Une Irlandaise a déclaré que les conditions dans lesquelles elle et sa famille doivent vivre pendant la quarantaine obligatoire à l’hôtel sont «épouvantables».

Michelle O’Dowd et son mari Ciaran O’Reilly et leurs trois enfants, Muireann (14 ans), Saoirse (10 ans) et Cadhla, qui fête ses neuf ans dimanche, passeront 12 jours en quarantaine au Crowne Plaza Hotel près de l’aéroport de Dublin.

Elle a décrit leurs chambres d’hôtel communicantes comme «absolument minuscules. Vous pouvez vous promener autour des lits si les valises ne reposent pas sur le sol, mais nous devons les allonger pour sortir nos affaires.

«Il n’y a pas de place pour s’asseoir et manger. Il n’y a pas de place pour faire de l’exercice. Les installations sont horribles.

Ils retournaient en Irlande pour vivre après avoir été en Nouvelle-Zélande d’abord, puis à Perth en Australie pendant les sept dernières années.

Sur le chemin du retour en Irlande, ils se sont arrêtés à Dubaï pour changer d’avion pendant 45 minutes.

En conséquence, ils devront être mis en quarantaine pendant 12 jours pour un coût de plus de 6 000 €. Dubaï fait partie des Émirats arabes unis, l’un des 33 pays sur la liste rouge et les voyageurs de là-bas doivent entrer en quarantaine hôtelière obligatoire.

Mme O’Dowd a déclaré qu’il n’y avait que 27 passagers sur le vol de Dubaï vendredi à Dublin et que tous étaient répartis dans l’avion d’Emirates.

«Nous ne pourrions pas être plus éloignés socialement et nous venons d’une ville sans Covid», a-t-elle déclaré.

Mme O’Dowd doit commencer à travailler comme infirmière en oncologie à l’hôpital universitaire de Sligo le mois prochain.

Elle a dit qu’ils ont dû attendre 90 minutes pour leur chambre en arrivant au Crowne Plaza et quand ils ont vu la taille de leur chambre «J’ai été absolument choquée. C’était avant l’arrivée des bagages. Il n’y a pas de place pour balancer un chat. Il n’y a pas d’endroit pour faire de l’exercice.

Mme O’Dowd a déclaré qu’elle avait réalisé 50 heures avant leur départ qu’ils devraient entrer en quarantaine.

Leurs vols étaient réservés pour le 25 mars et ils avaient abandonné leur maison à Perth et ne pouvaient pas reporter.

Ils subissaient des tests de Covid-19 mardi dernier lorsqu’ils ont appris que la quarantaine était introduite dans la République à 4 heures du matin vendredi matin.

Ils ont une maison à Easkey, dans le comté de Sligo, où ils ont l’intention de vivre, qui était prête à être mise en quarantaine avant d’être obligés de réserver un séjour à l’hôtel.

«Parce que nous sommes dans la partie du monde la moins risquée, nous n’avons jamais pensé que nous devrions mettre en quarantaine», a-t-elle déclaré.

Certaines personnes qui viennent d’autres régions du monde traversent le Qatar pour éviter la mise en quarantaine des hôtels, a-t-elle ajouté, mais elles n’ont pas eu le temps de le faire.

«Le personnel a été très serviable, mais l’installation est épouvantable. la communication est terrible. Je n’ai aucune confiance en rien à ce stade », a-t-elle déclaré.

«Nous n’avons pas été testés Covid à notre arrivée. Cela m’a complètement déconcerté.

Elle a déclaré avoir été informée par le service de liaison du ministère de la Santé de l’hôtel que la famille ne serait testée que plus tard samedi.

«Nous ne pouvons pas aller chercher de l’air dehors tant que nous n’avons pas eu un test négatif. Mes enfants ont pris un vol de 24 heures », a-t-elle dit.

Elle a demandé deux lits dans chaque chambre. Au lieu de cela, il y a trois lits pour cinq personnes.

Le couple a vu son appel contre la mise en quarantaine rejeté par le ministère de la Justice.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a déclaré qu’il ne commentait pas les cas individuels mais qu’il était en contact permanent avec le groupe hôtelier Tifco qui gère les hôtels de quarantaine.

Le département et le groupe hôtelier travaillent ensemble pour que tout le monde soit à l’aise et en sécurité, a-t-il déclaré.