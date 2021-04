«  Un trésor national  »: des hommages rendus à l’auteur-compositeur lauréat de l’Eurovision Shay Healy

Des hommages ont été rendus à l’auteur-compositeur et diffuseur Shay Healy, décédé à l’âge de 78 ans.

Le président Michael D. Higgins a déclaré que la nouvelle de la mort de M. Healy «aura été entendue avec tristesse par tant de personnes dans la communauté de la musique et de la création musicale en Irlande».

«Les talents de Shay se sont étendus dans de nombreux domaines et se sont poursuivis, même en cas de maladie, dans les décennies modernes», a déclaré le président. «Son approche de tout ce qu’il faisait était originale et véhiculée avec enthousiasme. La gamme de ses chansons était telle qu’elle comprenait non seulement des chansons qui pouvaient rivaliser avec de vraies perspectives à l’Eurovision, mais aussi des chansons qui répondaient aux événements contemporains et qui pourraient prendre leur place dans la communauté folklorique.

Le président Higgins a salué l’émission télévisée Nighthawks de M. Healy comme étant «assez brillante». Il a déclaré que la reconnaissance par l’Académie irlandaise du cinéma et de la télévision du travail de M. Healy était «si appropriée, comme pratiquement dans tous les domaines, de l’ère du showband à la production de comédies musicales, y compris The Wiremen, le travail de Shay innovait continuellement ».

Le président Higgins a déclaré qu’il chérissait la correspondance qu’il avait reçue de M. Healy au fil des ans et que l’avoir connu comme un ami était un grand privilège.

«Il était fidèle dans son amitié et généreux dans son expression.

«Alors qu’il manquera à tant de ceux qui ont été inspirés et divertis par son travail, sa perte sera ressentie plus vivement par ses fils Oisín et Fionain et d’autres membres de leur famille à qui Sabina et moi adressons nos plus sincères condoléances. «

Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’il était désolé d’apprendre la mort de M. Healy «après une bataille courageuse et digne contre la maladie».

« Il a apporté tellement de joie avec son succès à l’Eurovision et a informé des millions de personnes avec ses entretiens habiles », a tweeté M. Martin. «Mes plus sincères condoléances à sa famille pour leur perte.»

La ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts, du Gaeltacht, des Sports et des Médias, Catherine Martin TD, a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de M. Healy.

Mme Martin l’a décrit comme «un auteur-compositeur doué et un trésor national. Sa belle composition de chansons a inspiré une génération d’artistes irlandais à prendre leur place sur la scène mondiale.

«Son temps en tant que diffuseur a amené Shay dans nos maisons où le public irlandais est tombé amoureux de l’homme et de son esprit irrévérencieux et vital.

« Le connaître comme un ami était un grand privilège. Il était loyal dans son amitié et généreux dans son expression. » Déclaration du président Higgins sur la mort de Shay Healy, dans son intégralité: https://t.co/4ACMnlnyPb – Président d’Irlande (@PresidentIRL)

10 avril 2021

Je suis désolé d’apprendre la mort de l’auteur-compositeur et diffuseur Shay Healy après une bataille courageuse et digne contre la maladie. Il a apporté tellement de joie avec son succès à l’Eurovision et a informé des millions de personnes avec ses entretiens habiles. Mes plus sincères condoléances à sa famille pour leur perte. pic.twitter.com/ARDb5JIhLu – Micheál Martin (@MichealMartinTD)

10 avril 2021

«Son combat contre la maladie de Parkinson au cours de ses dernières années a été si difficile, mais aussi une source d’inspiration pour de nombreuses personnes confrontées aux mêmes difficultés.

«Je souhaite offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Shay en cette période très difficile.»

Jonny Logan, qui a remporté le concours Eurovision de la chanson avec What’s Another Year, écrit par M. Healy, a déclaré samedi matin au Brendan O’Connor Show de RTÉ One qu’il avait le cœur brisé par sa mort.

Logan a décrit M. Healy comme un «homme très spirituel», qui avait un don pour les mots.

La chanteuse Linda Martin, qui a également travaillé avec M. Healy, a déclaré: «Tous mes souvenirs de lui et de sa femme sont des souvenirs heureux.»

Elle l’a décrit comme «intelligent, gentil et spirituel».

Martin a déclaré que M. Healy était l’une des premières personnes à lui donner une chanson solo, Edge of the Universe, qu’elle a chanté au concours de chanson de Castlebar.

«Je suis monté dans la voiture avec lui avec du maquillage, et je suis arrivé à Castlebar sans la moindre trace de maquillage, car il était si drôle en montant, les larmes coulaient sur mon visage.

«J’ai de merveilleux souvenirs de cet homme.»

Le musicien Phil Coulter a également rendu hommage à M. Healy.

«La communauté des auteurs de chansons en Irlande a perdu l’un de nos chanteurs légendaires.»

«Il n’y a personne qui a plus tiré parti de l’écriture d’une chanson à succès, une chanson de l’Eurovision, que Shay. C’étaient ses jours de gloire.

Coulter l’a décrit comme plein d’idées et «un juge».

«Shay a laissé un grand héritage derrière», a déclaré Coulter. « Il était optimiste, bohème, un gars adorable. »

M. Healy était atteint de la maladie de Parkinson depuis 2004 et parlait souvent publiquement de vivre avec la maladie.

Il est surtout connu pour avoir écrit What’s Another Year, la participation irlandaise à l’Eurovision en 1980, chantée par Johnny Logan, qui a remporté le concours.

Il était également un diffuseur accompli. Son programme, Nighthawks, était une émission très populaire au début des années 1990.

Son entretien avec l’ancien ministre de la Justice Sean Doherty en 1992 au sujet du scandale des écoutes téléphoniques de 1982 a précipité la fin du mandat de Charles Haughey.

En 1998, M. Healy a réalisé deux documentaires d’une demi-heure pour la série télévisée RTÉ One, Against The Odds. La série se concentrait sur les personnes qui avaient surmonté l’adversité dans leur vie.

Les deux films de M. Healy mettaient en vedette un acteur, Chris Burke, né avec le nanisme, et le chanteur, Ronan Tynan, dont les jambes ont été amputées à l’âge de 20 ans.

M. Healy a ensuite fondé sa propre société de production. En 2018, il a évoqué sa maladie dans le cadre du programme Claire Byrne Live.

Sa femme Dymphna l’a précédé décédé en 2017. Il laisse dans le deuil ses deux fils Oisin et Fionain.