La débâcle des vaccins soulève des questions sur la crédibilité du chef Beacon

L’hôpital privé Beacon est au centre d’une tempête pour fournir des vaccins contre le coronavirus aux enseignants d’une école privée fréquentée par les enfants de Michael Cullen, le directeur général de Beacon. Le Taoiseach Micheál Martin a résumé l’humeur du public lundi en disant que cette décision était «répugnante».

Bien que M. Cullen ait survécu au premier assaut de demandes de démission, il fait maintenant face à la perspective d’un examen de la débâcle par Eugene McCague, ancien associé directeur des avocats d’Arthur Cox et ancien membre du conseil d’administration du Health Service Executive (HSE ).

Sa conduite a déjà conduit à de sévères critiques à l’encontre de l’hôpital du sud de Dublin, propriété de l’homme d’affaires Denis O’Brien, après avoir fourni les vaccins en excès aux enseignants de l’école St Gerard près de Bray. Avec les vaccins Covid-19 en pénurie et le taux d’infection par le virus toujours élevé, la vue d’une institution privée en favorisant une autre avec un produit public rare était toxique.

«Les vaccins appartiennent au peuple irlandais et la hiérarchisation à ce jour a été donnée aux plus vulnérables», a déclaré le Taoiseach.

Le gouvernement a déjà suspendu le fonctionnement du centre de vaccination du Beacon en raison de la controverse. À ce jour, l’hôpital avait vacciné plus de 9 000 agents de santé de première ligne contre Covid-19 et était géré comme centre de vaccination pour le compte du HSE.

Numéros précédents

Ce n’était pas le premier point de conflit avec le Beacon sur la réponse à la pandémie de coronavirus. Alors qu’une nouvelle souche virulente de Covid-19 a explosé en janvier, le refus initial de l’hôpital de fournir une capacité supplémentaire à l’État a été vivement critiqué par Paul Reid, directeur général du HSE. «Cela n’aurait pas été une position très populaire à prendre», a déclaré un responsable de la position du Beacon, qu’il a finalement renversé.

Les derniers comptes de Beacon Medical Group Sandyford Ltd, exploitant de l’hôpital, montrent qu’il a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 142,5 millions d’euros en 2019 et 17,1 millions d’euros de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, une mesure clé du résultat sous-jacent. Le bénéfice avant impôts s’élève à 1,8 million d’euros. L’entreprise s’était rapidement développée avant que la pandémie ne frappe il y a un an, après avoir augmenté son chiffre d’affaires de 91,7 millions d’euros en 2016.

La société d’exploitation décrit le Beacon comme «l’un des hôpitaux les plus avancés d’Europe» avec des «services de soins aigus de classe mondiale» et plus de 130 000 visites de patients en 2019. Mais maintenant, la débâcle de la vaccination a soulevé des questions flagrantes sur la crédibilité de l’hôpital. haut dirigeant, M. Cullen. Il s’est excusé, mais cela n’a pas dissuadé les appels à sa révocation avant une réunion lundi du conseil d’administration de l’hôpital.

«À la fin de la [McCague] examen, les membres non exécutifs du conseil examineront ses conclusions et prendront à ce moment-là toutes les mesures nécessaires », a déclaré le Beacon dans un communiqué.

La position de M. O’Brien reste cruciale, bien qu’il ne soit pas lui-même membre du conseil. Mais les administrateurs devraient être conscients de ses souhaits sur une question qui a dégorgé une cascade de publicité négative sur l’hôpital.

Directeurs

Les administrateurs de Beacon Medical Group Sandyford sont: M. Cullen; Colm Doherty, ancien haut dirigeant d’AIB; Dermot Hayes, proche associé de M. O’Brien; et John Delaney, un comptable dont les intérêts comprennent un poste d’administrateur chez le détaillant alimentaire Fallon & Byrne.

Une filiale – Beacon Hospital Sandyford Ltd – a un conseil d’administration plus important et ses administrateurs comprennent Brian Cowen, l’ancien taoiseach qui a été ministre de la Santé plus tôt dans sa carrière politique.

Outre MM. Cullen, Doherty et Hayes, les autres administrateurs sont: Barbara Cotter, avocate associée à A&L Goodbody et présidente de la Strategic Banking Corporation d’Irlande, société d’État; Brian Fitzgerald, directeur général adjoint de l’hôpital; Darragh Kavanagh, directeur financier de l’hôpital; Niall Devereux, associé de M. O’Brien qui travaillait auparavant avec son entreprise de carburants Topaz ainsi qu’avec l’assureur maladie Bupa; Le professeur Mark Redmond, directeur médical de l’hôpital; et Suzanne Garvey, directrice des opérations cliniques de l’hôpital.

Pourtant, le personnage dominant est M. O’Brien, qui a acheté l’hôpital en 2014 après le départ du centre médical de l’Université de Pittsburgh, un opérateur hospitalier privé américain.

Au moment où l’achat a été exécuté par Linkbey, une société de Jersey contrôlée par M. O’Brien. Aujourd’hui, la propriété de l’hôpital est dévolue à la société Sayum Holdings Corporation de M. O’Brien sur l’île de Man, qui détient 80% de Beacon Medical Group Sandyford, selon les documents déposés. Les 20 pour cent restants sont détenus par Beacon Medical Holdings Ltd, dont les actionnaires comprennent M. Cullen et le professeur Redmond. Les autres actionnaires de cette entité comprennent Lucy Gaffney, un associé proche de M. O’Brien depuis des décennies.

Fin 2019, le groupe d’entreprises hospitalières Beacon devait 131 millions d’euros à Sayum et Beacon Medical Holdings. Le groupe loue également divers biens immobiliers à MM. Cullen et Pr Redmond ou à leurs sociétés et des parkings à une entité dont ils sont actionnaires.

Tous les yeux sont maintenant rivés sur M. McCague.