L’Angleterre se prépare à se saouler après près de quatre mois de lock-out

LONDRES – Les Britanniques afflueront au pub cette semaine après une période de sécheresse de près de quatre mois – mais beaucoup découvriront que l’hôtellerie de leur choix reste fermée.

Les amateurs de pub sont autorisés à boire à l’extérieur en Angleterre à partir de lundi, à condition qu’ils ne forment pas plus de six personnes de deux ménages différents. En Écosse et au Pays de Galles, l’hospitalité en plein air reprendra à partir du 26 avril.

Depuis que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé sa feuille de route pour lever les restrictions de verrouillage, réserver des places à l’extérieur dans les pubs et restaurants anglais pour les premiers jours après la réouverture est devenu un exploit impossible: les entreprises hôtelières affirment que les réservations sont à des niveaux records.

Mais la météo britannique, les problèmes de trésorerie et le manque d’espace extérieur suffisant pour se conformer aux exigences du gouvernement signifient que la plupart des pubs n’ouvriront pas avant au moins le 17 mai, date à laquelle l’hospitalité intérieure devrait reprendre en Angleterre.

«Nous pensons qu’environ un tiers des pubs ouvriront lundi, et peut-être seulement un tiers d’entre eux seront rentables», a déclaré James Calder, directeur général de la Society of Independent Brewers, qui représente 830 brasseries artisanales indépendantes à travers la Grande-Bretagne. «L’idée que ‘les pubs ouvrent, donc tout va bien maintenant’ ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité.

JD Wetherspoon, qui exploite environ 750 pubs en Angleterre, en rouvrira 396 lundi. Un autre opérateur, Mitchells & Butlers, rouvrira 270 de ses 1 500 points de vente en Angleterre, avec 250 autres prévus pour plus tard dans le mois. Le groupe possède des pubs, des restaurants et des bars Browns, Nicholson’s et Harvester.

«Ces plans supposent que nous aurons un temps normal en avril – il va sans dire que nous avons tous les doigts croisés pour une période de beau temps, auquel cas nous chercherions à rouvrir encore plus de nos entreprises», a déclaré un porte-parole de Mitchells & Butlers.

Environ 2000 pubs à travers le Royaume-Uni ont fait faillite en 2020 en raison des restrictions relatives aux coronavirus, selon la British Beer and Pub Association (BBPA) – environ 5% du total.

Al fresco uniquement

Les pubs qui peuvent convertir l’espace de la chaussée en zone de boisson sont dans une meilleure position que d’autres, mais les opérateurs craignent que le commerce ne dépende fortement de la météo britannique capricieuse. Les entreprises investissent des dizaines de milliers de livres sterling dans des couvertures, des parasols, des chapiteaux, du chauffage extérieur et des meubles.

Les pubs sans brasserie en plein air seront à nouveau autorisés à commercer à partir du 12 avril, mais ne pourront proposer que des boissons à emporter – une option qui a été supprimée du menu depuis début janvier.

Calder a déclaré que les flux de trésorerie «restent incroyablement difficiles» et que certains pubs attendent toujours de recevoir de l’argent du programme de subventions de redémarrage de 5 milliards de livres du gouvernement, lancé pour les aider à survivre aux restrictions de verrouillage.

Selon Emma McClarkin, directrice générale du BBPA, les pubs qui rouvriront cette semaine ne fonctionneront pas à profit tant qu’ils ne pourront pas accueillir les clients à l’intérieur.

«C’est un printemps plutôt frais que nous semblons avoir donc ce sera très difficile pour nos pubs. Ils ne feront pas du tout de profits… mais ils veulent renouer avec leurs clients et, espérons-le, se préparer à une réouverture plus réussie lorsqu’ils pourront rouvrir à l’intérieur le 17 mai », a-t-elle déclaré.

Les pubs «ne veulent pas vivre éternellement des dons du gouvernement, ils veulent échanger leur sortie, mais les restrictions que le gouvernement met en place les empêchent de négocier à des niveaux viables, de sorte que personne ne sera positif avant le 21 juin, date à laquelle toutes les restrictions disparaissent », a ajouté McClarkin.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que le gouvernement avait soutenu le secteur de l’hôtellerie tout au long de la pandémie, par le biais de son programme de subventions de redémarrage, étendant le programme de congés et la réduction de la TVA, et offrant à 750000 entreprises du secteur de l’hôtellerie et d’autres secteurs un allégement des tarifs commerciaux.

Lord contre Hancock

Les exploitants de pubs placent leurs espoirs dans une bataille juridique lancée par Sacha Lord, opérateur de boîtes de nuit et conseiller en économie de nuit pour le Grand Manchester, qui conteste la décision du gouvernement d’ouvrir l’hôtellerie intérieure des semaines plus tard que le commerce intérieur.

Lord soutient qu’il n’y a aucune preuve scientifique que les entreprises d’accueil en salle restent fermées pendant des semaines de plus que les magasins en salle. Il a déclaré que l’industrie avait investi plus d’un demi-milliard de livres dans des mesures visant à réduire la propagation du coronavirus à l’intérieur, et que les pubs sont devenus des environnements plus sûrs que de nombreux autres endroits où les gens se rassembleront à mesure que le verrouillage se facilitera. Mardi, la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles a accepté d’accélérer son affaire.

«Mon argument est d’ouvrir ces lieux sûrs, qui sont surveillés et réglementés, car si nous ne le faisons pas, les gens vont commencer à se mélanger là où il n’y a pas de mesures en place et ce sera plus dangereux que les personnes surveillées», a déclaré Lord .

Après avoir remporté des contrôles judiciaires antérieurs contre le gouvernement au cours du couvre-feu de 22 heures et de l’obligation de prendre un repas copieux en plus de toute boisson alcoolisée, Lord est optimiste de pouvoir gagner à nouveau. Il a le soutien du fondateur de Pizza Express Hugh Osmond et du maire du Grand Manchester Andy Burnham, qui accepte il est plus difficile de maintenir la distance dans les magasins que dans les pubs, et l’ouverture de l’hospitalité réduit les rassemblements à la maison.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a refusé de commenter les poursuites judiciaires, mais a souligné qu’il avait suivi les avis scientifiques tout au long de la pandémie. Le ministère a également refusé de dire s’il devrait reporter la levée d’autres restrictions afin de compenser l’impact sur les indicateurs de santé de la réouverture de l’hospitalité intérieure, dans le cas où le juge maintiendrait le cas de Lord.

«Nous avons clairement indiqué que nous voulions que ce verrouillage soit le dernier et que notre approche visant à assouplir prudemment les restrictions repose sur la meilleure science disponible et les dernières preuves cliniques», a déclaré un porte-parole.