150-1 Shot Freewheelin Dylan débarque le Grand National irlandais à Fairyhouse

Ront Bactéricide One Shot Auto Percutant Biocide 150ml

Ront Bactéricide One Shot Auto Percutant Biocide 150ml est composé d'une formule bactéricide homologuée EN1276 et EN1650. Il permet de traiter en 1 seule fois un espace jusqu'à 150m3. Il est actif 5 minutes après l'avoir déclencher et vous assure un environnement sain.