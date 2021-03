Le projet de loi sur le climat définit l’objectif le plus ambitieux au monde, déclare Ryan

Le gouvernement a affirmé que son nouveau projet de loi sur l’action climatique est le plus ambitieux publié par un pays à ce jour.

Le ministre de l’Action pour le climat et de l’environnement, Eamon Ryan, a déclaré qu’en consacrant dans la loi la réduction de moitié des émissions de carbone d’ici 2030 et en atteignant la neutralité carbone d’ici 2050, le gouvernement est allé plus loin que toute autre administration dans la poursuite des objectifs fixés par l’accord de Paris.

«Aucun pays n’a jamais fixé un objectif aussi ambitieux», a déclaré M. Ryan, également chef du Parti vert.

«C’est un défi incomparable, mais que nous allons relever», a-t-il ajouté.

M. Ryan s’exprimait lors d’une conférence de presse conjointe dans les bâtiments gouvernementaux avec le Taoiseach Micheál Martin et le Tánaiste Leo Varadkar.

M. Martin a déclaré aux journalistes: «Je suis très fier que le gouvernement irlandais ait choisi l’action.»

Le leader du Fianna Fáil a déclaré que le projet de loi reléguerait dans le passé les plans d’action climatique ratés des gouvernements précédents. Il s’est concentré sur les objectifs tangibles et la mise en place de budgets carbone quinquennaux en tant qu’agents majeurs de changement.

«Il inscrit dans la loi les cibles [for emissions reduction] ainsi que les objectifs du budget carbone, réalisés sur un [sector-by-sector] base.

«C’est intégrer dans la loi un changement fondamental à mon avis sur une période de 10 ans. Une décennie peut être transformatrice en termes d’innovation. »

M. Varadkar a déclaré que ce nouveau projet de loi accélérerait l’ambition climatique de l’État. Le décrivant comme extrêmement ambitieux, il s’est concentré sur l’exigence juridiquement contraignante de fixer des plafonds dans divers secteurs pour les émissions de gaz à effet de serre.

Un changement dans le projet de loi final est l’engagement à atteindre d’ici 2030 une réduction de 51% des émissions par rapport à 2018. Fine Gael s’est initialement opposée à son inclusion. M. Varadkar a déclaré que l’arrangement de la coalition avec les deux autres parties nécessitait un compromis.

«Nous apportons des perspectives différentes. Alors qu’Eamon était le chef cuisinier, j’étais très heureux d’être l’un des sous-chefs à le préparer.

«Nous étions heureux d’inclure les 51 pour cent», a-t-il dit, ajoutant qu’il y avait des garde-fous pour ne pas compromettre les finances publiques ou les investissements directs étrangers.

Interrogé sur la manière dont les réductions de 51 pour cent seraient obtenues, M. Ryan a admis que ce serait un défi, mais a évoqué certaines des politiques et des financements déjà en place. Il a déclaré que l’Irlande engageait désormais 20% de tout le budget des transports (soit 360 € par an) dans les voyages actifs, ce qu’il a déclaré qu’aucun autre pays ne faisait.

Il a déclaré que le gouvernement avait engagé 250 millions d’euros cette année pour rénover les maisons; et avait également engagé 150 millions d’euros pour la réhumidification des tourbières.

Il a déclaré que l’Irlande devait réduire ses émissions de 60 millions de tonnes ou équivalent de dioxyde de carbone en 2018 à 30 millions de tonnes en 12 ans.

Il a déclaré qu’une électricité propre, y compris le développement de l’éolien offshore, y serait importante.

Concernant l’agriculture et la question problématique de la taille du troupeau national, M. Ryan a fait valoir que «moins de bétail signifie plus d’argent».

Cependant, les deux autres dirigeants ont parlé de «stabiliser» le troupeau national.

M. Martin a déclaré que les agriculteurs devaient se diversifier pour augmenter leurs revenus et a déclaré que les marges dans le secteur de la viande bovine étaient très faibles depuis longtemps.

Il a évoqué le programme REPS 2 qui récompensera les agriculteurs pour la protection de l’environnement.

M. Varadkar a déclaré: «Nous devons avoir une discussion mûre avec les agriculteurs sur la stabilisation de la taille du troupeau. Il est possible de réduire les émissions sans réduire la taille du troupeau », a-t-il dit, mais a ajouté que ce serait très difficile.

Il a également souligné que le Fine Gael avait inclus des stipulations relatives à la distinction entre les émissions de méthane et les émissions de bio-méthane (il y a des arguments selon lesquels ces dernières émissions sont moins dommageables pour le climat).