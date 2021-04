Von der Leyen et Michel discuteront de la visite en Turquie avec les dirigeants du Parlement

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel rencontreront mardi les dirigeants du Parlement européen pour discuter de leur visite controversée en Turquie, a déclaré un porte-parole du Parlement à POLITICO.

Les deux présidents auront un «échange de vues» avec le président du Parlement David Sassoli et les chefs de groupes politiques, a déclaré le porte-parole, une semaine après qu’une tempête de feu a éclaté à la suite de la relégation de von der Leyen dans un canapé tandis que Michel et le président turc Recep Tayyip Erdoğan étaient assis dans le présidents des chefs d’État lors d’une séance photo.

L’incident, depuis surnommé Sofagate, a suscité des allégations de sexisme et jeté un coup de projecteur sur une éventuelle désunion entre les institutions de l’UE. Les critiques ont déclaré que Michel n’aurait pas dû accepter la disposition des sièges lorsqu’il les a vus. Michel a admis la semaine dernière qu’il avait peut-être commis une erreur, mais a déclaré qu’il craignait que le fait de s’exprimer n’ait provoqué un incident diplomatique.

La réunion avec les dirigeants du Parlement aura lieu au cours d’une session extraordinaire de la Conférence des présidents, qui réunira Sassoli et les chefs des partis politiques de l’UE pour discuter de leur ordre du jour et des questions politiques.

Von der Leyen et Michel se réuniront également plus tard lundi pour discuter d’un plan destiné à améliorer les relations de travail entre la Commission et le Conseil. Le plan, rédigé par le chef du cabinet de von der Leyen, Björn Seibert, vise à éradiquer les luttes de pouvoir de l’UE qui se déroulent lors de visites en dehors du bloc, selon le Brussels Playbook de POLITICO.

Von der Leyen et Michel devraient également discuter du récent voyage, ainsi que des relations plus larges entre l’UE et la Turquie, lors d’un débat en plénière avec les députés la semaine prochaine à Bruxelles.