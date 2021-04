David Cameron, le plus grand lobbyiste (caché) de Grande-Bretagne

Appuyez sur play pour écouter cet article

David Cameron a un jour averti que le lobbying était le «prochain grand scandale britannique».

Il n’imaginait probablement pas qu’il serait au centre de ce scandale et que ses actions éclaireraient défavorablement le système de transparence gouvernementale que l’ancien premier ministre lui-même a contribué à mettre en place.

Le gouvernement actuel traite le scandale, qui a vu des articles de journaux successifs sur les tentatives de Cameron d’influencer les ministres britanniques au nom de son employeur post-gouvernemental, une société financière aujourd’hui en faillite appelée Greensill, si sérieusement qu’elle vient de lancer une enquête indépendante, et le parti travailliste de l’opposition veut faire griller les ministres au parlement mardi.

Pourtant, les militants de la transparence et même les lobbyistes de Westminster eux-mêmes soulignent que le rythme constant des révélations vient en dépit des promesses du Royaume-Uni en matière de gouvernement ouvert, et non à cause de celles-ci.

«L’ensemble du système ne fonctionne pas, tout le monde sait que cela ne fonctionne pas, tout le monde sait depuis des années que cela ne fonctionne pas. David Cameron savait que cela ne fonctionnait pas, ce qui explique précisément pourquoi ses actions ne sont apparues nulle part sur aucune divulgation officielle », a déclaré Steve Goodrich, directeur de la recherche chez Transparency International UK.

La saga Greensill comprend deux parties principales. Il y a l’accès accordé au fondateur de l’entreprise, Lex Greensill, lorsque Cameron était au gouvernement, Greensill étant intervenu pour lutter contre les «contrats inutiles» et conseiller sur le financement de la chaîne d’approvisionnement. Ensuite, il y a les efforts qui font la une des journaux de Cameron pour faire pression pour Greensill une fois qu’il a quitté ses fonctions et, en 2018, est devenu un conseiller rémunéré de la société.

Les messages texte envoyés au chancelier Rishi Sunak, plaidant pour que Greensill fasse partie d’un programme clé de prêt aux entreprises contre les coronavirus, ont soulevé des sourcils, tout comme un verre rapporté avec le secrétaire à la Santé Matt Hancock. Bien que les demandes de Cameron aient finalement été rejetées par le Trésor, Sunak a déclaré à l’ancien chef conservateur qu’il avait «poussé» les responsables à examiner la proposition.

Cameron a rompu des semaines de silence dimanche soir pour reconnaître qu’il avait tiré des «leçons importantes» de la dispute et dire qu’il aurait dû engager Sunak «uniquement par les canaux les plus formels» pour garantir «qu’il n’y ait pas de place pour une mauvaise interprétation». Pourtant, Cameron a également souligné qu’il «ne violait aucun code de conduite ni aucune règle gouvernementale».

C’est précisément là l’essentiel, affirment ceux qui préconisent une réforme de la transparence.

‘Jour de la marmotte’

En dépit d’être un ancien leader mondial avec un carnet de contacts pour lequel la plupart des lobbyistes mourraient, Cameron, qui a quitté ses fonctions en 2016 après avoir mené une campagne sans succès contre le Brexit, n’a pas eu à enregistrer son travail de Greensill avec l’un ou l’autre des principaux chiens de garde de Westminster.

Les règles édictées par le Comité consultatif sur les nominations des entreprises (ACOBA), destinées à contrôler les nouveaux emplois qu’occupent d’anciens ministres et hauts fonctionnaires, ne couvrent que les deux ans qui suivent immédiatement le départ de ces chiffres. Le travail de Cameron à Greensill a commencé en 2018, ce qui signifie qu’il était libre de saisir toute opportunité ultérieure sans demander l’avis du chien de garde.

Hannah White, directrice adjointe du groupe de réflexion de l’Institute for Government (IfG), a déclaré que les lacunes de l’ACOBA étaient claires. «Essentiellement, la façon dont fonctionne ACOBA est que toutes les personnes qui n’ont probablement pas besoin de le dire le consultent assidûment et celles qui font quelque chose de plus discutable ne dérangent pas», a-t-elle déclaré. «Ou bien ils reçoivent le conseil mais l’ignorent et alors il n’y a rien que l’ACOBA puisse faire à part publier une lettre qui peut ou non attirer beaucoup d’attention.»

White a reconnu que sanctionner ceux qui ne sont plus sur la liste de paie du gouvernement peut être difficile dans la pratique, et que des règles trop strictes pourraient dissuader les gens de se lancer en politique en premier lieu. Mais même renforcer le lien entre l’ACOBA et le parlement l’aiderait à lui donner du «mordant». Le prédécesseur travailliste de Cameron au poste de Premier ministre, Gordon Brown, a appelé lundi à une interdiction de cinq ans du lobbying des anciens premiers ministres.

