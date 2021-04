L’astronaute français met en garde contre une course à l’espace militaire libre pour tous

L’astronaute français Thomas Pesquet est en quelque sorte un pacifiste spatial, ce qui le met en désaccord avec le président de son pays, qui a annoncé une série de mesures pour renforcer le poids militaire de la France dans l’espace.

Pesquet sera le premier astronaute européen à se lancer à bord d’une fusée SpaceX pour son deuxième voyage vers la Station spatiale internationale le 22 avril.

Au lieu de mettre en place des commandes militaires pour défendre les actifs en orbite – ce que font le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que la France, pour contrer les puissances spatiales comme la Russie, la Chine et l’Inde – Pesquet souhaite que les pays travaillent par le biais de l’ONU.

«Nous devons être très prudents», a-t-il déclaré au podcast EU Confidential de POLITICO. «Nous l’avons fait sur le terrain, nous avons tracé des frontières. Mais nous ne devrions pas répéter cela ailleurs. »

L’effort spatial militaire de la France a été annoncé en 2019 à la suite d’accusations selon lesquelles la Russie espionnait les satellites de communication gouvernementaux.

L’objectif de la France et des autres puissances spatiales est de protéger le nombre croissant de satellites. D’ici 2025, le commandement spatial français basé à Toulouse devrait être doté de 500 personnes.

«L’espace est le terrain le plus élevé par excellence, et il a été militarisé dans les années 60 et 70», a déclaré Pesquet. «Maintenant, vous voyez à nouveau cette tendance des nations qui veulent défendre leurs atouts et leurs intérêts. C’est un peu inquiétant pour nous.

Le gouvernement français a lancé en mars un exercice de formation de quatre jours appelé AsterX visant à mettre son service spatial naissant à travers tout, des simulations d’attaques antisatellites aux collisions en orbite et aux phénomènes météorologiques solaires. Le projet a été nommé d’après le premier satellite français lancé en 1965 et fait également référence aux bandes dessinées Astérix, a déclaré le ministère de la Défense.

« Il ne s’agit pas du tout d’avoir des designs offensifs dans l’espace, mais c’est vraiment un objectif défensif », a déclaré un conseiller de l’Elysée. «Ce genre d’exercice a également une valeur dissuasive… en le faisant connaître aux pouvoirs qui pourraient être tentés de mener de telles actions.»

Pourtant, il y a un risque d’escalade.

«Il y a un risque que cela puisse sombrer dans un conflit offensif ouvert, mais beaucoup sera déterminé sur la nature exacte des capacités destinées à défendre les actifs en orbite», a déclaré Alexandra Stickings, chercheuse au Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. à Londres.

L’OTAN a déjà désigné l’espace comme son cinquième théâtre de conflit. L’alliance met en place un commandement spatial en Allemagne visant à contrer les menaces pesant sur l’infrastructure des satellites comme la Chine et la Russie. Le gouvernement britannique a créé son propre Space Command basé à High Wycombe, juste au nord de Londres, plus tôt cette année.

le Le conseiller de l’Elysée a déclaré que les officiers de liaison allemands coopéraient à l’effort AsterX et qu’il y avait une ligne de contact directe avec le US Space Command au Colorado. Alors que le conseiller ne serait pas attiré par l’espionnage russe sur le satellite de communication Athena-Fidus utilisé par les gouvernements français et italien, ils ont déclaré que l’affaire avait contribué à «justifier notre expansion des capacités».

Parmi ces nouveaux projets figure un projet de surveillance spatiale orbitale, baptisé Yoda par l’agence spatiale française CNES, qui surveillera les satellites du pays. Deux premiers démonstrateurs pesant jusqu’à 20 kilogrammes devraient être lancés en 2023. Si ceux-ci réussissent, un plus gros satellite de patrouille pesant 100 kilogrammes pourrait être en orbite géostationnaire d’ici 2030.

Ce n’est pas seulement le risque de conflit militaire qui oblige les capitales à se démener pour agir. Il y a aussi le risque que des satellites coûteux soient touchés par l’un des milliers de débris spatiaux, ainsi que le risque que des débris spatiaux rentrent dans l’atmosphère et heurtent la Terre.

Pesquet a déclaré que l’énorme échelle des programmes spatiaux faisait de la coopération une meilleure idée que la confrontation.

«Nous avons des missions… qui sont si coûteuses que vous ne pouvez pas les dupliquer», a-t-il déclaré. «Si vous laissez les pays individuels faire ce qu’ils veulent, nous savons comment cela se termine.»