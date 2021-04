Keith Duggan: Dublin risque de corrompre son héritage avec une session de formation sur le verrouillage

Il est dommage qu’il n’y ait pas de signature accompagnant les photographies de la séance de football matinale du footballeur de Dublin, car ces images ont établi le récit de l’année de la GAA.

Que regardons-nous exactement dans ces images granuleuses? S’agit-il d’un rassemblement de sportifs amateurs ignorant bêtement les règlements de Covid en se réunissant pour un coup d’envoi tôt le matin avant de commencer leur journée de travail? Ou les images sont-elles la preuve accablante que les membres de l’équipe sportive la plus redoutée et la plus efficace de l’histoire du sport irlandais ont ignoré effrontément et avec arrogance les réglementations en matière de pandémie que la grande majorité des citoyens ont respectées à un coût social, émotionnel et, souvent, financier énorme?

C’est celui que vous voulez. C’est les deux.

Il va sans dire que la décision de tenir la réunion de mercredi matin, dans le lieu habituel d’entraînement de début de saison de Dublin à Innisfails, était stupide. Mais si vous vous attendez à des déclarations de déception pieuse de la part des pays de l’opposition, vous êtes plus susceptible d’entendre des toux et des marmonnements étouffés.

La finale de football de toute l’Irlande de l’année dernière a eu lieu le 19 décembre, lorsque Dublin a remporté la compétition pour une sixième année consécutive sans précédent. La confirmation que les équipes inter-pays ne tomberaient pas sous le statut d’élite pendant les nouvelles directives et restrictions Covid signifiait qu’elles ne pouvaient pas reprendre l’entraînement. Depuis, il y a eu des rumeurs selon lesquelles de nombreuses équipes de comté ont, à tout le moins, testé les limites de la réglementation Covid. Les responsables des équipes Down et Cork ont ​​reçu des suspensions de huit et 12 semaines respectivement après avoir organisé des sessions de formation.

Il est facile de simplement fustiger tout le monde pour ce genre d’égoïsme et de stupidité. Mais il est probablement plus important de comprendre pourquoi cela se produit. Regardez à nouveau ces images, aussi floues qu’elles soient. Ce que vous voyez, ce sont quelques Irlandais typiques d’une vingtaine d’années qui ont l’air stupéfaits de se retrouver à botter le ballon à cette heure du matin. Les équipes inter-pays de la GAA existent dans une étrange zone crépusculaire en ce sens qu’elles sont des sportifs d’élite censés se faire passer pour des amateurs ordinaires.

Le niveau du football inter-pays et du hurling s’est amélioré à un degré qui est extraordinaire. Année après année, les équipes et les managers sont venus pousser encore plus haut les limites perçues de l’amateurisme. L’équipe de football de Dublin a brisé toutes sortes de plafonds au cours de la dernière décennie. Ils sont le plus grand tirage au sort du public irlandais. Ils génèrent d’énormes sommes d’argent pour le GAA. Ils sont passés d’une équipe bruyante et décevante de la capitale à une franchise sportive gérée de manière très professionnelle – à l’exception flagrante que le talent n’est pas payé.

Les équipes de l’Intercounty GAA ont toujours essayé de prendre l’avantage sur l’autre foule, en s’entraînant plus fort, en s’entraînant plus souvent et en organisant des séances secrètes pendant la saison morte officielle. Mais se rencontrer pour lancer un ballon de football pendant une étape délicate d’une pandémie historique qui a coûté la vie à près de 4700 Irlandais à ce jour est un moment profondément humiliant pour tous ceux qui sont impliqués dans l’équipe de football senior de Dublin.

En tant qu’organisation, la GAA a été un modèle de conformité aux réglementations gouvernementales. Le problème est que l’organisation est, en réalité, une grande série désordonnée de républiques indépendantes qui traversent le cœur de la société irlandaise. Les célébrations au sommet de la saison finale du comté de club l’automne dernier ont conduit à des vidéos et des histoires qui ont exaspéré les gens à travers le pays. Les scènes empestaient le droit et l’insensibilité et l’expression «exceptionnalisme GAA» a pris racine. Pendant un certain temps, la polémique a semblé menacer l’organisation des championnats inter-pays seniors. L’argument selon lequel le All-Irelands ne générerait pas le même genre de bouleversement social s’est avéré correct et les jeux ont été une distraction importante pendant un hiver très sombre.

Lorsque les chiffres de Covid ont augmenté de manière alarmante pendant la période de Noël et que la nouvelle dispense a été mise en place, il était clair que les joueurs de GAA intercontinentaux, qui ne peuvent pas exister dans une « bulle » de confinement sportive professionnelle, devraient adhérer aux mêmes règles que le sportif occasionnel. Quiconque connaît l’état d’esprit des équipes inter-pays GAA sait qu’il est toujours probable qu’ils essaient de trouver des moyens de «contourner» ces limitations.

C’est probablement ce que les joueurs de Dublin qui se sont rencontrés mercredi matin se sont dit qu’ils faisaient: prendre un avantage et se détendre avec un coup de pied inoffensif avant la date officielle de retour à l’entraînement le 19 avril. Ils étaient dehors, ils maintenaient une distance sociale. Ils ont peut-être été convaincus que leurs principaux rivaux font cette semaine exactement la même chose à travers le pays. Et ils ont peut-être raison.

Mais rien de tout cela n’a d’importance. Le succès et le profil de Dublin signifient qu’ils sont soumis à un niveau d’examen différent de celui de toutes les autres équipes de comté. Ils le savent. C’est pourquoi l’Irish Independent a jugé l’histoire de leur séance d’entraînement secrète digne de toute sa première page jeudi matin.

La réponse nationale à la série impressionnante d’années invaincues de Dublin est contradictoire: l’admiration pour leurs compétences et leur athlétisme et le ressentiment face à la perception qu’ils ont tous les avantages. Dans les nombreux débats sur le sujet, des chiffres sont présentés pour illustrer que Dublin a reçu plus de financement que tout autre comté. Il y a une réelle crainte qu’aucun autre comté ne puisse vivre avec Dublin en tant qu’entité; que le modèle centenaire du championnat All-Ireland est cassé.

Même si les responsables de cette séance d’entraînement sont lourdement sanctionnés par la GAA, il est probable que Dublin sera toujours champion de toute l’Irlande à la fin de la saison 2021. Individuellement et collectivement, Dublin se sont conduits avec une dignité et une humilité notables tout au long de leurs années de triomphe. Mais ce moment insensé les suivra et menace de compromettre ce qui a été un héritage de suprématie intouchable. Ils ont déçu de nombreuses personnes qui ont ressenti la colère de cette pandémie – y compris, vous pouvez en être sûr, certains de leurs plus fervents partisans. Pour une fois, toutes les autres équipes du comté remercient leurs chanceuses stars de ne pas être à la place de Dublin pour le moment.