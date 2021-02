«  Pourquoi sommes-nous oubliés?  »: Des immigrés sans papiers se dressent dans l’église de Bruxelles

Appuyez sur play pour écouter cet article

Environ 200 immigrés sans papiers ont emménagé dans une église du 17ème siècle au cœur de Bruxelles dans le but d’attirer l’attention du gouvernement.

Ils ne cherchent pas nécessairement un abri. De nombreux occupants de l’église Saint-Jean-Baptiste du Béguinage – qui viennent du nord-ouest de l’Afrique, de l’Égypte et de l’Afghanistan – vivent et travaillent en Belgique depuis des années. Au lieu de cela, ils veulent attirer l’attention sur les difficultés déjà rencontrées par les personnes sans papiers, telles que l’exclusion sociale et le manque d’accès à la sécurité sociale et aux droits du travail, qui ont été exacerbées pendant la pandémie.

Ils demandent au plus haut responsable des migrations de Belgique, Sammy Mahdi, de leur rendre visite et de leur accorder une résidence officielle – ou au moins de leur proposer des critères plus clairs pour le processus de demande de résidence.

«Nous manifestons depuis des années et nous n’avons jamais été entendus par le gouvernement fédéral», a déclaré Mehdi, 28 ans, qui, comme d’autres interviewés à l’église, a refusé de fournir un nom complet parce qu’il craignait d’être expulsé ou de perdre son emploi. «C’est une pandémie mondiale, pourquoi sommes-nous oubliés? Nous n’avons rien à perdre: nous sommes déjà perdus.

La situation présente un premier test pour Mahdi, qui a pris ses fonctions de secrétaire d’État à l’asile et aux migrations il y a moins de cinq mois. Certains avaient espéré que l’homme de 32 ans, qui est le fils d’un réfugié irakien, serait réceptif aux plaidoyers d’individus sans papiers. Mais Mahdi a déjà appelé l’occupation de l’église, qui a commencé à la fin du mois de janvier, le «chantage».

Il a également défendu les actions du gouvernement envers les migrants et les réfugiés. «Ce sont des règles qui s’appliquent à tout le monde», a-t-il déclaré. «Nous avons l’obligation en tant qu’État de protéger les personnes qui ont un réel besoin de protection. Nous faisons notre part. »

Église avec une histoire

Ce n’est pas la première fois que l’église est occupée par des sans-papiers. Il a été le théâtre de manifestations en 1998, 2008 et 2009, dont certaines comprenaient également des grèves de la faim.

À plusieurs reprises, l’occupation a conduit à l’obtention de permis de séjour temporaires. En 2000 et 2009, le gouvernement a accordé la résidence collective à ceux de l’église, a déclaré Mahdi.

Mais Mahdi a déclaré que c’étaient des «erreurs» et ne voulait pas accorder la résidence collective cette fois-ci.

«Pour toute personne qui… ne reçoit pas de réponse positive à une demande individuelle, la décision est la décision, et elle doit être respectée», a déclaré Mahdi.

En raison de l’actuelle coalition gouvernementale belge, composée de sept partis qui ont tous des points de vue divergents sur l’immigration, Mahdi a dû trouver un équilibre. Son parti, les démocrates-chrétiens flamands, affirme qu’il adopte une politique d’asile «ferme mais juste». Il veut faciliter les expulsions des migrants dont les demandes sont rejetées, éventuellement par la force si le retour volontaire n’est pas possible. Pour son parti, la régularisation, ce que réclament les occupants de l’église, doit rester une procédure exceptionnelle, avec des décisions prises individuellement.

D’une part, Mahdi a dû proposer «un discours plus compatissant afin d’éviter des problèmes avec ses partenaires de coalition», a déclaré Nicolas Bouteca, professeur de sciences politiques à l’Université de Gand. «D’un autre côté, il doit essayer d’utiliser un discours qui souligne en fait l’importance d’une sorte de politique migratoire stricte qui peut convaincre les électeurs de droite.»

Une personne soutenant les occupants de l’église parle à travers un mégaphone pour lister les revendications du mouvement, telles que la résidence officielle et des critères plus clairs pour la demande de résidence | Camille Gijs / POLITICO

Pendant ce temps, les demandes d’asile ont chuté en raison de la pandémie de coronavirus: en 2020, 16910 personnes ont demandé une protection internationale, contre 27742 en 2019.

Une occupation

À l’intérieur de l’église, plus de 200 matelas sont répartis dans le hall.

