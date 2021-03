La Commission européenne va proposer des règles d’exportation de vaccins plus strictes

Appuyez sur play pour écouter cet article

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, proposera mercredi de durcir les restrictions à l’exportation de vaccins de l’UE afin de donner à Bruxelles plus de pouvoir pour bloquer les expéditions, en particulier vers le Royaume-Uni et d’autres pays producteurs de vaccins qui n’autorisent pas les expéditions internationales de doses, ont déclaré des responsables et des diplomates.

En présentant les règles révisées lors de la réunion hebdomadaire du Collège des commissaires, von der Leyen donnera suite aux menaces répétées émises au cours de la semaine dernière, dans lesquelles elle et d’autres responsables ont averti que des pays comme le Royaume-Uni doivent faire preuve d’une plus grande « réciprocité » en autorisant la fabrication de doses. à l’intérieur de leurs frontières pour être exportés.

Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les principaux pays qui correspondent à une telle description et seul le Royaume-Uni est actuellement en concurrence avec l’UE pour les livraisons d’AstraZeneca, qui a connu un déficit de production de plusieurs dizaines de millions de doses.

Le nouveau règlement ira bien plus loin que le mécanisme initial de contrôle des exportations imposé par la Commission en janvier, qui permettait aux pays de l’UE ou à la Commission de bloquer uniquement les expéditions de vaccins fabriqués par des entreprises qui ne remplissaient pas leurs obligations contractuelles envers l’UE.

Les nouvelles règles ajouteront des dispositions pour couvrir les concepts de «réciprocité» et de «proportionnalité», a déclaré un haut responsable de l’UE mardi soir – ce qui signifie que les expéditions pourraient être bloquées vers les pays où les vaccins sont produits mais qui ne montrent pas de réciprocité en exportant des doses, ainsi qu’aux pays qui ont réussi à atteindre des taux de vaccination beaucoup plus élevés parmi leur population que l’UE.

Sur ces deux plans, cela permettrait potentiellement à la Commission de bloquer les expéditions vers le Royaume-Uni non seulement du vaccin AstraZeneca, étant donné que l’entreprise n’a pas livré les doses promises, mais aussi des vaccins fabriqués par BioNTech / Pfizer et Moderna. Une telle décision serait considérée comme drastique et potentiellement irritante non seulement pour les entreprises mais aussi pour le gouvernement britannique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il souhaitait éviter une guerre commerciale qui pourrait perturber les expéditions de vaccins ou des chaînes d’approvisionnement sensibles, mais il n’a pas répondu au défi lancé par certains dirigeants européens de montrer que la Grande-Bretagne fournit des vaccins en dehors de ses frontières.

Le haut fonctionnaire a déclaré que le mécanisme de contrôle des exportations serait toujours discrétionnaire, les pays de l’UE étant tenus d’approuver ou d’interdire les demandes d’autorisation d’exportation et d’en informer ensuite la Commission, ce qui pourrait potentiellement annuler la décision. Certains responsables avaient appelé à l’interdiction automatique de toutes les expéditions jusqu’à ce que le nombre de vaccins administrés aux résidents de l’UE atteigne des niveaux considérés comme plus acceptables.

Outre les nouvelles règles sur la réciprocité et la proportionnalité, un diplomate a déclaré qu’il y aurait également des dispositions sur le « contournement » – essentiellement une réduction des exemptions pour de nombreux pays en développement afin de combler les échappatoires par lesquelles les pays riches pourraient acheter des doses par un intermédiaire.

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE doivent discuter des problèmes liés au déploiement des vaccins lors d’un sommet virtuel jeudi et vendredi.

Jusqu’à présent, la Commission n’a bloqué qu’une seule expédition – de 250 000 doses du vaccin AstraZeneca – qui était destinée à l’Australie en provenance d’Italie. Le simple fait de bloquer les exportations n’augmente pas nécessairement le nombre de doses disponibles pour les citoyens de l’UE. La saisie de doses pour ses propres besoins obligerait l’UE à déclencher une autre autorité d’urgence et pourrait conduire à des litiges juridiques.

«Je suis sûr que vous savez tous qu’AstraZeneca continue de sous-distribuer», a déclaré le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion mardi des ministres des Affaires européennes de l’UE.

«L’Europe est l’une des régions les plus ouvertes à exporter des vaccins COVID-19, mais nous constatons qu’il existe de nombreuses restrictions pour les vaccins venant en Europe», a déclaré Šefčovič. «Par conséquent, nous voulons la réciprocité et la proportionnalité. L’importance du mécanisme d’autorisation d’exportation nous permet pour la toute première fois d’avoir une transparence totale sur ce qui est censé être exporté, en quelle quantité et vers quel pays.

«Nous ne cherchons pas à interdire purement et simplement l’exportation de vaccins, mais nous attendons des fabricants qu’ils respectent leurs obligations contractuelles», a-t-il déclaré. «Dans le même temps, nous devons tracer une voie efficace et durable vers une réouverture et un rétablissement progressifs.»

Šefčovič a noté que de la fin janvier au 16 mars, l’UE avait autorisé des exportations totalisant 41,5 millions de doses vers quelque 33 pays, contre 70 millions de doses livrées dans l’UE, dont 52 millions avaient été administrées.

«Je pense que vous voyez que nous avons été extrêmement ouverts – très, très généreux et très ouverts à tous nos partenaires», a-t-il déclaré.

Jacopo Barigazzi a contribué au reportage.

