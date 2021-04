Comment le prince Philip a sauvé la monarchie

Cela démentait la vérité d’un individu beaucoup plus complexe: un prince gréco-danois réfugié avec une histoire qui aurait pu être écrite par Hollywood, et aussi un réformateur qui a tenté de faire entrer la famille royale dans le XXe siècle.

Né le 10 juin 1921, dans la maison danoise de Glucksberg, au palais d’été de la famille royale grecque, sur l’île de Corfou, Philip était le fils unique du prince Andrew de Grèce et de son épouse, la princesse Alice de Battenburg. À partir de la fin du XVIIIe siècle, alors que les grandes maisons d’Europe se mariaient, la «royauté» en Europe devint de plus en plus homogène et, à travers la toile d’araignée de son arbre généalogique, il était apparenté à pratiquement toutes les autres familles royales du continent.

Sur cette photo du 8 septembre 1928, le prince Philip de Grèce (deuxième à droite) passe des vacances en Roumanie avec (de gauche à droite) la princesse Fedora de Grèce, le roi Michel de Roumanie, la princesse Hélène de Roumanie, la princesse Irène de Grèce, La princesse Marguerite de Grèce et le prince Paul de Grèce. | Photo AP

Rien de tout cela n’a aidé quand, en 1922, son oncle, le roi Constantin Ier, a abdiqué et que la famille a été contrainte à l’exil. La légende raconte que Philip, âgé d’un an, a été transporté en France dans un berceau fabriqué à partir d’une caisse d’oranges.

Bien que techniquement un prince grec, il n’a jamais parlé la langue et a grandi à Paris en parlant français et allemand, tout en se considérant comme un Danois. Son enfance a été chaotique et imprégnée de tragédie.

Peu de temps après l’abdication, sa mère a commencé à éprouver d’importants problèmes de santé mentale. Diagnostiquée schizophrène, elle a été envoyée dans un asile en Suisse. Pendant ce temps, les quatre sœurs aînées de Philip se sont toutes mariées et ont déménagé en Allemagne, tandis que son père a disparu à Monte Carlo, abandonnant Philip. Agé de seulement 7 ans, le jeune prince est envoyé vivre avec sa grand-mère maternelle en Angleterre.

Cherchant à réunir la famille, en 1933, Philip fut amené en Allemagne par sa sœur aînée – un moment qui coïncida avec la montée au pouvoir d’Hitler. Lorsque le directeur juif de Philip, Kurt Hahn, a fui l’Allemagne nazie et a ouvert l’école Gordonstoun en Écosse, Philip a suivi.

Gordonstoun était un nouveau type d’école privée anglaise qui encourageait les garçons à être durs et résilients, et cela convenait parfaitement à Philip.

De l’autre côté de la mer du Nord, ses sœurs sont devenues de plus en plus impliquées dans le régime allemand. En Écosse, Philip est allé dans la direction opposée, devenant de plus en plus britannique. Suite à la mort de sa sœur Cecilie dans un accident d’avion en 1937, le golfe s’élargit. Alors que les nuages ​​du conflit se rassemblaient, la famille s’est tout simplement désintégrée.

Obligé de se débrouiller seul, Philip a rejoint la Royal Navy et s’est rapidement retrouvé du côté opposé du reste de sa famille dans le conflit qui a éclaté en 1939. Cette année-là, lors d’une réunion organisée par son oncle ambitieux, Louis Mountbatten, il a rencontré La princesse Elizabeth, 13 ans, héritière du trône britannique.

Elizabeth a été immédiatement frappée par le grand jeune homme, écrivant qu’elle avait rencontré un «Dieu viking». Les deux ont commencé à échanger des lettres et en 1946 se sont fiancés. Ils se sont mariés à l’abbaye de Westminster le 20 novembre 1947, malgré les réticences de la mère d’Elizabeth. Quand ils l’ont fait, aucun des frères et sœurs de Philip n’a été invité.

Le rationnement en temps de guerre, qui n’avait pas encore pris fin, signifiait que l’événement était présenté comme un mariage «d’austérité». Mais c’était juste du spin. Il y avait 2500 cadeaux, y compris un châle, tissé par le Mahatma Gandhi, que la reine Mary, la grand-mère de la mariée, a supposé à tort être l’un de ses pagnes et une insulte soigneusement orchestrée. Environ 200 millions de personnes ont écouté l’émission de radio en direct, ce qui a fait de l’événement et du couple un énorme succès d’audience. Tordus par une décennie de guerre, les Britanniques ont saisi l’occasion rare de profiter d’une fête nationale. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour acclamer les célébrités royales.

Depuis le début du XIXe siècle, alors que les pouvoirs de la Couronne s’étaient affaiblis, un nouveau but avait été recherché pour le vaisseau autrement vide de la monarchie constitutionnelle britannique. La guerre avait montré qu’elle pouvait être utilisée comme un foyer d’unité. Les membres de la famille royale pourraient être transformés de «dirigeants» en une sorte de famille nationale, et dans ce jeune couple attrayant semblait faire l’affaire.

La reine était jeune et belle. Philip était le prince charmant incarné: beau, courageux et armé d’un ensemble très anti-britannique de dents blanches étincelantes. Un heureux cinq ans et deux enfants ont suivi.

