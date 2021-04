Le retrait de Biden en Afghanistan déclenche un malaise parmi les alliés de l’OTAN

Appuyez sur play pour écouter cet article

La décision de Joe Biden de retirer les forces américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre de cette année a donné aux alliés de l’OTAN leurs ordres de marche – ils n’avaient guère d’autre choix que de saluer intelligemment et de déclarer que leurs troupes suivraient.

Certains responsables des pays de l’OTAN les plus impliqués en Afghanistan ont déclaré avoir apprécié la consultation entreprise par l’administration Biden, qui contrastait fortement avec le traitement brutal qu’ils ont subi sous Donald Trump. Biden a envoyé ses secrétaires d’État et de la Défense à Bruxelles cette semaine pour discuter de cette décision et ils se sont tenus côte à côte avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, pour l’annoncer.

Cela a donné aux dirigeants de l’OTAN l’occasion de souligner l’unité de l’alliance, résumée dans le mantra «ensemble, dehors ensemble». Mais dans les coulisses, il y avait un certain malaise – notamment parce que la décision représentait bien sûr un net renversement par rapport à ce qui avait été un autre mantra, à savoir que la présence de l’OTAN en Afghanistan était «conditionnelle».

Biden a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés seraient partis d’ici septembre, quoi qu’il arrive. Il a dit qu’il n’avait entendu aucune bonne réponse sur les conditions qui permettraient de manière réaliste aux États-Unis et à leurs alliés de partir.

Cela a laissé les alliés confrontés à un certain nombre de grandes questions, telles que ce que deviendra la mission principale des 9500 hommes de l’OTAN en Afghanistan – former, conseiller et aider les forces de sécurité locales dans un pays extrêmement instable et fragile.

Peter Ricketts, ancien conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, a déclaré que les États-Unis et l’OTAN devraient rapidement préciser si le personnel non combattant prendrait en charge cette mission et comment cela fonctionnerait. «Ce serait vraiment dommage que nous mettions fin à notre travail de formation. Franchement, cela tournerait en dérision toutes les ressources et tous les efforts que nous avons déployés », a déclaré Ricketts, membre de la Chambre des lords.

La mission Resolute Support, dirigée par l’OTAN, comprend quelque 2 500 soldats américains – le plus grand contingent. Mais il comprend également des nombres importants d’autres pays, comme l’Allemagne avec 1 300 soldats, l’Italie avec 895 et le Royaume-Uni avec 750. Au-delà de l’UE, il comprend également 860 soldats de Géorgie.

Ces pays sont maintenant confrontés au défi considérable de faire sortir tous leurs soldats d’Afghanistan en toute sécurité en quelques mois.

Effets européens

Le plan de retrait soulève également des questions sur la stabilité future de l’Afghanistan, qui pourrait avoir des répercussions directes sur l’Europe.

On espère qu’une conférence organisée par l’ONU à la fin du mois à Istanbul, réunissant le gouvernement afghan, les talibans et les puissances régionales, pourra fournir une feuille de route politique que certains pays de l’OTAN, comme la Turquie, pourraient aider à mettre en œuvre sous une forme ou une autre. , peut-être même militairement.

Mais les talibans ne veulent pas y assister et espèrent pouvoir être persuadés que la politique est un bon moyen de poursuivre la guerre par d’autres moyens sont limités. «C’est un scénario optimiste – pas impossible mais optimiste», a déclaré Stefano Stefanini, ancien ambassadeur italien auprès de l’OTAN.

Sans solution politique, «je prédis une aggravation de la situation, qui aura un effet sur l’Europe. Les personnes déplacées arriveront ici aussi. Il est donc très important que l’Europe reste impliquée », a déclaré jeudi Filippo Grandi, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, aux députés italiens.

Certains experts régionaux et vétérans des missions militaires en Afghanistan ont également exprimé leur inquiétude à l’idée de quitter le pays alors qu’il était encore dans un état aussi alarmant.

