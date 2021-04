Les États-Unis et l’Iran se rapprochent mais restent séparés dans les pourparlers sur le nucléaire

VIENNE – Des diplomates européens ont fait la navette entre les responsables iraniens et américains à Vienne mardi dans l’effort le plus sérieux à ce jour pour relancer l’accord nucléaire iranien de 2015, acceptant finalement de créer deux groupes de travail d’experts pour faire avancer le processus.

Alors que l’administration Biden et l’Iran ont déclaré qu’ils aimeraient ressusciter l’accord, que les États-Unis ont conclu sous Donald Trump en 2018, une série soigneusement chorégraphiée de mouvements de Téhéran et de Washington serait nécessaire pour y parvenir.

Les diplomates ont vu la réunion de mardi comme une étape modeste mais significative sur la voie du rétablissement de l’accord, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), en vertu duquel l’Iran a accepté de sévères restrictions à son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions internationales.

Après une série de réunions bilatérales mardi matin, la Commission mixte du JCPOA, chargée de superviser la mise en œuvre de l’accord, s’est réunie dans l’après-midi au Grand Hôtel cinq étoiles de Vienne sur l’historique Ringstrasse. La commission comprend toutes les parties restantes au JCPOA.

La délégation américaine s’est installée juste en face de l’Imperial Hotel, et des diplomates de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne et de l’Union européenne ont commencé à faire la navette entre les deux sites sous de fortes chutes de neige.

Enrique Mora, un haut responsable de l’UE chargé de superviser les pourparlers, a qualifié la réunion de la commission conjointe de «constructive».

«En tant que coordinateur, je vais intensifier les contacts séparés ici à Vienne avec toutes les parties concernées, y compris les États-Unis», Mora, secrétaire générale adjointe du Service européen pour l’action extérieure, dit sur Twitter.

«Il y a une unité et une ambition pour un processus diplomatique conjoint avec deux groupes d’experts sur la mise en œuvre du nucléaire et la levée des sanctions», a-t-il déclaré.

L’objectif des pourparlers, qui devraient durer jusqu’à 10 jours, est d’identifier des mesures concrètes que Washington et Téhéran peuvent prendre pour revenir au respect de l’accord. Les diplomates ne s’attendent pas à ce que les responsables américains et iraniens se rencontrent directement au cours de cette série de pourparlers.

Un deuxième tour de la Commission mixte du JCPOA pourrait avoir lieu dès vendredi.

La délégation américaine est dirigée par l’Envoyé spécial Robert Malley, qui a aidé à négocier l’accord initial en 2015. «Cela ne servirait pas les intérêts des États-Unis ou des citoyens américains s’il y avait une tension croissante au Moyen-Orient en raison d’un programme nucléaire iranien en expansion. Revenir dans l’accord est très, à notre avis, dans l’intérêt des États-Unis et de ses citoyens », a déclaré Malley à la radio NPR mardi.

Le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price a déclaré dans un point de presse mardi qu’il était « juste de s’attendre » à ce que Malley soit à Vienne au moins cette semaine, ajoutant qu’il n’était pas sûr que l’envoyé spécial avait un billet de retour.

Price n’avait pas grand-chose à ajouter sur les discussions, mais a répété les commentaires de Mora selon lesquels c’était «constructif». Il a également réitéré la position selon laquelle la conformité était «nécessaire mais insuffisante», car les États-Unis ont finalement l’intention de rechercher un accord plus solide qui prend le JCPOA comme base de référence.

«Cette tâche à elle seule ne sera pas facile. Ce ne sera pas simple », a-t-il dit. «Ces pourparlers ne seront pas simples, mais encore une fois, nous sommes encouragés par le fait qu’ils ont lieu.

Depuis que Trump a retiré les États-Unis de l’accord et a réimposé des sanctions contre l’Iran, Téhéran a pris des mesures pour le mettre hors de conformité avec l’accord. Les mesures comprennent l’enrichissement de l’uranium à 20% de pureté, une étape clé sur la voie de la construction d’une bombe. (L’Iran a toujours dit que son programme nucléaire était destiné à des fins pacifiques et non à des armes.)

Pour l’équipe Biden, lever à nouveau les sanctions est compliqué car l’administration Trump a imposé des mesures punitives supplémentaires en plus de celles qui étaient auparavant en vigueur.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui dirigeait la délégation iranienne, a réitéré lors de la réunion de la Commission mixte que la levée de toutes les sanctions américaines était la mesure la plus importante pour relancer l’accord. Il a déclaré à Iranian PressTV que l’Iran n’accepterait pas un «plan par étapes». Au lieu de cela, l’Iran souhaite que les États-Unis fassent «une dernière étape» pour lever les sanctions.

«La réunion publique d’aujourd’hui a semblé se dérouler comme prévu et toutes les parties sont sur la même longueur d’onde que la relance du JCPOA est l’objectif», a déclaré Henry Rome, analyste principal sur l’Iran au Eurasia Group à Washington. «La voie à suivre évoluera en zigs et zags et ne sera pas aussi simple ou rapide que beaucoup le supposent, mais la trajectoire générale vers la renaissance du JCPOA cette année semble claire.»

S’exprimant depuis Téhéran, le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiei a déclaré que l’Iran n’était ni optimiste ni pessimiste quant au résultat de la réunion. « Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie, et si la volonté, le sérieux et l’honnêteté de l’Amérique sont prouvés, cela pourrait être un bon signe pour un avenir meilleur pour cet accord et, finalement, pour sa pleine mise en œuvre », a-t-il déclaré.

La chorégraphie des pourparlers, entre les mains du gouvernement hôte autrichien, est particulièrement difficile. Des équipements de test de coronavirus étaient disponibles à plusieurs endroits dans les deux hôtels. Et, selon les responsables, il a été décidé de retirer certaines peintures à l’intérieur du Grand Hôtel et de recouvrir des statues nues, dans un effort pour ne pas offenser la délégation iranienne.

Les pourparlers ont lieu avant une élection présidentielle iranienne en juin, au cours de laquelle le président sortant Hassan Rohani ne peut plus se présenter. Un leader plus radical rendrait les progrès diplomatiques plus difficiles. Mais Malley a déclaré que les États-Unis «négocieraient avec quiconque est au pouvoir en Iran».

«Nous ne pouvons pas ignorer la réalité d’une élection, mais nous ne pouvons pas non plus la laisser dicter notre rythme», a-t-il déclaré.

Benjamin Din et Nahal Toosi ont contribué à ce rapport.

Cette histoire a été mise à jour.