Sur cette photo d’août 1951, la reine britannique Elizabeth II, puis la princesse Elizabeth, se tient avec son mari, le prince Philip, le duc d’Édimbourg, et leurs enfants, le prince Charles et la princesse Anne, à Clarence House, la résidence londonienne du couple royal. | Photo AP / Eddie Worth

Mais en 1952, tout a basculé dans le désarroi à la mort du roi George, et Elizabeth, 27 ans, a été poussée sur le trône.

Alors que Diana devait plus tard prétendre qu’il y avait «trois personnes» dans son mariage – elle-même, le prince Charles et Camilla – il y en avait au moins 55 millions chez Philip et Elizabeth. Alors qu’Elizabeth a consacré sa vie à son peuple à l’abbaye de Westminster lors du couronnement le 2 juin 1953, cela semble avoir déclenché une sorte de crise existentielle chez son conjoint.

Sa carrière était maintenant terminée et il était destiné à devenir la pièce de rechange. Philip et son oncle Louis ont manœuvré pour le rendre pertinent et ont élaboré un complot pour changer le nom de la famille royale de la maison de Windsor à la maison de Mountbatten. Mais lorsque le premier ministre Winston Churchill en a eu vent, une longue bataille d’esprit s’est ensuivie, et c’est un Philip qui a finalement été perdu. Ce n’est qu’en 1957 qu’il accepte le titre de «Prince».

Philip a essayé de forger un rôle distinct de second violon à la femme qui était venue représenter la Grande-Bretagne. Il a mis en place le Prix du duc d’Édimbourg, un programme visant à amener les jeunes à la recherche d’aventure. Il est devenu le patron de plus de 816 organismes de bienfaisance et s’est nommé premier officier du Good Ship Windsor.

Il avait des idées sur la modernisation de la famille royale que l’on pourrait appeler aujourd’hui «l’amélioration de l’optique», bien que tout ne se soit pas déroulé comme prévu. Un documentaire de la BBC de 1969, lancé par Philip pour montrer la vie dans les coulisses, s’est transformé en un désastre absolu: «The Windsors» a révélé que la famille royale était une famille britannique de la classe supérieure britannique assez normale, bien que très riche. qui aimait les barbecues, les glaces, regarder la télévision et se chamailler. Le mystère de la royauté a été touché sous la ligne de flottaison par leur propre torpille, une blessure auto-infligée dont ils ne se sont jamais tout à fait remis.

Montré une fois, le documentaire n’a plus jamais été diffusé. Mais cela a eu un effet irréversible, et pas seulement en révélant que la famille royale était ordinaire. En autorisant les caméras à entrer, Philip a ouvert le couvercle aux regards indiscrets des paparazzi qui pouvaient légitimement affirmer que puisque les Royals eux-mêmes avaient sanctionné l’exposition, tout allait bien. Dès lors, des membres mineurs de la Chambre de Windsor ont été enlevés par la presse, comme des animaux attachés lors d’un safari de chasse.

Alors que les années 1970 tournaient vers les années 80, Philip a empiré les choses en encourageant son fils Charles à épouser Diana Spencer, douloureusement jeune et naïve. Charles et son père ont eu une relation turbulente. L’héritier du trône aimait la poésie et le théâtre et était ouvert à ses émotions. Son père préférait tirer sur des objets et embouteiller tout le reste à l’intérieur. La faille aurait duré des années.

Ce qui ne veut pas dire que le duc d’Édimbourg était un monstre totalement impassible. Pendant la majeure partie du mariage désastreux de Charles et Diana, Philip a fait preuve d’une immense gentillesse envers la princesse de Galles et lui a raconté sa consternation face au comportement de son fils. Quand elle est morte, il a guidé ses petits-fils à travers les retombées. Et ses huit petits-enfants, et huit arrière-petits-enfants semblent à leur tour l’avoir adoré à l’unanimité.

Interrogé par l’acteur Matt Smith pour résumer son grand-père lors d’une rencontre en 2016, le prince William a proposé: « Juste un mot – légende! » Et il semble que ses cousins ​​et d’autres membres plus jeunes de la famille royale partageaient l’opinion.

Le prince britannique Philip, dans son rôle de capitaine général des Royal Marines, assiste à un défilé sur le parvis du palais de Buckingham, dans le centre de Londres, le 2 août 2017. | Hannah McKay / Piscine via AP

Alors que la nouvelle de la mort de Philip résonne, de nombreux Britanniques peuvent peut-être être surpris par leur sentiment de perte. Peu d’entre nous peuvent se souvenir d’un moment sans lui. Il a été là comme la BBC et le ciel gris toute notre vie, une des constantes de la vie.

Il avait également de la pertinence. Il n’était peut-être pas le capitaine du navire sur lequel il s’est marié, mais Philip a dirigé la Couronne à travers les eaux turbulentes des années d’après-guerre.

Plus que cela, il était un époux fidèle et constant de la reine. Son «rock», son plus grand conseiller et son ami le plus fidèle. Avec le recul, elle et les défenseurs de la monarchie ont en effet eu beaucoup de chance que cet enfant réfugié se soit installé sur les rives du royaume il y a environ 90 ans.