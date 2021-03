Le Nphet a averti le gouvernement lundi soir que les cas de Covid-19 pourraient passer à 2000 par jour dans les 4 semaines

L’équipe de santé publique de l’État a averti le gouvernement lundi soir que les cas de coronavirus pourraient passer à 2000 par jour dans les quatre semaines, a-t-il émergé.

Le Cabinet a approuvé mardi le premier assouplissement général des restrictions de Covid-19 depuis que l’État est entré au niveau 5 en décembre dernier.

Dans une lettre adressée lundi soir au ministre de la Santé Stephen Donnelly, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a averti que l’Irlande n’avait pas la «marge de manœuvre» qui était disponible l’été dernier lorsque le nombre de cas était faible.

L’équipe a déclaré au gouvernement que la situation épidémiologique de l’Irlande restait «précaire».

« Il ya un certain nombre de raisons à cela. Premièrement, le niveau d’infection est élevé, avec un nombre moyen de cas sur 5 jours de 620 cas par jour et une incidence cumulée sur 14 jours de 165 pour 100 000. C’est nettement plus élevé que lorsque les restrictions ont été assouplies après les précédentes vagues d’infection – environ le double de celle du début décembre 2020 et 50 fois celle de la fin juin 2020. »

La deuxième raison invoquée était que la dominance de la variante B.1.1.7 plus transmissible signifie que les transmissions virales et le nombre de reproduction effective «seront 30 à 70% plus élevés qu’en 2020».

Troisièmement, le nombre de reproducteurs est estimé à «déjà égal ou supérieur à 1».

«Le niveau élevé d’infection augmente considérablement le risque associé à toute augmentation des contacts sociaux et du nombre de reproducteurs. Si le nombre de reproduction augmente, le nombre de nouvelles infections par jour augmentera très rapidement à partir de ce niveau de référence élevé. »

Cela a été illustré dans une série de modèles de chiffres fournis au gouvernement.

Les scénarios étaient basés sur le nombre de reproducteurs augmentant à 1,6 à partir d’une base de référence de 10, 200 ou 600 cas par jour.

«Le point de départ élevé de 600 cas par jour signifie que le nombre de cas augmente rapidement à plus de 2 000 par jour en 4 semaines. À partir de 200 cas par jour, le nombre de cas augmente à 700 cas par jour après 4 semaines, il faut 7 semaines pour atteindre 2000 cas par jour.

«À partir de 10 cas par jour, même après 11 semaines, le nombre de cas n’augmente qu’à 500 par jour. Malheureusement, la «marge de manœuvre» importante qui était disponible l’été dernier lorsque le nombre de cas était très faible n’est pas disponible maintenant, et toute augmentation de la transmission aura des impacts significatifs dans un court laps de temps », indique la lettre.

Dans le même temps, une nouvelle modélisation présentée au gouvernement lundi soir devrait également montrer que si tout se passe bien avec le programme de vaccination, il commencera à réduire le risque à partir de mai 2021 et à supprimer les cas jusqu’en juin et en août.

La mortalité devrait diminuer radicalement, avec 11 décès pour 1 000 cas dans la vague la plus récente tombant à deux. Cependant, jusqu’à ce qu’il y ait une plus grande vaccination, l’effet ne sera pas aussi prononcé sur les hospitalisations, qui passeront de 50 à 30, pour 1000 cas diagnostiqués, les admissions en USI passant de cinq à quatre.

En effet, si les décès ont été concentrés chez les plus de 70 ans, les hospitalisations et les taux de réanimation sont répartis plus uniformément dans les autres cohortes, qui ne sont pas encore vaccinées.

Des sources ont indiqué que les projections concernaient entre 80 000 et 500 000 cas entre le 5 avril et la fin septembre, selon le niveau de socialisation qui a lieu.

Il montre que les vaccins réduiront les hospitalisations plus rapidement que le nombre d’infections et de cas. Le gouvernement a été averti que les huit prochaines semaines représentent une «fenêtre critique» où toute augmentation significative de la mixité sociale intérieure donnerait lieu à une vague comme celle d’octobre de l’année dernière ou de janvier.