University samedi seulement, proche de sa capacité maximale.

Cependant, a déclaré M. Reid, étant donné l’incertitude entourant l’arrivée des livraisons de vaccins promis, le service de santé effectuait le déploiement d’une semaine à l’autre.

«Les gens examinent les approvisionnements en mai et juin et font des hypothèses sur les groupes d’âge auxquels nous pourrions être… nous livrons ce plan semaine par semaine», a-t-il déclaré. «Nous recherchons la meilleure assurance possible [ON SUPPLY], mais notre expérience a été imprévisible. »

Les responsables de la santé ont déclaré que la consommation de vaccins était toujours élevée dans toutes les cohortes d’âge.

«Nous avons maintenant quatre vaccins disponibles, notre conseil est de prendre le vaccin qui est disponible pour vous à votre tour», a déclaré M. Reid.

Risque plus élevé

Les gens s’exposaient à un risque «beaucoup plus élevé» s’ils refusaient le vaccin ou choisissaient d’attendre dans l’espoir de se voir proposer un vaccin différent à l’avenir, a-t-il dit.

Le Dr Colm Henry, directeur clinique HSE, a déclaré que les données continuaient de montrer une «baisse rapide» du nombre de cas de Covid-19 parmi les groupes plus âgés qui avaient été vaccinés.

Il y a eu 46230 tests effectués dans des centres de prélèvement Covid-19 sans rendez-vous, mis en place pour tester les personnes asymptomatiques dans les communautés à taux élevé de virus, selon le briefing, avec des taux de positivité aussi élevés que 12% dans certaines régions, en particulier chez les jeunes. Dans l’ensemble, plus de 1 500 cas de Covid-19 ont été détectés grâce à des tests dans des centres sans rendez-vous.

Pendant ce temps, le nombre de personnes fréquentant les services des urgences des hôpitaux, bas pendant la hauteur de Covid-19, était maintenant revenu aux niveaux observés pour la dernière fois en 2019, a déclaré Anne O’Connor, directrice des opérations HSE.