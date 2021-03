Insulter nos glorieux dirigeants et être emprisonné (ou pire)

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

Déclassifié de cette semaine pourrait bien être le dernier à ne pas être écrit à l’aide d’un stylo à bille émoussé sur du papier hygiénique destiné aux prisons.

Il semble que même une légère insulte lancée en direction d’un haut responsable politique européen puisse vous poser de gros problèmes ces jours-ci. L’écrivain polonais Jakub Żulczyk a déclaré cette semaine qu’il faisait face à des accusations qui pourraient entraîner une peine de trois ans de prison pour avoir qualifié le président de la nation, Andrzej Duda, de «crétin» sur les réseaux sociaux.

Duda (que cet écrivain aimerait déclarer officiellement comme n’étant pas un crétin) était ami avec l’ancien président américain Donald Trump (que cet écrivain a décrit comme une «bête de l’enfer abricot mutilé», même au risque de 10 ans à Folsom. Prison) et ne débordait pas vraiment d’éloges lorsque Joe Biden a remporté les élections américaines.

Tout ce que Duda pouvait offrir (pas un crétin) était de féliciter Biden «pour une campagne présidentielle réussie», ajoutant «alors que nous attendons la nomination par le collège électoral, la Pologne est déterminée à maintenir un partenariat stratégique PL-US de haut niveau et de haute qualité. pour une alliance encore plus forte.

Zulczyk n’était pas satisfait de cette réponse du président de son pays (certainement pas un crétin), écrivant: «Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Andrzej Duda est un crétin.

Dieu merci, aucun mal n’est jamais venu de critiquer Gerry Adams! L’ancien président du Sinn Féin a partagé une vidéo sur Twitter dans lequel il a dévoilé un «package très, très, très spécial que nous avons mis en place à un coût considérable».

S’il avait prononcé ces mots dans les années 70 ou 80, cela aurait abouti à une opération policière massive. Mais les temps ont changé et il ne faisait que révéler son dernier projet – «un œuf de Pâques de l’Irlande unifiée». Adams a même plaisanté: «Laissez-moi vous dire, même les syndicalistes aiment les œufs de Pâques.» Ils le font, même s’ils aiment leur chocolat amer.

Malheureusement, à cause de COVID, les œufs en chocolat ne sont disponibles qu’à Belfast, ce qui nous épargne la vue des boîtes marquées «Un cadeau du Sinn Féin» collées sur les quais de chargement des ports britanniques à cause du Brexit.

Ce que nous ne sommes pas épargnés, cependant, c’est le «Festival du Brexit», l’idée originale de 120 millions de livres sterling de Theresa May visant à rapprocher le pays. L’événement, qui a actuellement le titre provisoire de Festival UK 2022, inclura, nous l’avons appris cette semaine, «une célébration de la météo britannique».

Cela semble ridicule, mais cela pourrait être une excellente idée car, peu importe que vous soyez conservateur ou travailliste, partant ou restant, il y aura toujours de la bruine.

COMPÉTITION DE CAPTION

«Bonne nouvelle à tous, nous avons obtenu deux autres doses de vaccin contre le coronavirus pour l’Europe.»

La semaine dernière, nous vous avons donné cette photo:

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est beaucoup plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«Est-ce la bonne file d’attente AstraZeneca? Je ne sais pas si je dois me joindre à la file d’attente des «moins de 65 ans», des «plus de 55 ans», «l’abondance de prudence» ou me diriger vers le «stockage des vaccins inutilisés» »par Chris Middleton

