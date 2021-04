Lockdown transforme le quartier européen de Bruxelles en une véritable ville fantôme

Appuyez sur play pour écouter cet article

Seule une pandémie pourrait rendre le quartier européen de Bruxelles moins excitant.

Dans le meilleur des cas, les rues entourant les institutions de l’UE se sentent aussi accueillantes que les textes juridiques denses en cours d’élaboration dans tous les immeubles de bureaux gris.

Mais un linceul encore plus étouffant est tombé sur cette partie de la capitale européenne à la fin de l’année dernière, lorsque la Belgique est entrée dans un état de verrouillage apparemment sans fin pour faire face à la flambée des cas de COVID.

Début avril, l’étalement urbain entre le Conseil, la Commission et le Parlement est une véritable ville fantôme. Les diplomates habillés à grands pas dans le quartier général Justus Lipsius du Conseil sont partis et les groupes de journalistes se précipitant vers le siège de la Commission à Berlaymont avec des microphones étirés sont introuvables.

Les lobbyistes se précipitent généralement après que tous ont dû adopter d’autres tactiques, et les pubs et cafés où les trois groupes feraient des folies et bavardaient ne sont ouverts que pour des plats à emporter ou fermés complètement, certains ne revenant jamais.

Une équipe hétéroclite de chauffeurs de taxi, de soldats et de gardes de sécurité sont les nouveaux habitants de ce paysage oublié. Souvent ennuyés, parfois fumants, leurs visages suspects semblent demander: «Qu’est-ce que tu fais encore ici?»

Dans les fenêtres des bâtiments abandonnés de la Commission européenne, les seuls signes de vie sont les plantes en pot, et on ne sait pas combien de temps il leur reste.

En bas, une poignée d’adolescents skateboarders ont récupéré le territoire dans un acte de reboisement urbain, claquant de haut en bas sur des sculptures battues par les intempéries. Donnez-lui encore quelques verrouillages et nous verrons peut-être des sangliers et des cerfs.

La région est un tel terrain vague, cela soulève la question: l’UE est-elle encore vraiment là?

Les immeubles de bureaux vides et les drapeaux bleu et or suffisent-ils à maintenir le centre de gravité du projet européen dans cet enchevêtrement de rues désolées?

La Commission devrait peut-être créer un groupe de travail pour enquêter. Il pourrait commencer sa mission juste devant le siège de la Commission, où un nouveau centre d’accueil reste scellé. Dans ce terrain pompéien, la construction sent l’orgueil d’un empire en ruine.

Poursuivant leur expédition, les enquêteurs pourraient s’aventurer sur la rue Stevin, où les restaurants bourdonnent généralement avec le bruit des verres cliquetants et des employés bavards. La rue du Taciturne porte bien son nom, diraient-ils probablement. La production a ralenti à la Sushi Factory et les chaises sont empilées au pub Meeting Point.

Le groupe de travail pourrait réfléchir à la manière de redonner vie au quartier européen lorsque la «nouvelle normalité» tant promise arrivera enfin.

L’option la plus simple pourrait être de transformer la zone en une immense salle de réunion extérieure pour le Conseil européen, où les dirigeants peuvent interagir en toute sécurité à distance via des mégaphones. Angela Merkel et Emmanuel Macron pourraient se tenir au sommet de l’œuf distinctif du bâtiment Europa, criant des instructions à d’autres chefs de gouvernement dans les rues en contrebas.

Sinon, que diriez-vous de le transformer en une version grandeur nature d’une autre attraction touristique bruxelloise, Mini-Europe, où les visiteurs peuvent venir s’émerveiller de la beauté des bâtiments?

Quoi qu’il arrive, il est peu probable que le quartier européen soit à nouveau le même. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose est une autre affaire.