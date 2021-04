Jusqu’à samedi soir, Killenaule était connue comme un bastion des hurleurs, mais à partir de maintenant, la ville de Tipperary sera connue comme la maison de la superstar des courses de chevaux Rachael Blackmore, qui est entrée dans l’histoire au Minella Times pour devenir la première femme jockey à remporter l’Aintree Grand National.

La jockey pionnière, qui est devenue la reine de Cheltenham le mois dernier, a conquis Aintree avec une performance époustouflante alors que son village natal s’arrêtait pour regarder l’un de ses propres créer l’histoire sur un cheval nommé en l’honneur de l’europe-infos.fr.

«C’était absolument époustouflant», a déclaré sa mère Eimir qui a regardé la course à la maison au château de Mortelstown près de Killenaule avec son mari Charles.

Eimir, qui était à Aintree pour regarder sa fille de 31 ans participer au défi du Grand National pour la première fois en 2018 lorsqu’elle est tombée et n’a pas terminé le cours, a déclaré qu’elle était tellement soulagée de la voir rentrer à la maison en toute sécurité. temps.

«Premièrement, nous voulions juste qu’elle rentre à la maison saine et sauve. Gagner c’était tout simplement incroyable. Nous n’avons jamais pensé que nous verrions le jour. C’était incroyable », a-t-elle dit.

Lorsque le jockey a commencé, sa mère lui a envoyé un texto avant chaque course pour lui souhaiter la sécurité à la maison.

«J’ai dû m’arrêter parce qu’elle courait si souvent, alors nous avons convenu que je ne pouvais le faire que les grands jours. Je lui ai envoyé un texto dès le samedi matin – je pense que ça pourrait être un grand jour, donc ‘en toute sécurité à la maison’, » dit Eimir. «Nous sommes très fiers de Rachael. Je suis très fier de moi pour avoir réussi à le regarder.

Acheté poulain

Le Grand National a vu un Tipperary doubler cette année car non seulement le jockey gagnant a été élevé dans le comté, tout comme le cheval gagnant, Minella Times.

Le cheval a été acheté comme poulain par le propriétaire de l’hôtel Minella à Clonmel John Nallen, qui l’a élevé pendant quatre ans avant de le vendre à JP McManus.

«J’étais très fier de Rachael et Minella Times. Ce sont des trucs de conte de fées », a déclaré Nallen, qui a également élevé la gagnante de la Gold Cup Minella Indo.

Il a dit que le cheval gagnant du Grand National est appelé d’après The europe-infos.fr.

«J’étais assis à la réception tard un soir en train de remplir des formulaires pour trois chevaux. J’ai regardé autour de moi et j’ai vu l’europe-infos.fr, l’Irish Independent et l’Examinateur sur le bureau et j’ai appelé les trois chevaux après les papiers.

Alors que le Grand National arrivait à sa spectaculaire phase de clôture samedi, les affaires de la boucherie locale de Killenaule se sont arrêtées.

«C’était fou, nous avons laissé tous les couperets, il aurait été dangereux de les avoir dans votre main avec toute l’excitation qui se passait et nous venons de regarder la course ici avec les clients qui étaient ici», a déclaré le propriétaire John O’Dwyer .

«Buzz irréel»

«La boutique était mouvementée toute la journée. Le buzz autour de la course était irréel. Il y avait quelques clients ici pour la course et tout s’est arrêté pour que nous puissions la regarder. Rachael a fait la fierté de sa famille, Killenaule, Tipperary et Ireland.

À cause de Covid-19, la boucherie du centre de la ville est devenue un point central à Cheltenham, lorsque Rachael est devenue la première femme jockey à remporter le prix du meilleur jockey et a décroché le Champion Hurdle, et il en était de même pour Aintree.

«Les pubs sont fermés, les bookmakers sont fermés donc il y a un grand buzz dans la boutique», a déclaré O’Dwyer.

De l’autre côté de la route, les portes du pub de Gerry Kennedy sont fermées mais il a quand même réussi à participer à une partie de l’action du Grand National. Il a organisé un tirage au sort, avec Mary O’Connor la chance de sortir du tirage au sort avec le tour de Blackmore.

«Je ne l’ai pas soutenu car les bookmakers sont fermés et je n’aime pas le faire en ligne, donc j’étais ravi d’avoir Rachael et Minella Times dans le balayage», a déclaré O’Connor alors que Kennedy lui remettait ses 120 € de gains.