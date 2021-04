Covid-19: trois flambées en deux semaines liées à des vols d’outre-mer

Selon le ministère de la Santé, trois épidémies de Covid-19 au cours des quinze dernières semaines ont été liées à des vols d’outre-mer, tandis que le HSE a déclaré séparément que 19 cas de la variante brésilienne P1 avaient été confirmés dans l’État.

Deux de ces flambées impliquaient une variante possible de cas préoccupants et font toujours l’objet d’une enquête, a-t-il déclaré.

Expliquant pourquoi les règles de quarantaine doivent s’appliquer aux personnes transitant par des États désignés «à haut risque» nécessitant une mise en quarantaine obligatoire, une porte-parole a déclaré que plusieurs cas de transmission en vol du virus ont été signalés pendant la pandémie.

En Irlande, un de ces vols a entraîné une transmission continue avec 59 cas dans six des huit régions HSE.

«Lorsque vous voyagez dans un pays à haut risque, il est nécessaire de garantir l’absence de transmission par des personnes potentiellement infectées», a déclaré la porte-parole.

Expliquant pourquoi les personnes «qui prétendent avoir été vaccinées» doivent encore être mises en quarantaine lorsqu’elles viennent d’États à haut risque, elle a souligné qu’il n’y avait pas de système international qui reconnaît la certification vaccinale.

«Il doit y avoir une méthode convenue que les gens doivent présenter comme preuve de vaccination / immunité. L’UE examine actuellement la question d’un «certificat vert numérique». L’Irlande participe activement au processus. »

En outre, la situation épidémiologique en Europe et dans le monde est «beaucoup plus pauvre» qu’en Irlande à l’heure actuelle, a-t-elle déclaré.

Il existe également des preuves que des personnes vaccinées ont par la suite été diagnostiquées avec une variante problématique de Covid-19.

Il est trop tôt pour savoir si, ou dans quelle mesure, les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus, a-t-elle ajouté.

La porte-parole a également souligné que les mesures anti-virus en Australie et en Nouvelle-Zélande, y compris la quarantaine, s’appliquent aux personnes vaccinées, tandis qu’Israël refuse l’entrée aux non-citoyens et aux non-résidents.

Variante brésilienne

Par ailleurs, le responsable clinique du HSE sur le contrôle des infections a déclaré que 19 cas de la variante P1, qui a été identifié pour la première fois au Brésil, ont été confirmés en Irlande.

Le professeur Martin Cormican a déclaré que la propagation de la variante P1 en Irlande a jusqu’à présent été «très limitée» et que les responsables de la santé publique travaillent «très dur pour suivre tous les cas».

«Il est vraiment important de dire que les variantes peuvent venir de l’extérieur [Ireland], il y a aussi une possibilité de variantes commençant ici. Aucun pays n’est à l’abri des variantes. C’est encore une des raisons pour lesquelles nous voulons essayer de maintenir le nombre de personnes infectées aussi bas que possible », a déclaré dimanche le professeur Cormican aux News at One de RTÉ.

«Chaque fois que le virus se copie, il peut faire des erreurs, si vous avez des milliers de personnes infectées, vous avez beaucoup plus de copies du virus. Si vous avez un petit nombre de personnes infectées, vous avez moins de copies du virus. »

Le professeur Cormican a déclaré qu’environ 25% des cas confirmés de Covid-19 sont maintenant séquencés et que la capacité s’est «très bien» développée au cours des dernières semaines.

Il a déclaré que le HSE avait une «assez bonne image» de ce qui se passe en termes de variation.

« Il y a beaucoup de variations, une partie de la variation n’a pas d’importance pour des raisons cliniques ou de santé publique, mais cela peut toujours être utile pour suivre le virus et puis il y a certaines variantes comme P1 qui ont une importance pour la santé publique », il mentionné.

« La principale préoccupation est évidemment qu’une variante émergera pour laquelle les vaccins ne fonctionnent pas si bien et c’est la grande préoccupation. »

Le professeur Cormican a déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant à la façon dont les vaccins fonctionneront pour «certaines des variantes», mais on s’attend à ce qu’ils fonctionnent «contre la plupart des variantes dans une certaine mesure, bien que cela puisse mieux fonctionner pour certaines que pour d’autres».

Il a également déclaré que la situation en Irlande s’était améliorée au cours des trois à quatre dernières semaines avec beaucoup plus de personnes vaccinées, bien que les cas restent toujours élevés.