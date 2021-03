Coveney exhorte le conseil d’administration de Beacon Hospital à «  garantir la responsabilité  »

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré qu’il s’attend à ce que le conseil d’administration de l’hôpital Beacon «assure la responsabilité» de l’administration des excès de vaccins Covid-19 aux enseignants d’une école privée.

Il a déclaré que cela devrait être fait pour assurer la relation du groupe hospitalier avec le gouvernement et la crédibilité du déploiement du vaccin.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a demandé au HSE de suspendre samedi le programme de vaccination à l’hôpital.

La controverse a éclaté à la suite des révélations selon lesquelles 20 vaccins en excès avaient été administrés aux enseignants de l’école St Gerard, près de Bray, dans le comté de Wicklow.

Les enfants du directeur général de Beacon, Michael Cullen, fréquentent l’école.

M. Cullen a présenté ses excuses vendredi, après que des détails sur la vaccination des enseignants ont été publiés dans le Irish Daily Mail.

Il a déclaré que la décision «avait été prise sous la pression du temps et dans le but de garantir que le vaccin ne soit pas gaspillé».

« Je m’excuse sincèrement pour le bouleversement que cette décision a causé et nous mettons à jour notre approche de notre liste de sauvegarde pour nous assurer que cette situation ne se reproduise plus », a-t-il déclaré.

M. Coveney a déclaré que ce qui s’est passé «est une telle gifle pour tant de gens» qui étaient tellement en colère parce que «tant de familles ont des proches vulnérables à ce virus, attendant patiemment un vaccin».

S’exprimant à l’émission This Week de la radio RTÉ, il a déclaré: «Je ne pense pas que ce soit un bon précédent pour les hauts ministres d’être à la radio, en appelant quelqu’un à démissionner, mais je pense que le conseil a maintenant la responsabilité de s’assurer. . . pour protéger non seulement la réputation de Beacon Hospital, mais surtout la crédibilité du programme de déploiement des vaccins pour s’assurer que cette responsabilité est présente dans les décisions qu’ils vont prendre ».

L’hôpital du sud de Dublin avait vacciné plus de 9 000 agents de santé de première ligne à ce jour et était géré comme un centre de vaccination pour le compte du HSE sans frais supplémentaires.

Le chef du Parti travailliste, Alan Kelly, s’est demandé si les contrats de l’hôpital avec le Fonds national d’achat de traitements devraient être suspendus pendant que le directeur général reste en place. Interrogé à ce sujet, M. Coveney a déclaré que le problème concernait le déploiement du vaccin «et la garantie de retrouver crédibilité et confiance».

M. Coveney a déclaré: «nous attendons du conseil qu’il veille à ce qu’il y ait une responsabilité totale afin de protéger la relation du groupe Beacon avec le gouvernement et aussi la crédibilité du programme de déploiement des vaccins». Il a ajouté: «Ce que je dis est assez clair en ce qui concerne ce que le conseil devrait faire.»

M. Coveney a déclaré que pour la personne responsable du déploiement des vaccins, aller au-delà des protocoles et «essentiellement donner des vaccins à des personnes qui ne sont pas les suivantes sur la liste en termes de vulnérabilité n’est tout simplement pas acceptable, et il y a des conséquences à des décisions comme cette ».

Il a déclaré que la vaccination serait transférée au stade Aviva et à Citywest, où il y a une capacité supplémentaire.

Le directeur général du HSE, Paul Reid, a déclaré que les actions de l’hôpital Beacon étaient «un véritable coup dur pour le programme de vaccination financé par l’État et dirigé par l’État, opérant dans environ 1 000 sites, y compris les cabinets de médecins généralistes». Il a déclaré que cela avait provoqué une énorme «colère et fureur» parmi le public et au sein du HSE, quand il y avait des directives et des protocoles très clairs concernant les vaccins en excès et des listes de sauvegarde des destinataires.

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré que le gouvernement devait intervenir dans la controverse sur l’utilisation des vaccins par l’hôpital Beacon «tel était le degré d’indignation du public». Elle a vivement critiqué «l’idée qu’il y avait en quelque sorte des vaccins« de rechange »à la clinique Beacon et qu’une personne pouvait arbitrairement décider qui recevait la demande sans tenir compte, semble-t-il, des lignes directrices et de l’ordre de priorité».

L’hôpital a déclaré que les doses de réserve étaient apparues car il y avait eu plus de 200 «non-présentations» lors d’une clinique de vaccination mardi, car certains membres du personnel HSE avaient été réservés deux fois pour recevoir des vaccins dans le stade Aviva.

L’hôpital a déclaré qu’il était en liaison avec le HSE et que la majorité des doses excédentaires avaient été fournies au personnel du HSE redirigé vers l’hôpital Beacon.

Mardi soir, 20 vaccins restants avaient été préparés et devaient être utilisés dans un laps de temps très court. À ce moment-là, l’école St Gerard a été contactée et un certain nombre de membres du personnel se sont déplacés pour recevoir les doses restantes à l’hôpital.

Personnel de garde d’enfants

Pendant ce temps, Park Academy Childcare a déclaré que 36 de son personnel avaient reçu des vaccins Covid-19 à l’hôpital.

Le europe-infos.fr a rapporté vendredi comment les éducatrices avaient été vaccinées au Beacon.

Le Dublin Midlands Hospital Group (DMHG) du HSE et le Beacon ont déclaré avoir reçu les vaccins pour éviter le gaspillage et parce qu’ils fournissent le «service essentiel» de garde d’enfants pour les travailleurs de première ligne. Ni l’un ni l’autre n’a indiqué combien de travailleurs de la petite enfance ont été vaccinés mais, comme les enseignants, le groupe fait partie de la 11e cohorte du plan national d’attribution des vaccins.

Cependant, le DMHG a déclaré que la vaccination des agents de garde d’enfants au Beacon était conforme aux directives nationales sur la priorisation des vaccins pour les agents de santé de première ligne.

L’Irish Mail on Sunday a nommé Park Academy Childcare comme étant les prestataires impliqués.

L’hôpital Beacon a refusé d’offrir un autre commentaire sur la question lorsqu’il a été contacté dimanche.

Un communiqué de Park Academy Childcare a déclaré: «Compte tenu de la proximité de nos crèches avec le centre de vaccination local, notre personnel a été contacté deux fois à bref délai pour être informé des rendez-vous disponibles en raison du fait que les gens ne se présentaient pas pour prendre leurs vaccins.

«Nous avons été informés le 25 février d’être au centre de vaccination et avons reçu un préavis d’une heure, faute de quoi le vaccin expirerait.

«Cela a abouti à la vaccination de neuf membres du personnel.

«Début mars, nous avons de nouveau été contactés par le centre de vaccination à bref délai, ce qui a permis à 27 employés de se faire vacciner, conformément aux meilleures pratiques.

«Cela incluait les gestionnaires et le personnel qui travaillent entre diverses bulles en cours de vaccination pour éviter les infections croisées.»

Une porte-parole a déclaré que la société n’avait «aucun autre commentaire à faire».