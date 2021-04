Covid-19: l’État s’attend à recevoir 3,9 millions de doses de vaccin dans les trois prochains mois

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il s’attendait à recevoir 3,9 millions de doses de vaccin Covid-19 au cours des trois prochains mois, ce qui représente une augmentation significative de l’offre.

Dans les chiffres qui seront publiés mercredi après-midi, le département a présenté ses prévisions de livraisons pour les trois prochains mois, une période qui devrait voir une augmentation spectaculaire du nombre de vaccins administrés.

Le ministère a toutefois déclaré que les chiffres dépendent du respect par les fournisseurs de leurs engagements – ce qui n’est pas arrivé à plusieurs reprises avec le vaccin Astrazeneca.

Des sources ont déclaré que l’engagement du gouvernement restera d’administrer trois millions de vaccins d’ici la fin juin, bien que si le programme s’accélère comme prévu, il sera possible d’administrer beaucoup plus de doses.

Ce mois-ci devrait voir l’arrivée des premiers vaccins Janssen, qui ne nécessitent qu’une seule dose. Cela deviendra une grande partie du programme de vaccination, avec 600 000 doses attendues d’ici la fin juin, dont 432 000 ce mois-là.

Les 3,9 millions de doses s’ajoutent aux près d’un million reçues jusqu’à présent.

Le ministère de la Santé avait déclaré précédemment qu’il avait pris livraison de plus de 950 000 doses de Pfizer à la fin de la semaine 12 cette année – et 112 000 autres vaccins AstraZeneca, 83 000 Pfizer et 40 000 Moderna sont arrivés la semaine dernière. Au total, il a pris bien plus d’un million de doses et délivrera son millionième coup cette semaine.

Pendant ce temps, le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 est tombé à 220, dont 58 en soins intensifs (USI).

L’hôpital Mater de Dublin compte 27 cas de Covid-19, le nombre le plus élevé du pays, suivi de l’hôpital Beaumont (24) et de l’hôpital Tallaght (23).

L’équipe nationale d’urgence de santé publique a signalé mardi 443 nouveaux cas de Covid-19 et neuf autres décès de personnes atteintes de coronavirus, bien qu’un seul d’entre eux se soit produit ce mois-ci.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que ce sera en juin avant que les vaccinations ne se fassent au rythme de 250 000 par semaine. Le programme de vaccination sera «intensifié» en avril et en mai, les centres de vaccination faisant «de plus en plus le gros du travail».

S’exprimant sur News at One de la radio RTÉ, M. Donnelly a déclaré que 19 des 38 centres de vaccination prévus dans le pays étaient désormais ouverts et que la semaine dernière, 130 000 vaccinations avaient été effectuées.

Toutes les parties du service de santé, y compris les centres de vaccination, les médecins généralistes et les pharmacies, seront impliquées dans le déploiement, a-t-il ajouté.

Le ministre a déclaré que le fait d’avoir suffisamment de vaccinateurs ne serait pas un problème car il y avait entre 500 et 600 personnes maintenant en place et 800 à 900 ont été autorisées «et prêtes à partir» dans les centres de vaccination.

Jusqu’à présent, des progrès satisfaisants ont été accomplis, a-t-il déclaré, le recrutement se poursuivant pour garantir le recrutement d’un nombre suffisant de personnes. «Cela semble très bien fonctionner.»

M. Donnelly a déclaré que 95% des doses «sont dans les bras dans les sept jours» et que si les approvisionnements arrivent à temps, quatre personnes sur cinq dans le pays qui veulent le vaccin l’auraient.

Lorsqu’on lui a demandé quand une personne de 40 ans pouvait s’attendre à être vaccinée, le ministre a répondu «en juin ou en juillet». Le calendrier précis serait annoncé plus tard cette semaine.

M. Donnelly a également déclaré que les travaux sur le système de quarantaine obligatoire des hôtels étaient en cours et qu’il souhaiterait voir des pays comme la France, l’Allemagne et les États-Unis ajoutés à la liste «rapidement».

«Je pense qu’il est nécessaire de figurer sur cette liste. Il y a un large accord au sein du gouvernement. Cette semaine, ils se penchent sur de plus grands pays. »

Le ministre a également averti que le chiffre d’un seul cas de transmission Covid pour 1000 transmis à l’extérieur devait être examiné attentivement car il n’incluait pas la transmission dans les vestiaires, etc.

Nphet a produit beaucoup d’informations, a-t-il déclaré, ils ont examiné les profils de grappes, les types d’épidémies et il pensait qu’ils seraient globalement d’accord pour dire que l’extérieur était mieux que l’intérieur.