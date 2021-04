Le Premier ministre norvégien condamné à une amende pour son anniversaire

Neutrogena® Formule Norvégienne® Stick Lèvres Nutrition 4,8g

Neutrogena® Formule Norvégienne® Stick Lèvres Nutrition 4,8g hydrate et protège les lèvres des agressions extérieures, telles que le froid, la sécheresse. Un indispensable pour des lèvres douces et lisses au quotidien. Grâce à son parfum léger, son utilisation est des plus agréable