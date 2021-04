Galen Weston, propriétaire de Brown Thomas and Arnotts, est décédé à l’âge de 80 ans

Galen Weston, l’entrepreneur qui a bâti un réseau d’affaires couvrant l’Atlantique qui a fait de lui l’un des Canadiens les plus riches, est décédé. Il avait 80 ans.

M. Weston est décédé lundi « paisiblement à la maison après une longue maladie confrontée avec courage et dignité », a déclaré la famille Weston dans un communiqué.

L’empire de vente au détail de la famille comprend Brown Thomas et plus récemment Arnotts en Irlande, ainsi qu’une participation majoritaire dans Associated British Foods, la société propriétaire de Penneys.

«Dans notre entreprise et dans sa vie, il a bâti un héritage de réalisations et de joie extraordinaires», a déclaré son fils, Galen G Weston, chef de la direction de George Weston Limited.

Sa fille, Alannah Weston, qui préside le groupe Selfridges, a ajouté: «Le secteur de la vente au détail de luxe a perdu un grand visionnaire.»

Ami du prince Charles et amoureux du polo et de l’art, M. Weston a supervisé et développé un empire de vente au détail familial haut de gamme qui comprend également le britannique Selfridges, le canadien Holt Renfrew et de Bijenkorf des Pays-Bas. Par l’entremise de George Weston Ltd, l’entreprise qui porte le nom de son grand-père, la famille détient la plus grande participation dans le plus grand détaillant alimentaire du Canada, Loblaw.

Willard Gordon Galen Weston est né dans le Buckinghamshire, en Angleterre, le 29 octobre 1940, le plus jeune de neuf enfants d’une famille importante.

Son père, Willard Garfield Weston, avait aidé à développer l’entreprise de boulangerie de la famille dans un empire alimentaire multinational et a été membre du Parlement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Un frère, Garry H Weston, décédé en 2002, était l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne et président d’Associated British Foods.

Déménagement en Irlande

En 1962, M. Weston est diplômé de l’Université de Western Ontario et a déménagé en Irlande où il a rencontré Hilary Frayne, un mannequin irlandais; ils se sont mariés en 1966. Avec l’aide financière de sa grand-mère, il a acheté une épicerie, l’a intégrée dans la chaîne de supermarchés Power, puis a commencé à acquérir des magasins de vêtements.

Il a offert à sa femme le détaillant de luxe Brown Thomas, tout comme son père avait acheté Fortnum et Mason pour sa mère pendant leur mariage. Hilary a été chargé de réorganiser le département de la mode Brown Thomas, ainsi que celui de Todd Burns, une chaîne de grands magasins irlandaise qui est devenue plus tard Primark.

À la demande de son père, M. Weston est retourné au Canada au début des années 1970, prenant la direction de Loblaw, qui lui a permis d’éviter la quasi-faillite et de devenir le plus grand épicier du pays.

M. Weston, qui avait deux enfants, a continué à faire des affaires une affaire de famille. Son fils Galen G Weston est devenu président exécutif de Loblaw en 2006 et chef de la direction de George Weston Ltd en 2017 – la quatrième génération à diriger l’entreprise.

Sa fille Alannah Weston a également été directrice du conseil d’administration de George Weston, ainsi que vice-présidente du Selfridges Group, que M. Weston a acquis en 2003 et dans lequel sont détenus les autres grands magasins de luxe de la famille.

La famille stable d’actifs de vente au détail comprend une poignée d’autres marques de vente au détail au Canada ainsi que la gamme Joe Fresh de vêtements à bas prix. Loblaw a accepté d’acheter Shoppers Drug Mart, la principale chaîne de pharmacies au Canada, en 2013 pour environ 12 milliards de dollars. Weston Foods, l’entreprise de boulangerie commerciale qui a donné naissance à l’empire, a été mise en vente le mois dernier.

Tentative d’enlèvement

M. Weston avait une valeur nette de 10,7 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg Billionaires. Sa richesse avait parfois un prix. En 1983, la police a informé Weston et sa famille d’une tentative d’enlèvement planifiée dans leur domaine en Irlande. Au cours d’une embuscade de la police, plusieurs membres de l’IRA provisoire auraient été abattus et capturés.

Malgré son importance dans les cercles de la société des deux côtés de l’Atlantique, l’incident a conduit M. Weston à garder un profil médiatique bas pendant une grande partie du reste de sa vie. Il a continué à louer l’historique Fort Belvedere à Windsor Great Park dans le sud-est de l’Angleterre, une «folie» du 17e siècle où Édouard VIII a abdiqué.

En 1989, M. Weston et son épouse ont fondé Windsor, une riche communauté de villégiature à Vero Beach, en Floride, aidant à concevoir l’aménagement de la communauté, du terrain de golf et du terrain de polo. Les Weston ont également maintenu des liens avec Toronto, gardant une maison dans le quartier de Forest Hill où des membres de la famille royale britannique séjournaient parfois lorsqu’ils visitaient le Canada.