Giorgio Battisti, ancien commandant des forces italiennes en Afghanistan qui a également été chef d’état-major de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) dirigée par l’OTAN dans le pays, a déclaré que les forces de sécurité afghanes n’étaient pas prêtes à opérer seules.

Il a déclaré que la décision américaine signifiait «abandonner» les Afghans, en particulier les femmes, les enfants et les interprètes qui ont aidé les forces de l’OTAN, aux talibans et laisser un espace à Al-Qaïda et à Daech.

Battisti a déclaré que la décision de se retirer aurait dû être une décision véritablement conjointe, prise par tous les alliés ensemble. Mais il a déclaré que les États-Unis avaient présenté à l’OTAN un fait accompli, car aucun pays allié ne pouvait garder des forces en Afghanistan sans le soutien militaire américain.

Mettre fin à la « guerre pour toujours »

Mais d’autres ont déclaré que les alliés auraient dû être bien préparés pour cette étape, même s’ils avaient des inquiétudes.

« Le président Biden a clairement indiqué lors de la campagne électorale qu’il avait l’intention de se retirer de la soi-disant » guerre pour toujours « , et cette décision était donc une question de savoir quand, pas si », a déclaré Joyce Anelay, ancienne ministre du ministère britannique des Affaires étrangères. qui préside le comité des relations internationales de la Chambre des lords.

«La situation est précaire et il y a un risque que le retrait profite aux talibans. Franchement, les alternatives à un règlement négocié sont une prise de contrôle par les talibans ou une guerre civile. Il n’est en aucun cas certain qu’un accord puisse être conclu entre le gouvernement afghan et les talibans à court terme, et le retrait des troupes étrangères sapera l’influence du gouvernement afghan dans les pourparlers », a-t-elle déclaré.

Anelay a déclaré que la date finale de retrait de Biden, le 11 septembre, était meilleure que la date limite prévue par Trump le 1er mai. « Mais de vrais doutes planent sur la perspective d’un règlement négocié avant le retrait », a-t-elle ajouté.

James Schwemlein, ancien conseiller principal du représentant spécial pour l’Afghanistan et le Pakistan au département d’État américain, a déclaré que le calendrier rendait un retrait allié ordonné «très possible». Schwemlein, maintenant analyste au groupe de réflexion Carnegie Endowment for International Peace, a décrit la décision de Biden comme «la meilleure mauvaise option disponible».

Pour les alliés européens de l’Amérique, une autre question à laquelle ils sont confrontés maintenant est de savoir combien ils peuvent continuer à faire en Afghanistan après le départ de leurs troupes.

L’UE finance des opérations humanitaires en Afghanistan depuis 1994, fournissant plus d’un milliard d’euros, dont plus de 100 millions d’euros rien qu’en 2020 et 2021.

«Il y a certainement une fenêtre d’opportunité pour l’Union européenne de s’assurer que ses engagements diplomatiques existants ainsi que sa présence humanitaire deviennent plus utiles, pour ainsi dire, car une autre pièce du puzzle est en train d’être supprimée», a déclaré Alexander Mattelaer, vice-doyen. pour la recherche à l’Institut d’études européennes de la Vrije Universiteit Brussel.

«Il y a une grande délégation de l’UE à Kaboul et il y a des lignes budgétaires importantes», a-t-il dit.

Mais il a dit qu’il n’y avait aucun moyen pour l’UE d’aider militairement sans le soutien de l’OTAN ou des États-Unis. L’Union européenne «ne va pas intervenir sur le plan opérationnel avec l’aide à la sécurité», a-t-il déclaré.

Cette conclusion – et les événements de ces derniers jours – reflétaient une vérité durable sur l’OTAN pour les alliés, même si le ton et le style peuvent changer selon qui est à la Maison Blanche: les États-Unis appellent les coups.

Esther Webber, Hannah Roberts et Laurenz Gehrke ont contribué au reportage.