Quand la République rouvrira-t-elle si notre plan est comme l’approche du Royaume-Uni?

Soyons honnêtes – personne ne sait comment le plan de réouverture de Covid-19 fonctionnera. Le virus a fait que les plans ont été déchirés à plusieurs reprises. Maintenant, nous avons plus de variantes infectieuses et plus d’incertitude.

Mais quelques pays sont en avance sur la République sur la route de la vaccination – et fourniront donc des preuves vitales qui influenceront ce qui se passera ici.La stratégie de vaccination du Royaume-Uni est différente de la nôtre, se concentrant sur le fait de faire vacciner la plupart des gens une fois. Mais le calendrier de leur plan de réouverture offre des indications vitales sur la manière dont les vaccinations et la réouverture peuvent fonctionner ensemble dans les mois à venir.