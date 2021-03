L’Autriche en pourparlers avec la Russie pour 1M de doses de vaccin Spoutnik

L’Autriche est en pourparlers avec la Russie pour acheter 1 million de doses de vaccin contre le Spoutnik V, selon un communiqué publié mardi par le bureau du chancelier Sebastian Kurz.

Kurz a d’abord téléphoné au président russe Vladimir Poutine le 26 février pour discuter d’éventuelles livraisons du vaccin russe, puis a contacté plus tard dans la journée le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), responsable de la distribution internationale de Spoutnik V. .

« Il ne doit pas y avoir d’œillères géopolitiques en matière de vaccins », a déclaré Kurz. « La seule chose qui compte est de savoir si le vaccin est efficace et sûr, pas d’où il vient. »

Les pays négocient l’approvisionnement de 300 000 doses en avril, 500 000 en mai et 200 000 en juin, indique le communiqué. Vienne a signé un accord de confidentialité avec la Russie sur l’échange de documents et aucune décision d’achat n’a encore été prise.

C’est la dernière initiative de l’Autriche pour augmenter l’approvisionnement en vaccins dans le pays. Il vient de menacer d’empêcher la Commission européenne d’obtenir 100 millions de doses supplémentaires de vaccin BioNTech / Pfizer à moins que Vienne n’obtienne une part plus importante de la livraison, selon des diplomates de trois pays de l’UE.

Si l’Autriche va de l’avant avec Spoutnik, elle rejoindra la Hongrie pour utiliser le jab en Europe bien qu’elle n’ait pas été approuvée dans l’UE. Cela pourrait poser des problèmes avec les soi-disant «certificats de vaccination» autorisant les voyages, sur lesquels la Commission travaille actuellement. L’UE peut stipuler que seuls les vaccins approuvés par l’UE sont acceptables, comme l’ont demandé des pays comme la Lituanie, limitant ainsi les mouvements des Européens qui ont reçu des vaccins russes ou chinois.

L’Agence européenne des médicaments a entamé un examen continu des premières données soumises pour Spoutnik au début du mois et se prépare à inspecter les sites de production en Russie.

Spoutnik a divisé l’UE, avec des pays des pays baltes et des régions ex-soviétiques fortement opposés, tandis que d’autres, y compris l’Allemagne, ont été plus favorables tant que l’EMA l’a approuvée. L’Allemagne et l’Italie soutiennent un accord d’achat anticipé de Spoutnik pour le bloc.

