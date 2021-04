Covid-19: une dispute avec le gouvernement éclate sur le projet d’étendre la quarantaine obligatoire

Une controverse majeure a éclaté au sein du gouvernement au sujet des projets du ministère de la Santé d’étendre la quarantaine hôtelière obligatoire à 43 pays supplémentaires, dont les États-Unis, la France et l’Allemagne.

Le procureur général a écrit au ministre de la Santé Stephen Donnelly pour lui faire part de ses préoccupations concernant les projets qui ont laissé les autres ministres et l’Union européenne «furieux», ont confirmé des sources de haut niveau.

Une source connaissant la lettre du procureur général a déclaré qu’il était «très clair» en exprimant ses inquiétudes sur le fait que les responsables de la santé n’avaient pas suivi le bon processus ou respecté la législation que les Oireachtas avaient adoptée sur la quarantaine lors de la formulation de leurs conseils.

Le gouvernement craint que la recommandation d’ajouter les pays ait «dépassé» et ait «mal interprété la loi que nous avons adoptée», et que les droits de l’homme et les droits issus des traités européens n’aient pas été pleinement pris en compte.

Il y a une colère considérable au sein du ministère des Affaires étrangères à propos de la proposition, il est entendu.

La recommandation a soulevé une série de questions, notamment celle de savoir s’il y a ou non suffisamment d’espace dans les hôtels existants, ce qui serait fait pour les citoyens qui sont « bloqués » et ne peuvent pas se permettre la quarantaine et ce qui arriverait aux travailleurs essentiels.

On craint également que l’UE n’ait pas été pleinement consultée et que les plans pourraient représenter une «violation majeure» des droits des citoyens européens à voyager librement. Il y a d’autres craintes quant à un impact sur la zone commune de voyage, étant donné qu’il a été proposé que l’île de Man soit incluse dans la liste des pays à haut risque.

Des sources gouvernementales disent croire que les plans ont été mis en œuvre par les responsables de la santé sans demander d’avis ou de commentaires avant de faire la recommandation.

Cependant, des sources du ministère de la Santé se sont opposées à cette idée et ont déclaré que la période de consultation se déroule actuellement, comme ce serait normalement le cas après la formulation des recommandations.

Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles M. Donnelly pourrait approuver les plans sans l’accord total de ses collègues du Cabinet, cela serait considéré comme un «grand risque politique».

Certains membres du gouvernement pensent que s’il le faisait, les nouveaux arrangements pourraient être annulés par les tribunaux.

Des sources du ministère de la Santé soutiennent que les fonctionnaires étaient pleinement conscients de la loi et que la législation prévoit d’ajouter des pays pour des raisons autres que celles qu’ils ont concernant les variantes.

Programme de vaccination

Pendant ce temps, le gouvernement subit une pression croissante suite à sa décision de changer le programme national de vaccination en un système fondé sur l’âge plutôt que sur un système également axé sur la profession.

Le tánaiste Leo Varadkar a été contraint hier soir de défendre le changement après que le TD du Fine Gael, John Paul Phelan, ait déclaré que le gouvernement avait «supprimé la liste» des personnes qui s’attendaient à être vaccinées plus tôt, comme les enseignants et les gardes. Bien que M. Varadkar ait déclaré que la liste des travailleurs et des professions n’avait jamais été entièrement définie, il a également déclaré qu’il aurait dû y avoir une plus grande consultation avec les syndicats et les parties prenantes.

La ministre de l’Éducation, Norma Foley, a déclaré au parti parlementaire Fianna Fáil que la justification du changement de la liste des vaccins prioritaires devait être expliquée.

Outre les enseignants, les gardaí sont également profondément mécontents des changements.

La direction de l’Association des représentants de la Garda doit examiner la question lors d’une réunion jeudi.

Par ailleurs, l’europe-infos.fr a appris que les changements apportés à la stratégie ont été discutés la semaine dernière par un groupe puissant de fonctionnaires. Les secrétaires généraux des départements de la justice, de l’éducation et de l’enfance – dont les ministres ont exprimé des inquiétudes au sujet du déménagement au Cabinet – ont tous assisté aux récentes réunions du groupe des hauts fonctionnaires.

Des sources de haut niveau de la coalition ont déclaré que les changements avaient été discutés au sous-comité du Cabinet lundi soir, mais seulement brièvement.