Daniel Alliët, un prêtre qui a servi à l’église du Béguinage pendant plusieurs années, a déclaré qu’il acceptait le règlement parce qu’il sympathise avec le sort des sans-papiers. Il a appelé d’autres lieux de culte à les accueillir également afin que «l’action puisse se dérouler en toute sécurité», avec des personnes plus dispersées pendant la pandémie.

Malgré le point de vue critique de Mahdi sur leur protestation, les occupants de l’église du Béguinage restent optimistes.

Mehdi, le migrant, a déclaré être arrivé en Belgique depuis le Maroc il y a 11 ans. Il a appelé l’église baroque «un lieu symbolique, un lieu connu dans la lutte des sans-papiers». Mehdi a déclaré qu’il avait deux sœurs de nationalité belge. Il a présenté une demande de résidence il y a plus de dix ans au motif du regroupement familial, mais sa demande a été rejetée.

Nadia, qui ne partageait pas son âge, et son fils Mohamed, 16 ans, ont déclaré être venus en Belgique il y a cinq ans pour échapper aux violences de son mari divorcé au Maroc. Elle a dit que la seule solution restante était de fuir, mais quand ils sont arrivés en Belgique, ils ont connu une «seconde souffrance, plus que celle que nous avons traversée au Maroc», à cause de leurs luttes pour obtenir un statut légal.

Des sans-papiers se rassemblent au centre de la salle pour obtenir de la nourriture, distribuée par des associations de soutien aux réfugiés et aux migrants | Camille Gijs / POLITICO

Mohamed va à l’école à Anderlecht, mais il a dit qu’il craignait qu’il n’y ait plus d’opportunités pour lui une fois qu’il aura terminé. «Si je vais à l’école et que j’obtiens un diplôme, cela n’en vaudra pas la peine. Les stages n’acceptent pas les personnes qui n’ont pas de papiers. »

Fouzia est également du Maroc. Elle est arrivée en Belgique il y a plus de 10 ans et travaille désormais comme femme de ménage. Le problème, dit-elle, n’est pas le logement – Fouzia gagne assez pour avoir une maison. «Le problème est que nous voulons des papiers», dit-elle, «parce que nous sommes ici depuis plus de 10 ans et que nous travaillons.»

Mahdi, le responsable belge des migrations, a déclaré qu’il ne fermerait pas la porte aux demandes individuelles de résidence, arguant qu’il « préfère être clair dès le début et voir individuellement, au cas par cas, ce que nous pouvons faire ».

Son cabinet rencontré d’autres groupes des sans-papiers plus tôt ce mois-ci pour chercher des options.

Le processus juridique

De manière générale, la loi belge oblige les personnes à la recherche d’un titre de séjour de plus de trois mois à déposer leur demande depuis l’étranger.

Dans des circonstances exceptionnelles, la loi autorise les personnes déjà en Belgique à demander la résidence. Ces candidats doivent être en possession de pièces d’identité et doivent démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui interdisent le retour dans leur pays d’origine.

Les organisations se sont retrouvées devant l’église du Béguinage. Les panneaux sur la porte de l’église indiquaient «Régularisation, je suis sans papiers» et «Liberté, égalité, dignité» | Camille Gijs / POLITICO

Le bureau de l’immigration est alors chargé d’évaluer ces demandes et a le pouvoir discrétionnaire de décider de ce que peuvent signifier les «circonstances exceptionnelles».

Les occupants de l’église disent que l’autorité conduit à l’incertitude sur la façon dont le bureau prend des décisions.

Mehdi, le migrant, a déclaré qu’il souhaitait que le gouvernement fournisse «des critères clairs et permanents, afin que les sans-papiers, dès qu’ils mettent le pied sur le sol belge, sachent s’ils seront régularisés ou non».

Mais selon Dominique Ernould, porte-parole du bureau de l’immigration, dresser une liste exhaustive de critères court le risque «d’exclure alors des critères… qui pourraient être considérés comme valables d’un point de vue humanitaire».

Mahdi a soutenu le pouvoir discrétionnaire du bureau de l’immigration, arguant qu’il aide les gens: «Nous avons toujours été contre les critères, car lorsque nous parlons d’asile et de migration, nous parlons d’êtres humains et toujours de cas très particuliers.

Fouzia a déclaré qu’elle avait trouvé le processus frustrant. Elle a lancé deux demandes de résidence, pour être rejetée deux fois.

«Le problème est que nous ne comprenons rien», dit-elle. «Ils donnent aux autres la possibilité de profiter de nous.»