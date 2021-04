La souveraineté brisera-t-elle la Grande-Bretagne?

Peter Geoghegan l’auteur de «La démocratie à vendre: l’argent noir et la politique sale»

GLASGOW – La violence qui a balayé l’Irlande du Nord a diminué après la mort du prince Philip. Les troubles pourraient revenir, mais entre-temps, ils ont déclenché une autre série du passe-temps le plus populaire de la politique britannique: se disputer pour savoir si le Brexit est à blâmer ou non.

Les autres présentent des images d’autobus en feu le long des «lignes de paix» de l’Irlande du Nord, appelées par euphémisme, comme preuve que le Brexit relancera les troubles. Les eurosceptiques – y compris de nombreux membres du parti conservateur au pouvoir – soutiennent que les troubles sont le produit du protocole néfaste de l’Irlande du Nord, une partie de l’accord sur le Brexit du Royaume-Uni avec l’Union européenne qui a effectivement érigé une frontière maritime avec ce que de nombreux syndicalistes appellent » le continent. »

Les deux côtés sont à moitié raison et à moitié faux. Le Brexit et le protocole sont les deux faces d’une même médaille: l’obsession du gouvernement britannique de restaurer une souveraineté qu’il aurait cédée à Bruxelles.

Le slogan du Brexite « reprendre le contrôle » a peut-être une logique facile, mais il risque de déstabiliser fondamentalement un royaume déjà désunis. Nulle part cela n’est plus évident qu’en Irlande du Nord.

Les Troubles étaient essentiellement une bataille entre des visions concurrentes de la souveraineté. L’armée républicaine irlandaise voulait forger une Irlande unie par la force. Les paramilitaires loyalistes – souvent avec l’aide des forces de sécurité britanniques – ont pris les armes pour maintenir l’Irlande du Nord dans l’union.

Le résultat – quelque 30 ans et 3 500 morts plus tard – était une impasse militaire. Sa résolution, l’Accord du Vendredi saint, a rendu la souveraineté conditionnelle. L’Irlande du Nord fait toujours partie du Royaume-Uni, mais sa place dépend des souhaits d’une majorité simple de ses citoyens. Les institutions politiques relient Dublin, Belfast et Londres.

Mais les vieux rêves de souveraineté meurent dur. Alors que les nationalistes irlandais soutenaient massivement le maintien dans l’UE, la plupart des syndicalistes ont voté en faveur du départ, en partie sur la base de la conviction erronée que le Brexit limiterait l’implication de Dublin dans les affaires d’Irlande du Nord.

Cet espoir a toujours été une chimère. Loin de consolider la place de l’Irlande du Nord dans l’union, le Brexit finirait toujours par perturber le délicat équilibre constitutionnel de la région.

Plus les ministres britanniques fétichisent la souveraineté retrouvée de la Grande-Bretagne – pensez Jacob Rees Mogg, le chef de la Chambre des communes, déclarant que les poissons sont «meilleurs et plus heureux» pour être britanniques – plus le protocole anormal de l’Irlande du Nord a gêné les syndicalistes. En revanche, le Brexit a encouragé les nationalistes irlandais à croire qu’une Irlande unie pourrait être une question de quand, pas si.

Le Brexit «souveraineté d’abord» du Premier ministre Boris Johnson a également décentré d’autres régions du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a pris la peine de souligner qu’il administre un État unitaire dans lequel le pouvoir réside à Westminster, mais le règlement de dévolution qui a vu l’établissement des parlements écossais et gallois à la fin du siècle raconte une histoire différente.

Pour de nombreux électeurs en Écosse et, de plus en plus, au Pays de Galles, leurs parlements nationaux sont la principale source de souveraineté – même si le pouvoir législatif réside toujours à Londres. La place de la Grande-Bretagne dans l’UE a masqué bon nombre de ces fissures. Les compétences qui auraient pu autrement être contestées entre les différents niveaux de gouvernement ont souvent été dévolues à Bruxelles.

Alors que la menace de certains ministres britanniques de centraliser les pouvoirs rapatriés de Bruxelles s’est largement évanouie, le décor est planté pour de futures batailles entre Westminster et les parlements déconcentrés. Le marché intérieur du Royaume-Uni est déterminé unilatéralement à partir de Londres.

Le syndicalisme britannique a reflété cette pose musclée et centrée sur Westminster. Là où autrefois le syndicalisme était hétérogène – prenant des expressions très différentes dans différentes parties du syndicat – il se présente de plus en plus dans une seule nuance de rouge, de blanc et de bleu. Cette semaine, le gouvernement britannique a fait savoir qu’il avait l’intention de lancer une action en justice contre la législation adoptée par le parlement écossais pour incorporer la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans le droit local.

La grande ironie de l’adhésion rigide de Johnson au culte de la souveraineté parlementaire est qu’elle clôturera probablement les compromis mêmes nécessaires si les liens effilochés de la Grande-Bretagne doivent être réparés.

Une «unité syndicale» mise en place au sein du gouvernement britannique a été assaillie de combats internes. Ses propositions les plus accrocheuses ont impliqué davantage de drapeaux syndicaux, sur tout, des bâtiments gouvernementaux aux vaccins contre les coronavirus.

La pandémie a encore aggravé les tensions au sein de l’architecture constitutionnelle inégale de la Grande-Bretagne, chacune des «quatre nations» mal intitulées poursuivant leurs propres politiques de santé publique depuis un an. Comme un ancien haut fonctionnaire britannique l’a averti cette semaine, la pandémie a semé l’idée que le Premier ministre «ne parle que pour l’Angleterre».

Le fédéralisme est une idée dont l’heure ne viendra presque certainement jamais – que faire de l’Angleterre, qui représente 85% de la population britannique? Mais une interprétation fédéralisante de la constitution pourrait permettre des divergences tout en préservant l’intégrité du syndicat.

Cependant, la politique britannique étant toujours dominée par la promesse d’une souveraineté débridée, une telle flexibilité est hautement improbable. Pour cela, et pour la violence de cette semaine, le Brexit est très certainement à blâmer.