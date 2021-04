La Commission européenne a contacté les autorités irlandaises pour s’inquiéter de savoir si la mise en quarantaine obligatoire des hôtels est conforme à la législation européenne.

Il intervient après que cinq États membres de l’UE aient été ajoutés à la « liste rouge » exigeant que les arrivées soient soumises à une quarantaine hôtelière obligatoire au coût de 1875 € pour 12 nuits, l’Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg et l’Italie étant désormais concernées.

«La Commission examine ces mesures car il y a des préoccupations concernant les principes généraux du droit de l’UE, en particulier la proportionnalité et la non-discrimination», a déclaré un porte-parole de la Commission.

«Nous sommes en contact avec les autorités irlandaises et leur demanderons des éclaircissements sur cette question et les critères utilisés pour déterminer les pays désignés.»

Au cœur des préoccupations se trouve la raison pour laquelle les cinq pays ont été choisis, et pas les autres. Ce ne sont pas les cinq avec les taux d’infection les plus élevés selon le graphique du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui montre que la Pologne, la Suède et les Pays-Bas sont pires ou affectées de la même manière.

En outre, il y a des préoccupations concernant la proportionnalité compte tenu du coût élevé pour les citoyens et des questions sur la possibilité d’obtenir les mêmes résultats par d’autres moyens.

« Bien que les exigences de quarantaine et de test soient une compétence nationale, néanmoins, lorsqu’elles affectent les droits des citoyens à la libre circulation, ces mesures doivent être conformes aux principes généraux du droit de l’UE », a déclaré le porte-parole de la Commission.

Elle intervient après que les cinq pays concernés aient lancé une poussée diplomatique contre la mesure, l’ambassadeur d’Italie en Irlande, Paolo Serpi, la qualifiant de «discriminatoire» et appelant à son annulation immédiate.

Ces derniers jours, les ambassadeurs des pays de l’Union européenne placés sur la « liste rouge », l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg, ont lancé un appel conjoint au gouvernement pour exprimer sa préoccupation face à cette décision et souligner son impact sur leurs communautés en Irlande.

Dans un message à la communauté italienne d’Irlande posté jeudi sur YouTube, l’ambassadeur italien Paolo Serpi a dénoncé cette démarche comme «sélective et discriminatoire».

«Nous pensons que ces mesures sont excessives et nuisent gravement et gravement à nos concitoyens et en particulier à nos communautés ici en Irlande, et nous ne pouvons pas accepter cela», a déclaré M. Serpi dans le message.

Il a déclaré avoir écrit une lettre au ministre de la Santé Stephen Donnelly, exprimant l’espoir que la mesure «soit révoquée dès que possible».

«J’ai également noté que notre pays, l’Italie, entreprend une campagne de vaccination sérieuse et qu’en réalité, en Italie, il existe en ce moment les mêmes variantes qui frappent l’Irlande, il n’y en a pas d’autres», a déclaré M. Serpi.

«Ainsi, des mesures qui sont en quelque sorte sélectives et discriminatoires en Irlande envers les communautés, les pays qui font partie de l’Union européenne, sont des mesures qui doivent être prises avec la plus grande prudence.»

Dans le message, l’ambassadeur appelle ainsi ses compatriotes italiens à travailler ensemble pour «mettre fin dans les plus brefs délais à ces mesures».

L’inclusion des pays de l’UE sur la liste de quarantaine obligatoire des hôtels a provoqué une réaction furieuse de la part de leurs communautés en Irlande, qui se sentent isolées et disent que les mesures ont perturbé leur besoin de voyager pour des raisons professionnelles et familiales.

Dans des messages adressés à l’europe-infos.fr, beaucoup ont remis en question la justification de placer certains pays sur la liste rouge et pas d’autres, notant que les pays de l’UE avec des taux d’infection plus élevés n’avaient pas été inclus.

Il n’est actuellement pas possible de faire une réservation pour la quarantaine d’hôtel en raison de problèmes de capacité, et les compagnies aériennes ont été invitées à refuser les passagers qui n’ont pas de réservation.

Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.