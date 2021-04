Le public a été exhorté à s’en tenir aux restrictions du Covid-19 à Pâques avec «des jours bien meilleurs» en raison de la vaccination.

L’appel est venu du médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, et du médecin-chef de l’Irlande du Nord, le Dr Michael McBride.

Ils ont publié une déclaration commune à la veille du week-end de Pâques, avertissant que Covid-19 reste un «virus très dangereux, très transmissible, circulant dans nos communautés et qui continue de se propager et de causer de graves maladies et, malheureusement, la mort.

«La plupart des gens font un énorme sacrifice et passent du temps avec leurs proches pour que nous puissions garder le cap avec les conseils de santé publique.

«Nous devons demander qu’une fois de plus, nous travaillions ensemble pour prévenir une nouvelle vague d’infection en célébrant cette Pâques en toute sécurité. Veuillez continuer à suivre les conseils de santé publique. Ne donnez pas à ce virus les opportunités qu’il cherche à se propager. »

Kingston Mills, professeur d’immunologie expérimentale au Trinity College de Dublin, a déclaré que les tests antigéniques rapides ajouteraient une couche supplémentaire de protection dans la lutte contre Covid-19.

Alors qu’il y avait des préoccupations valables concernant le faux sentiment de sécurité parfois généré par ces tests, si des tests rapides étaient effectués deux à trois fois par semaine, ils pourraient être très efficaces car ils détecteraient la présence du virus pendant le pic d’infection, expliqué.

Avantages du test d’antigène

Le dépistage rapide des antigènes pourrait être utilisé dans les écoles, les universités, les lieux de travail et lors d’événements sportifs et culturels, a-t-il déclaré au programme Morning Ireland de RTÉ Radio 1.

Le système était déjà utilisé dans les usines de transformation de la viande en Irlande et dans d’autres pays. «Il n’est pas utilisé aussi largement qu’il pourrait l’être en Irlande», a suggéré le professeur Kingston.

Les gens pourraient avoir un résultat de test rapide négatif, mais continuer à incuber le virus, raison pour laquelle ils devraient être testés deux à trois fois par semaine, a-t-il déclaré. «Si cela est fait fréquemment, il sera ramassé. Cela éliminera les personnes infectées du système.

«Il y a d’énormes avantages (à utiliser des tests antigéniques rapides) comme couche supplémentaire de protection.»

Interrogé sur la mise en quarantaine obligatoire des hôtels, le professeur Mills a déclaré qu’une période d’isolement pour les nouveaux arrivants était une bonne chose et que sous l’ancien système, les gens ne le faisaient pas et c’était difficile à appliquer.

La plus grande menace pour le pays est les variantes sud-africaine et brésilienne, il est donc important de les empêcher d’entrer.

Mettre la France et l’Allemagne sur la liste des pays pour lesquels les arrivées devraient aller en quarantaine hôtelière obligatoire est « raisonnable », a-t-il dit, étant donné les niveaux importants de la variante sud-africaine dans ces pays.

«Nous avons eu quelques cas sporadiques (des variantes), mais ils ont été contenus et c’est la façon de le faire», a-t-il déclaré.

Quarantaine obligatoire de l’hôtel

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a rencontré jeudi le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney pour discuter d’une recommandation tendant à ce que 43 pays et États soient ajoutés à la liste des zones «à haut risque» qui nécessitent une période de quarantaine à l’arrivée en Irlande pour empêcher la propagation possible de Variantes de Covid-19.

Des sources ont déclaré qu’il y avait eu un recul important de la part de M. Coveney, qui a soulevé des préoccupations concernant la capacité du système hôtelier pour un afflux de passagers ainsi que des préoccupations juridiques concernant l’ajout d’autres pays de l’UE à la liste. La réunion a été décrite par une source comme «glaciale».

M. Coveney a déclaré que l’État ne devrait pas aller de l’avant avec l’inclusion de pays comptant un grand nombre de citoyens irlandais.

Bien qu’il ait été convenu que 26 pays et États non membres de l’UE seraient ajoutés au calendrier à haut risque, des sources ont déclaré que M. Donnelly soutenait toujours l’ajout de pays préoccupants quel que soit leur emplacement et le ferait dans les prochains jours.

Les personnes arrivant des 26 pays – qui incluent Israël, Bahreïn, la Jordanie, le Liban, le Nigéria et la Serbie – devront réserver une place dans le système de quarantaine de l’hôtel si elles ont l’intention d’arriver après 4 heures du matin le 6 avril.

Le président du comité des médecins généralistes de l’Organisation médicale irlandaise, le Dr Denis McCauley, a déclaré que, à mesure que les médecins généralistes s’impliquent davantage dans le déploiement du vaccin, le système deviendra plus efficace à mesure que leurs chirurgies seront informatisées.

S’exprimant lors du Newstalk Breakfast, le Dr McCauley pensait que les «non-présentations» dans un centre de vaccination de Dublin jeudi étaient dues à des duplications, car certains agents de santé pouvaient travailler dans quatre départements différents et auraient donc reçu quatre textes sur le vaccin.

Le problème était lié au système informatique des cliniques gérées par HSE, a-t-il ajouté. «Ce sont les systèmes informatiques avec des personnes sur de nombreuses listes.»

Le passage à un système basé sur l’âge où la date de naissance sera le facteur décisif facilitera les choses, a-t-il déclaré.

Dans l’intervalle, les généralistes continuaient à vacciner les plus de 70 ans et aidaient également à identifier les personnes médicalement vulnérables et à haut risque. La plupart des cabinets de médecins généralistes étant désormais informatisés, l’identification des personnes devrait être plus simple, a-t-il ajouté.

Cela signifierait un travail supplémentaire pour les médecins généralistes, mais c’était un fardeau qu’ils étaient tenus d’un point de vue éthique.

Lorsque les généralistes voient des «choses inappropriées» comme ce qui s’est passé dans les hôpitaux Beacon et Coombe, il est naturel de s’énerver, a déclaré le Dr McCauley.

En tant que pratiquant basé près de la frontière, il a dit qu’il avait vu le «changement émotionnel» en Irlande du Nord lors du déploiement du vaccin. «Le langage corporel, il y a beaucoup plus d’espoir.» Il a dit qu’il espérait voir plus d’optimisme dans la République.