Le registre statutaire du lobbying britannique – mis en place par le propre gouvernement de Cameron en 2014 – ne fournit également aucune trace du lobbying de l’ex-Premier ministre. Alors que les «lobbyistes-conseils» tiers de Westminster doivent divulguer leur activité auprès du régulateur ou faire face à la perspective d’une amende, Cameron n’avait aucune obligation de détailler son travail d’influence car il était directement employé par Greensill.

C’est une lacune dans le registre qui a longtemps suscité des avertissements de la part de certaines parties de l’industrie du lobbying elle-même.

«Pour moi, c’est le jour de la marmotte», a déclaré Iain Anderson de CICERO / AMO, une agence de communication. La Grande-Bretagne devrait, a-t-il dit, adopter un «registre du lobbying plutôt que des lobbyistes», qui consignait les tentatives d’influencer le gouvernement, que ces approches proviennent de personnes travaillant pour des associations commerciales, des entreprises, des groupes de réflexion – ou d’anciens premiers ministres.

Le lobbying, a déclaré Anderson, ne sera jamais «la profession la plus populaire au monde», mais il soutient qu’un registre plus complet pourrait entraîner «une énorme réinitialisation de l’attitude du public à l’égard du lobbying parce que les gens pourraient le voir».

Goodrich de Transparency International convient qu’une réforme «fondamentale» est nécessaire. «Nous sommes l’une des rares démocraties occidentales avancées à ne pas disposer d’un registre complet de ces activités – un registre qui couvre tout le monde, des consultants à ceux qui travaillent en interne – avec des informations claires sur qui tente d’influencer qui, sur quoi et quand , » il a dit.

La ministre du Bureau fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré à POLITICO que la saga «illustre parfaitement» «l’ineptie des règles de lobbying actuelles» ainsi que «le mépris total de toute intégrité autonome». Son parti souhaite que le registre inclue les lobbyistes internes, et l’opposition promet sa propre commission «Intégrité et éthique» de grande envergure pour mettre en place «un cadre plus équitable pour le lobbying commercial». Le Cabinet Office, qui supervise la transparence au sein du gouvernement britannique, n’a pas répondu à une demande de commentaires.

« Révolution de la transparence »

Ceux qui espèrent trouver des preuves des efforts de lobbying de Cameron grâce aux données ouvertes de la Grande-Bretagne sur les réunions ministérielles seront également déçus. Cameron n’apparaît nulle part dans les journaux de transparence du gouvernement en rapport avec son travail de Greensill, et ces communiqués ne couvrent pas les lettres, les courriels ou les appels téléphoniques.

«Le niveau de détail fourni sur ces discussions est assez épineux», a déclaré Goodrich, ne laissant «aucune indication réelle de l’intention de ceux qui assistent à la réunion». Aux États-Unis et au Canada, a-t-il souligné, les lobbyistes sont tenus d’être «très clairs sur ce qu’ils essaient d’influencer», tandis qu’au Royaume-Uni, c’est au gouvernement, et des descriptions générales comme «discuter des affaires» ou « réunion d’introduction »sont acceptées.

Cameron a pris ses fonctions en s’engageant à être un réformateur, en promettant de mener une «révolution de la transparence» et en affirmant en 2013 qu’un gouvernement ouvert était «absolument fondamental pour le succès potentiel d’une nation au 21e siècle». Sur certains fronts, son gouvernement a renforcé la transparence. En plus d’introduire le registre du lobbying, il a ouvert beaucoup plus d’informations sur les contrats d’État et les dépenses de Whitehall.

Pourtant, même sur ces mesures, l’analyse de l’Institute for Government trouve une révolution bloquée, les ministères répondant plus lentement aux demandes d’accès à l’information et en retard sur les données sur les dépenses. «C’est toujours le cas que vous pouvez coller une charge de données dans le domaine public qui est plus ou moins facile à interroger et à dire: ‘Oh, nous sommes transparents donc tout va bien.’ La transparence est essentielle, mais cela ne signifie pas nécessairement que tout va bien », a déclaré l’IfG’s White.

Dans le but de tracer une ligne sous la ligne, le gouvernement britannique a présenté lundi des plans pour une enquête sur l’engagement gouvernemental de Greensill, qui sera dirigée par l’auditeur de Whitehall Nigel Boardman. « Nous reconnaissons l’intérêt public ici et c’est pourquoi le Premier ministre a commandé cette enquête », a déclaré le porte-parole de Boris Johnson, promettant que l’enquête ferait rapport sous peu.

Un autre organe, le Comité sur les normes dans la vie publique, qui donne des conseils sur l’éthique gouvernementale, examine déjà les normes plus larges du Royaume-Uni et a clairement indiqué que le lobbying faisait désormais partie du cadre. Un examen des lois britanniques sur le lobbying – antérieures aux histoires de Cameron – est également en cours, bien que peu d’entre eux s’attendent à des changements importants.

Pour ceux qui demandent le changement, la saga Cameron offre la possibilité de voir grand. « Il est maintenant absolument temps de revoir cela, de le revoir sur une base multipartite – et donc d’avoir quelque chose qui résistera à l’épreuve du temps », a déclaré Anderson.