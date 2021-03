Les Italiens voient une chance d’inverser la fuite des cerveaux en pleine pandémie

Appuyez sur play pour écouter cet article

PALERME, Italie – Lorsque la Lombardie a enregistré le premier cas de coronavirus en Italie en février de l’année dernière, Paolo Piacenti n’a pas hésité à accepter l’offre de son entreprise de travailler à distance et d’échanger Milan contre sa Sicile natale.

« Il y a de meilleures opportunités d’emploi à Milan qu’en Sicile, vous ne pouvez pas le nier », a déclaré Piacenti, ingénieur en gestion. «Mais j’avais toujours rêvé de revenir. Je n’ai simplement jamais eu de chance concrète.

Pour Piacenti et des milliers d’autres, la pandémie est devenue cette chance. Une étude à la fin de l’année dernière a révélé que depuis le début de l’épidémie, au moins 45 000 Italiens étaient revenus des régions riches du nord du pays vers les régions du centre et du sud. D’autres estimations, qui ont également porté sur les Italiens de retour d’autres pays, ont estimé ce nombre à 100 000.

Le phénomène ne se limite pas à l’Italie. La Grèce espère également inciter les citoyens à rentrer au milieu de la pandémie. Le Premier ministre roumain a affirmé en mai de l’année dernière que pas moins de 1,3 million de citoyens étaient temporairement rentrés chez eux.

À la suite du krach financier de 2009 et de l’austérité qui a suivi, l’Europe du Sud a vu des centaines de milliers de citoyens, en particulier les jeunes et les bien éduqués, partir vers des pays plus riches à la recherche de meilleures opportunités.

L’Italie à elle seule a perdu 800 000 citoyens à cause de cette fuite des cerveaux, qui coûterait au pays environ 14 milliards d’euros chaque année. Dans le même temps, 2 millions d’Italiens des régions plus pauvres du centre et du sud se sont déplacés vers le nord, aggravant la fracture économique du pays.

La pandémie et la montée du travail à distance qu’elle a provoquée pourraient marquer un tournant. Le défi auquel sont confrontés les gouvernements du Sud est de savoir comment transformer ces délocalisations temporaires en mouvements permanents.

Effort de la base

Ce n’est pas comme si l’Italie n’avait jamais essayé. Pendant des années, des ONG comme Fondazione con il Sud ou des initiatives financées par le gouvernement comme Resto al Sud («Je reste dans le sud») ont tenté de tenter de jeunes professionnels à retourner dans les villages disparus du sud en offrant des incitations telles que des allégements fiscaux et soutien de mentorat à distance.

Mais l’absence de stratégie politique pour lutter contre le chômage des jeunes, la médiocrité des infrastructures et le manque plus général d’opportunités signifiaient que l’impact de ces efforts restait limité.

La pandémie incite à repenser. Avec de nombreux employés saisissant la chance de retourner dans leur région d’origine – que ce soit par nécessité, par désir de renouer avec leurs racines ou par la prise de conscience qu’ils pouvaient échanger des villes encombrées contre le bord de mer – l’Italie n’avait d’autre choix que de s’adapter à la nouvelle normalité.

Les Italiens du Sud ont rapidement reconnu le potentiel. En mars de l’année dernière, un groupe de jeunes Siciliens a fondé South Working, une organisation visant à construire un réseau de jeunes professionnels et une meilleure infrastructure technologique pour attirer les talents non seulement pendant la pandémie, mais au-delà.

«L’idée est née lors d’un virtuel apéritif sur Zoom avec d’autres compatriotes italiens qui étaient rentrés chez eux lors du premier verrouillage national », a déclaré Elena Militello, fondatrice et présidente de South Working.

«Notre idée était de transformer quelque chose qui semblait utopique en un projet concret qui ne s’attaquerait pas seulement à ce retour comme temporaire, dans un cadre d’urgence, mais comme une opportunité de développer l’environnement économique et culturel des régions du sud, pour rendre ce «contre-exode» durable sur le long terme. «

Au cours des derniers mois, son organisation basée à Palerme a noué des partenariats pour améliorer les infrastructures du sud, telles que les transports, une connexion Internet plus rapide et des espaces de coworking, dans le but de remédier aux limites qui dissuadent les jeunes professionnels de s’installer (et de dépenser leurs revenus) ici. .

