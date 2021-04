Les moins de 30 ans peuvent se faire vacciner plus tôt pour réduire la propagation du Covid-19

Les personnes de moins de 30 ans peuvent se faire vacciner plus tôt afin de réduire la propagation du coronavirus avant la réouverture plus large de la société, dans le cadre de propositions actuellement examinées par le ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a demandé aux responsables d’examiner la possibilité de réviser l’ordre des cohortes d’âge prévues pour recevoir le vaccin afin que les jeunes de 18 à 30 ans reçoivent leur vaccin avant ceux âgés de 30 à 50 ans, une fois ceux dans leur Les 60 ans sont vaccinés.

Certains hauts fonctionnaires craignent une augmentation du nombre de cas chez les jeunes une fois que la société commence à rouvrir, car les moins de 30 ans sont plus susceptibles que les autres groupes d’âge de socialiser ensemble en grand nombre.

«J’ai demandé au département d’évaluer le cas de la vaccination des cohortes plus jeunes plus tôt, sur la base de la réduction de la transmission globale le plus rapidement possible», a déclaré M. Donnelly au europe-infos.fr.

La proposition intervient alors que le gouvernement se prépare à décider d’une nouvelle réouverture après le jour férié de mai.

Restrictions

Le gouvernement exposera dans deux semaines les restrictions qui seront supprimées au cours du mois de mai «sur le principe que ce qui s’ouvre reste ouvert», a indiqué une source. Cela comprendra les services de vente au détail et personnels non essentiels.

Taoiseach Micheál Martin a indiqué que le mois de juin pourrait voir la réouverture des hôtels et des chambres d’hôtes. Des sources ont déclaré qu’un plan pour la reprise de l’hospitalité en plein air est actuellement en cours d’élaboration avant le retour de l’hospitalité à l’intérieur, mais des dates fermes n’ont pas encore été fixées.

Des discussions intensives sont en cours sur de nouveaux changements au programme de vaccination. Bien qu’il soit entendu qu’il y a une résistance significative à la décision de certains médecins de santé publique et experts en vaccination, il y a une poussée du côté politique du gouvernement pour allonger l’intervalle entre les doses du vaccin.

Cela permettrait à davantage de personnes de bénéficier de la protection offerte par une première injection du vaccin, une approche qui a aidé le Royaume-Uni à atteindre un grand nombre de personnes avec une dose initiale. Le ministère de la Santé procède actuellement à une analyse d’impact de l’élargissement de l’intervalle au-delà des quatre semaines actuelles.

Pendant ce temps, au milieu de la frustration persistante face aux difficultés politiques et pratiques associées à la mise en quarantaine obligatoire des hôtels, certains hauts responsables du gouvernement estiment que les exemptions au système pourraient augmenter et inclure des problèmes tels que le deuil familial, la maternité de substitution, la maladie familiale et le travail essentiel parallèlement à un rôle accru de la quarantaine à domicile et à une moindre dépendance au système hôtelier.

Il est entendu que le gouvernement envisage de reconnaître les certificats de vaccin d’autres juridictions comme motif d’exemption de la quarantaine hôtelière – mais uniquement pour les vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments.

Plus tôt vendredi, le département a annoncé que l’hôtel Red Cow Moran avait été ajouté aux emplacements à utiliser pour la quarantaine obligatoire de l’hôtel.

Quarantaine de l’hôtel

Pendant ce temps, la Commission européenne a donné à l’Irlande 10 jours pour répondre à une lettre faisant état de «préoccupations» concernant la mise en quarantaine obligatoire des hôtels.

Cela vient après que l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et la France ont été ajoutés à la soi-disant «liste rouge», provoquant une réaction furieuse des ambassadeurs.

La commission a demandé des éclaircissements sur la manière dont les pays sont sélectionnés pour la liste rouge, car les cinq ne sont pas les zones avec les taux d’infection les plus élevés de l’Union européenne.

Dans un communiqué publié vendredi, le département a déclaré que le groupe consultatif d’experts sur les voyages prenait en compte les pays avec des flambées impliquant des variantes connues de préoccupation, les pays avec une incidence très élevée sur 14 jours et les pays avec une incidence élevée sur 14 jours.

L’incidence de la maladie sur 14 jours en Irlande s’élève désormais à 119 cas pour 100 000 habitants au niveau national.

Vendredi, 11 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique. 420 autres cas confirmés de la maladie ont également été signalés, portant à 242 819 le nombre total de cas dans la République.