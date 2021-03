L’Ulster Bank a été condamnée à une amende record de 37,8 millions d’euros par la Banque centrale pour son rôle dans le scandale des hypothèques de suivi de l’État, qui a vu le prêteur concevoir des stratégies «délibérées» pour détourner les emprunteurs des prêts hypothécaires bon marché pendant la crise financière et ne rectifier les problèmes que pour ceux qui s’est plaint.

Les emprunteurs ont perdu 43 propriétés à la suite d’une surfacturation car ils se sont vus refuser le droit à une hypothèque à faible coût liée au taux principal de la Banque centrale européenne, a déclaré la Banque centrale dans un communiqué jeudi. Les foyers familiaux représentaient 29 de ces cas.

Ulster Bank, qui a confirmé le mois dernier qu’elle sortait du marché irlandais après plus de 160 ans, a versé 128 millions d’euros de remboursements et d’indemnités à 5 940 clients hypothécaires surchargés.

«Notre enquête a identifié les nombreuses opportunités qu’UBID (Ulster Bank Ireland DAC) a dû faire pour ses clients et les efforts déployés par UBID pour se soustraire à ses obligations envers ces clients», a déclaré Seána Cunningham, directrice de l’application de la loi de la Banque centrale. . «Bien qu’il soit clair pour UBID d’après les plaintes des clients que certains clients payaient plus pour leur prêt hypothécaire qu’ils ne le devraient, UBID a continué à refuser aux clients les taux de suivi inférieurs auxquels ils avaient droit.»

La directrice générale de l’Ulster Bank, Jane Howard, a déclaré que la banque avait tiré des leçons «sérieuses» de la débâcle.

«Au nom de l’Ulster Bank, je suis profondément désolée de l’impact que notre gestion du problème des hypothèques de suivi a eu sur nos clients et leurs familles», a-t-elle déclaré. «Nous avons appris de sérieuses leçons et apporté des changements fondamentaux à notre façon de travailler.»

Mme Howard a déclaré que l’annonce «ne met pas fin à toutes les questions de suivi et que nous continuerons à travailler sur les affaires qui sont en appel ou sont avec le médiateur des services financiers et des pensions pour les amener à une conclusion».

La plus grosse amende de tous les temps

La sanction de l’Ulster Bank est de loin la plus élevée jamais imposée par la Banque centrale et porte le niveau total des amendes liées aux trackers à ce jour à 81,6 millions d’euros. Permanent TSB a été condamné à une amende de 21 millions d’euros, le record précédent, il y a deux ans, tandis que son ancienne unité de subprime Springboard Mortgages a été condamnée en 2016 à payer une amende de 4,5 millions d’euros. KBC Bank Ireland a été condamnée à une amende de 18,3 millions d’euros en septembre dernier.

AIB, qui a réservé 70 millions d’euros à ce jour pour des amendes probables pour la banque et son unité EBS, et la Bank of Ireland, qui a constitué une provision non divulguée, font toujours l’objet d’une enquête d’exécution. La débâcle plus large a coûté à l’industrie plus de 1,5 milliard d’euros, dont la moitié a été absorbée par des réparations et des indemnisations dans plus de 41 000 cas.

La sanction de l’Ulster Bank intervient cinq semaines après que la société mère britannique du prêteur, NatWest Group, ait confirmé qu’elle se retirait de la République dans les années à venir, alors qu’elle luttait depuis le début de la crise financière pour générer des bénéfices acceptables. AIB et Permanent TSB sont en pourparlers pour acheter une grande partie du portefeuille de prêts de 20 milliards d’euros d’Ulster Bank.

Ulster Bank a reconnu 49 infractions réglementaires distinctes liées à la débâcle du tracker. Le régulateur a déterminé que ceux-ci justifiaient une amende de près de 54 millions d’euros, mais une remise de règlement standard de 30% l’a ramenée à 37,8 millions d’euros.

La banque «a conçu et cherché à mettre en œuvre une campagne client pour encourager certains clients tracker à convertir leurs tarifs tracker en taux fixes en 2008, sans les informer qu’ils n’auraient pas le droit de revenir à leur taux tracker d’origine s’ils passaient à un taux fixe. », A déclaré la Banque centrale. Cependant, cette campagne particulière a finalement échoué.

En 2011, il a décidé de renvoyer uniquement les clients qui se plaignaient d’être sur le mauvais tarif au bon taux de suivi – après avoir calculé ce qu’il en coûterait pour faire la bonne chose à tous les clients concernés. Les 352 emprunteurs qui se sont plaints ont été traités au cas par cas et n’ont pas tous bénéficié de la même réparation, a déclaré la Banque centrale.

«Ayant initialement fourni à ses clients des informations peu claires et n’ayant pas réussi à les avertir des conséquences très réelles de leurs décisions liées aux prêts hypothécaires, UBID a mis d’autres obstacles sur le chemin de ses clients», a déclaré Mme Cunningham.

‘Arrêtez le mal’

Le régulateur a également constaté que l’Ulster Bank n’avait pas correctement mis en œuvre les principes de «stop the harm» lorsque la banque centrale a commencé l’examen des hypothèques de suivi (TME) en 2015.

«Cela a conduit UBID à ne pas identifier et donc informer certains clients cherchant à vendre ou à céder d’une autre manière leurs propriétés, y compris par voie de vente ou de cession volontaire assistée, qu’ils pourraient être touchés par le TME et qu’ils pourraient avoir droit à réparation et indemnisation et de faire ajuster le solde de leur compte », a déclaré la Banque centrale.

Le régulateur a déclaré que les facteurs aggravants de l’affaire incluent le fait qu’Ulster Bank était au courant depuis 2009, à la suite de plaintes de clients, que ses documents hypothécaires n’étaient pas clairs. La Banque centrale a également dû se préparer à demander une ordonnance de la Haute Cour pour avoir accès à certaines informations de l’Ulster Bank, avant que le prêteur ne fournisse le matériel.

La banque constituerait à terme environ 300 millions d’euros de provisions pour couvrir les coûts liés au fiasco des trackers. C’est la quatrième fois que l’Ulster Bank se voit infliger une amende de la Banque centrale depuis la crise financière, portant la charge totale à 49,2 millions d’euros.