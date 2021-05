Un record de 84000 demandes de places au collège au cours de la prochaine année scolaire

ROXY Sac À Dos 1 Compartiment Roxy Rose

Tendance, ce sac à dos signé Roxy en velours côtelé est idéal pour les années collèges et le lycée. Son intérieur à la fois simple et pratique pourra contenir l'ensemble de vos affaires de cours. Pratique, il possède deux poches zippées sur le devant pour vos plus petits effets. Confortable, le dos et les bretelles sont renforcés.