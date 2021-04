Comment la confrontation entre la Russie et l’Ukraine pourrait mal tourner

Sarah Lain est basée à Kiev chercheur associé au Royal United Services Institute (RUSI).

KYIV – Pour un pays affirmant qu’il ne veut pas entrer en guerre, la récente posture de la Russie envers l’Ukraine semble terriblement belliqueuse. Les troupes russes se sont massées et construisent un camp militaire dans la région sud-ouest de Voronej, près de la frontière. La télévision d’État russe amène les Russes à s’attendre à une offensive ukrainienne.

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a récemment averti qu’une reprise de la guerre en Ukraine signifierait la propre destruction de l’Ukraine. La semaine dernière, Dmitri Kozak, chef adjoint de l’administration présidentielle russe et négociateur clé sur l’Ukraine, a réitéré un message de 2014 selon lequel si nécessaire, Moscou interviendrait pour protéger les habitants du Donbass.

La plupart des observateurs disent que cela ne signifie pas nécessairement une invasion imminente, mais le fait que les intentions de la Russie ne soient pas claires est ce qui est si inquiétant. L’accumulation à la frontière, ainsi que sur la Crimée annexée, donne à la Russie des options si elle souhaite s’intensifier. Le président russe Vladimir Poutine veut sans aucun doute maintenir une certaine imprévisibilité, et avoir de telles options est crucial pour cela, maintenant le monde regarde. Bien qu’une guerre complètement «accidentelle» soit peu probable, il y a toujours un risque d’erreur de calcul ou de réaction excessive en conséquence.

Alors que les tensions montent, les mesures de confiance visant à contenir la situation échouent. Pas étranger aux impasses, les négociations de Minsk dirigées par l’OSCE sont à nouveau au point mort. Des mesures supplémentaires de cessez-le-feu convenues en juillet 2020, qui ont stabilisé la situation pendant quelques mois, sont en train de s’effondrer. La Russie a largement ignoré une demande d’éclaircissements sur son activité militaire à la frontière, que l’Ukraine avait demandée en vertu du Document de Vienne.

Certains à Moscou affirment que l’Ukraine a aggravé les tensions en adoptant une approche plus «hostile» à l’égard de la Russie au cours des derniers mois. Jusqu’à présent, c’est une exagération. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a en fait été plutôt retenu dans sa rhétorique sur le Donbass et les récentes activités russes.

Certes, la récente sanction de l’oligarque pro-russe et allié de Poutine Viktor Medvedchuk et de son associé Taras Kozak a sans aucun doute irrité le Kremlin, mais Moscou a été relativement discrète dans sa réponse publique. L’Ukraine a joué à des jeux avec sa propre annonce de mesures de cessez-le-feu, divergeant du langage convenu du processus de Minsk sur les règles de retour du feu, ce qui n’a pas renforcé la confiance. (Kiev s’est corrigée à la fin.) Il convient de noter que la Russie elle-même n’est pas non plus étrangère aux comportements obstructifs.

Certains considèrent que deux stratégies ukrainiennes récemment approuvées sont provocantes: la stratégie de «désoccupation» et de réintégration de la Crimée et la stratégie militaire récemment approuvée. Tous deux mentionnent explicitement la Russie comme une menace.

Bien qu’il mène une campagne électorale en faveur de la paix, Zelenskiy n’a jamais été silencieux sur la nécessité pour la Russie de renvoyer la Crimée en Ukraine, ni sur la menace que la Russie représente pour l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Sa stratégie en Crimée se concentre davantage sur les droits de l’homme et les questions de justice, et la stratégie militaire passe beaucoup de temps à esquisser des réformes liées aux aspirations d’adhésion à l’OTAN.

Bien que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN soit une ligne rouge absolue pour la Russie, ces aspirations ukrainiennes ne sont pas nouvelles et ne sont donc pas une surprise – les documents ne sont guère un appel à la guerre. Pourtant, on ne peut pas supposer comment Moscou pourrait interpréter les choses.

Moscou a également été déçue par le fait que Zelenskiy n’ait pas simplement mis en œuvre les accords de Minsk. Ceux-ci demandent à l’Ukraine d’accorder aux soi-disant «républiques» des droits administratifs spéciaux soutenus par la Russie, tout en les réintégrant en Ukraine. Cela permettrait à la Russie, en théorie, d’avoir une influence permanente et significative sur le pays à travers les soi-disant républiques, mais avec l’Ukraine les payant au lieu de la Russie.

Le manque de clarté sur l’intention et le plan d’action de la Russie, mélangé à une rhétorique rappelant 2014, signifie que les tensions sont vives. C’est à ce moment que des erreurs de calcul peuvent survenir.

Il y a une ligne fine entre la dissuasion et ce qui est interprété comme une action offensive. Tout le monde regarde ce que la Russie pourrait faire, sans vraiment de plan quant à ce que serait la réponse si elle s’intensifiait de manière significative. Cela ajoute également à l’imprévisibilité. Bien que l’on ne sache pas ce que Moscou gagnerait d’une véritable escalade dans le Donbass, il est également important de se rappeler que le Kremlin a ses propres intérêts et sa propre perception de la menace – et chaque scénario doit être envisagé, même ceux qui ne semblent pas probables.