«  Ils mettaient des photos de filles nues du cou vers le bas, insinuant que c’était moi  »

« Il semble y avoir un ciblage des jeunes femmes pour essayer de vendre ce qu’elles essaient de vendre »: après que son identité a été volée par l’industrie du porno, Alicia O’Sullivan veut une meilleure formation de gardaí



Alicia O’Sullivan s’est réveillée jeudi dernier avec plus de 100 messages sur son téléphone. Ils venaient «d’amis, de membres de ma famille et de followers sur Instagram, des gens à qui je n’avais pas parlé depuis des années». Immédiatement, «il y avait une sensation d’anxiété et de détresse dans le creux de mon estomac. Et puis, lorsque les captures d’écran ont commencé à apparaître, elles sont passées de mauvaises à horribles. «

«Je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles Alicia, mais on dirait que quelqu’un a fait un faux compte à votre sujet», lit-on dans l’un des messages.

Quelqu’un, a-t-elle découvert, avait pris ses photos sur Instagram et créé un nouveau compte Instagram à son nom sans sa permission. Mais c’était pire que ça. «En plus de ma publication de mes propres photos, ils mettaient en place des photos de filles nues du cou vers le bas, donc vous ne pouviez pas voir le visage. Et l’insinuation était que c’étaient mes photos, ce qui n’était pas le cas. Les photos illicites n’étaient pas les miennes. » Certaines des photos comportaient une légende «disant« Rejoignez-moi, abonnez-vous à mon compte »avec un lien vers un compte de contenu pour adultes.

Sous une photographie d’une femme à moitié nue dont le visage n’est pas visible, la légende dit: «Êtes-vous prêt pour moi ce soir? Méfiez-vous de ma page AdmiremeVIP pour mon contenu surprise. » Admireme.vip est un site Web réservé aux 18 ans et plus, qui se décrit comme «une plate-forme permettant aux VIP de partager leur contenu le plus intime et le plus secret».

O’Sullivan (19 ans), étudiante en droit à l’UCC, a immédiatement demandé à Instagram de faire supprimer la page au motif que quelqu’un se faisait passer pour elle. Elle avait disparu à la fin de la journée, ce qui, selon elle, n’est pas toujours le cas, et elle a récupéré sa propre page 48 heures plus tard. Elle a posté son expérience sur Twitter et son véritable compte Instagram, et lorsqu’elle a entendu un certain nombre d’autres jeunes femmes qui avaient vécu des expériences similaires, elle a décidé de le signaler à la Garda.

«Il semble y avoir un ciblage des jeunes femmes pour essayer de vendre ce qu’elles essaient de vendre», dit-elle. Elle a décidé de porter plainte, «juste pour que cela soit noté. Je suis une personne rationnelle et je comprends qu’ils ne peuvent rien faire.

Mais la réponse qu’elle a reçue de la gardaí à qui elle a d’abord parlé a aggravé ce qui était déjà une situation pénible.

«Dire que l’expérience a été horrible est un euphémisme injuste. La conversation ne portait pas sur le compte. [The guards] n’a pas demandé à voir les photos du compte, ils n’ont pas demandé le nom d’utilisateur sur le compte, ils n’ont rien demandé sur les détails de ce qui était dans les images. La conversation portait davantage sur moi, ma personne, le type de photos que je publie. Il a été déclaré [to me], « Eh bien, vous ne devriez pas publier de photos sur votre compte avec plus de 4000 abonnés si vous ne voulez pas qu’elles sortent. » Et je me suis dit: ‘Qu’est-ce que cela signifie? Je n’ai pas de photos provocantes sur mon compte – et même si je l’ai fait, pourquoi est-ce important? «

Elle a demandé conseil à l’un de ses professeurs de droit

Après cela, O’Sullivan a estimé que «ce n’est plus à propos de moi. Si ce ciblage des jeunes femmes pour vendre du contenu pornographique ou abusif se produit », alors les gardaí doivent être mieux formées pour y faire face, estime-t-elle. Elle a donc demandé conseil à l’un de ses professeurs de droit, Louise Crowley à l’UCC, et a appris que ce qui lui était arrivé pouvait constituer une infraction pénale en vertu de la loi de 2020 sur le harcèlement, les communications préjudiciables et les infractions connexes, connue sous le nom de loi Coco.

L’article 1 de la Loi élargit la définition d’une «image intime» pour inclure celle qui «est ou prétend être les organes génitaux, les fesses ou la région anale de la personne. . . ou les seins. . . dans laquelle la personne est nue. » En vertu de l’article 2, la distribution de telles images intimes sans consentement est une infraction pénale passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans.

Forte de ces informations, elle a passé quatre autres appels téléphoniques à Gardaí dans la ville de Cork, Bandon et Clonakilty. Elle a estimé que «personne n’était sûr» de la façon de traiter la plainte, jusqu’à ce qu’elle parvienne enfin à quelqu’un qui semblait comprendre exactement ce qui lui était arrivé. Elle est revenue samedi dernier pour faire une déclaration à deux enquêteurs de l’Unité des services de protection de la division et estime que ce qui lui est arrivé «est traité avec le sérieux qu’il mérite. . . C’est ce qui aurait dû arriver dès le premier jour. De devoir expliquer sa plainte à plusieurs reprises «c’est tellement inutile et stupide et angoissant», dit-elle.