Courtiser les nomades numériques

Mais les pays du Sud se sont rendu compte qu’avec la montée du travail à distance, ils pouvaient aussi attirer les non-ressortissants.

Paul Thompson, un designer britannique de 53 ans, a déclaré qu’il en avait profité pour échapper à la fois au Brexit et au temps sombre de verrouillage à Londres pour s’installer à Palerme lorsque le premier verrouillage de l’Italie a été levé à la fin du printemps de l’année dernière.

«Les Siciliens ont de l’ingéniosité et de la créativité qui coule dans leurs veines comme l’oxygène, ce qui est très stimulant», a-t-il déclaré depuis la terrasse ensoleillée de son appartement nouvellement loué à Palerme. Il fait partie des milliers de Britanniques qui ont déménagé dans les régions du sud de l’Europe depuis mars 2020; la plate-forme de relocalisation Move Hub en a dénombré plus de 6 700 à ce jour.

En Grèce – qui a également perdu environ 800 000 personnes au profit de pays plus riches entre 2009 et 2015 – le gouvernement a saisi l’occasion de courtiser les travailleurs étrangers à distance. En décembre, il a adopté une loi accordant à certains travailleurs à distance une réduction d’impôt sur le revenu de 50% au cours des sept prochaines années.

Piacenti, l’ingénieur en gestion, pense que l’Italie doit se mobiliser pour rester attractive pour les étrangers ainsi que pour sa propre jeunesse. «Ce que je remarque, c’est qu’une compétition entre les pays du sud de l’Europe est sur le point de se dérouler au cours des prochains mois, car la pandémie dure plus longtemps que prévu initialement», a-t-il déclaré.

Il y a eu des signes d’effort politique.

En décembre, Andrea Giarrizzo, un législateur du mouvement anti-établissement 5Star, a rédigé un projet de loi visant à encourager le travail à distance dans le sud comme mode de vie à long terme, au bénéfice des personnes et des entreprises.

Dans sa proposition, il encourage toutes les entreprises privées à autoriser le travail à distance comme option permanente en offrant un allégement fiscal de 60% et des franchises sur les investissements technologiques visant à faciliter le passage au travail à distance pour les entreprises participantes.

«Le travail à distance ne signifie pas nécessairement travailler à domicile, mais aussi travailler à partir de votre lieu d’origine, afin de réunir également les familles séparées par l’écart nord-sud», a déclaré Giarrizzo.

Défis

Pourtant, pour le moment, les experts préviennent que les défis du travail dans le sud pourraient l’emporter sur les avantages.

Mila Spicola, consultante pour le ministère italien du Sud, qui travaille à réduire la fracture nord-sud, a déclaré que le sud devait entreprendre des réformes structurelles plus profondes pour attirer les personnes désireuses de rester pour toujours.

«Ce retour est une dynamique intéressante, mais nécessite de nombreuses intégrations pour fonctionner», a-t-elle déclaré. «Ceux qui quittent les pays plus riches, en fait, ne le font pas seulement pour des opportunités d’emploi, mais aussi pour accéder à des services et à une bureaucratie de haute qualité.»

Spicola estime qu’un système de protection sociale plus solide qui comprend de meilleurs services de soins de santé, ainsi qu’une bureaucratie et un soutien de carrière plus rapides pour les femmes qui travaillent, en particulier les mères, sont absents du discours actuel.

Le gouvernement italien a l’intention de consacrer une grande partie du financement de la relance de l’UE à relever ces défis. Mais l’infrastructure n’est pas le seul problème.

Le crime organisé – dont la présence dans le sud est l’un des principaux arguments contre le séjour des jeunes professionnels – reste également une menace importante.

Pourtant, Giarrizzo, le législateur – qui est de Sicile et a passé des années à travailler pour arrêter l’émigration du sud – reste convaincu que ce contre-exode provoqué par la pandémie peut devenir un point de départ.

«Peut-être qu’une petite partie seulement de ceux qui sont revenus resteront, peut-être pas, nous ne pouvons pas encore le savoir», a-t-il déclaré. «Mais nous nous assurons de saisir cette opportunité inattendue. Il serait contre-productif d’attendre que tout soit en parfait état pour commencer par la première étape. »