Un communiqué de la Garda a confirmé qu ‘«une partie blessée a eu des contacts avec le personnel de l’Unité des services de protection de la division (Clonakilty) le vendredi 9 avril et a rencontré des enquêteurs du DPSU au poste de Skibbereen Garda le samedi 10 avril». Comme il s’agit d’une enquête en cours, la Garda n’a pu faire aucun autre commentaire.

Alicia-Joy O’Sullivan photographiée à Lough Hyne, West Cork. Photographie: Andy Gibson



Prétendre être une autre personne sur Instagram (qui appartient à Facebook) enfreint les directives de la communauté Facebook. « Nous avons une équipe dédiée qui est chargée de détecter et de bloquer ce type d’escroqueries », a déclaré un porte-parole de Facebook. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont utilisés pour détecter de manière proactive le contenu malveillant avant que quiconque ne le signale, et les outils automatisés de prévention des abus peuvent détecter et bloquer de manière proactive les faux profils créés pour se faire passer pour des femmes.

«Il est clair qu’une infraction a été commise lorsqu’une image intime a été diffusée sans [a person’s] consentement de ce qui est elle, ou prétend être elle. C’est une infraction à la loi Coco », déclare la sénatrice travailliste Ivana Bacik, dont le parti a présenté pour la première fois le projet de loi qui est entré en vigueur plus tôt cette année. La loi porte le nom de Nicole Fox, 21 ans, décédée en 2018 après des années d’intimidation en ligne.

L’accent doit maintenant être mis sur la formation et l’application de la loi, estime Bacik. «La première chose à faire est de rassurer les jeunes femmes sur le fait que cela est désormais criminalisé.»

Au-delà de cela, «les gardiens de la réception ont besoin d’une meilleure formation. C’est un problème de longue date en ce qui concerne les crimes sexuels. Nous devons former des gardes de première ligne à l’empathie humaine. Et, deuxièmement, nous avons besoin d’une formation spécialisée pour ceux qui prennent les déclarations qui continueront à former l’enquête »sur les crimes présumés commis en vertu de la loi Coco.

Ayant appris l’expérience d’O’Sullivan, Bacik a l’intention de soulever la question dans le Seanad de la nécessité d’une campagne de sensibilisation financée par l’État. «Le but de la loi Coco n’a jamais été simplement de prévoir une sanction. Il s’agissait de chercher à empêcher [these crimes] et changer les attitudes. »

Les entreprises de médias sociaux ont un rôle plus important à jouer

O’Sullivan a depuis formé un groupe de campagne, Safety Over Stigma, impliquant plus de 30 personnes, dont certaines ont également été ciblées dans ce type d’escroquerie. Elle prévoit de faire campagne pour une meilleure formation de gardaí; l’éducation des jeunes sur le comportement en ligne et la littératie numérique; et faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles assument davantage de responsabilités sur ce que les gens sont autorisés à publier sur leurs plateformes. «Les entreprises de médias sociaux ont un rôle plus important à jouer. Le fait que n’importe qui puisse simplement se connecter avec un e-mail et un mot de passe et faire et dire ce qu’il veut, c’est dangereux. »

La Garda a exhorté les personnes qui croient avoir été victimes de crimes, notamment de harcèlement, de contrôle coercitif ou de harcèlement criminel, à le signaler et à tenir un registre.

Interrogée sur la formation de gardaí sur l’application de la nouvelle législation, une porte-parole a déclaré: «Il y a actuellement 27 unités des services de protection divisionnaires opérationnels, au moins un DPSU en opération dans chaque division de Garda. Environ 320 membres du personnel sont affectés aux DPSU. . . Le personnel affecté aux DPSU a suivi un cours de formation sur mesure comprenant un certain nombre de modules traitant de questions telles que les enquêtes sur les crimes sexuels. »

L’une des premières personnes à qui O’Sullivan s’est adressée pour obtenir des conseils a été son ami et camarade UCC Harry McCann, fondateur du Digital Youth Council. Il pense que ce type d’abus est de plus en plus fréquent. «C’est généralement la même chose. L’Instagram de quelqu’un est virtuellement copié. » Les comptes ciblés « généralement [feature] filles en tenue de sport, en bikini, habillées pour une soirée. [The criminals] reproduisent leurs images, ils suivent à nouveau les personnes qu’ils suivent et partagent un lien suspect dans la biographie en essayant de vendre quelque chose – généralement de la pornographie. » Il soupçonne que les auteurs «ne sont pas basés en Irlande».

Les victimes sont jeunes et peuvent être moins enclines à donner suite à une plainte, estimant qu’elles ne seront pas prises au sérieux, suggère-t-il. O’Sullivan «a fait ce que personne d’autre ne fait et est allé voir les gardes».

La peur est que quelqu’un regarde ça avant un entretien d’embauche

McCann pense que ce type de crime «est la même chose que quelqu’un qui se promène et se fait passer pour vous. C’est préjudiciable du point de vue de la réputation. Le profil en ligne de quelqu’un fait partie de qui il est. La crainte est que quelqu’un regarde cela avant un entretien d’embauche, et qu’il voit un profil qui vous est attaché avec des images et des liens pornographiques – il y a là une atteinte à la réputation.

O’Sullivan a écrit au Taoiseach, ministre de la Justice et ministre des Communications au nom de son groupe nouvellement formé, soulignant son expérience et la façon dont elle a été gérée par gardaí.

Elle a écrit: «En 2021, j’espérais en tant que jeune femme grandir en Irlande et regarder le pays progresser sur des problèmes comme celui-ci que nous étions passés. . . blâmer la victime. »